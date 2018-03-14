14 марта 2018, 17:25
Самые популярные опции роскошных автомобилей
Если в бюджетном классе покупатели вынуждены доплачивать за подогрев руля или тачскрин большего размера, а в бизнес-классе – за продвинутые электронные системы, то у клиентов люксовых автосалонов все это входит в список базового оборудования. Но должен же быть у человека выбор. Поэтому автопроизводители приготовили эксклюзивные опции по особой цене.
Компания «Авилон» составила рейтинг наиболее востребованных аксессуаров автомобилей люксового сегмента. На первом месте – карбоновый руль и светодиодный тахометр для Ferrari. Такую опцию заказывает каждый второй покупатель. Стоимость – 360 000 рублей. На втором месте – аудиосистема Naim for Bentley (550 000 рублей), которую просят установить в 30% случаев. Третье место досталось инкрустацией натуральным камнем в салоне Bentley Mulsanne. Ее заказывает один из пяти покупателей.
Также в число популярных опций вошли швейцарские золотые часы Breitling с перламутровым циферблатом и брильянтами для Bentley за 250 000 рублей. Один из шести Aston Martin получает карбоновый обвес за 2 000 000 рублей, а каждый десятый Rolls-Royce - фирменную отделку потолка «Звездное небо» за 3,5 млн рублей. Она создает иллюзию сияния звезд на ночном небосклоне. Замыкают список карбоновые шахматы ручной работы для Ferrari за 160 000 рублей.
Лидером по стоимости, помимо названных выше опций, стал набор для пикника для Bentley Bentayga за 1,3 млн рублей. Он состоит из двух кофров, в которых аккуратно разложена фарфоровая посуда марки Linley, столовое серебро и хрусталь, салфетки и кашемировое покрывало. Третий кофр – это замаскированный компактный холодильник для шампанского.
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Отзывы по теме
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Может быть разводом. Советую рассмотреть другой вариант. Я вот нашел на форуме упоминание о том, что есть компании, которые занимаются выкупом б/ у автомобилей.
С Восток-Авто приятно иметь дело. Покупал на Портовой улице в кредит Туссон. Предварительные условия к факту подписания договора остались такие же, как и оговаривали. Комплектаций много, я выбрал комплектацию комфорт с 2-х литровым дизельным двигателем. Доки оформили быстро, платеж растянули на пять ...
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