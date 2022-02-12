Самый практичный цвет машины
Черный цвет самый сложный
Машина в черном цвете хороша только при постоянном уходе – мойка и полировка, покрытие воском, нанокерамикой и всем чем угодно, что позволит сохранить благородный и глубокий черный. В реальности же уход за черной машиной не всем по карману, а кому-то банально не до этого. В итоге вместо роскошного черного глянца по дорогам колесит блеклый и пыльный автомобиль в разводах от воды.
Белый цвет проще некуда?
Его считают самым дешевым, в том числе потому, что он является базовым у многих производителей, то есть за него не надо доплачивать. Но при этом белый прост в уходе цветом, пыль и разводы от воды на нем намного менее заметны, чем на черном. Машина белого цвета не так быстро нагревается на солнце, а значит летом в салоне машины будет чуть комфортнее, чем в такой же, но черной. Но все же грязь из-под колес будет видна на белом кузове сильнее, чем на других цветах, так же как и пятна ржавчины.
Машина цвета пыльного…
Поскольку называть машину просто пыльной никто из производителей не будет, а спрос на них достаточно высок, то появляются всевозможные «Звездная пыль», «Золотой песок», «Шампань», «Пепельно-серый» и прочие вариации «пыльных» расцветок. Цвета эти и правда почти идеальны – на них не видна пыль и разводы от воды, их можно мыть без всякой полировки, а выглядеть они будут как новенькие. Брызги грязи не так видны, как на белом, царапины, сколы и ржавые отметины тоже не бросаются в глаза. На солнце они нагреваются чуть сильнее белых машин, но все равно остаются куда комфортнее черных «душегубок».
Яркий и желтый
Не каждый решится на машину в ярко-желтом цвете. Да и не для каждой машины он уместен. Если спорткар смотрится в желтом исполнении неплохо, а вот люксовый седан покажется большинству чем-то нелепым. К несомненным плюсам относится идеальная практичность и стойкость к выгоранию, что делает желтый более удачным вариантом, если вы стремитесь выделиться среди других участников движения.
Огненно-красный
Ассоциируется со скоростью, потому что красный – это цвет спорткаров и самый любимый у «Феррари». Он довольно практичен, выделяет вас из потока однообразных «пыльных» и черных машин. Грязь и царапины на нем не сильно заметны, но все же, как и черный, шикарно этот цвет смотрится только при регулярном и дорогом уходе. Красная краска склонна к выгоранию, поэтому если не защищать ее от солнца, уже через пару лет никакая полировка не поможет вернуть машине роскошный яркий и глубокий цвет.
Синий металлик
Чуть менее сложный в уходе, чем черный, но в целом разделяет все его плюсы и минусы. Шикарен при тщательном уходе, неряшлив уже на второй или третий день после мойки, раскаляется на солнце.
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