Самый продаваемый автомобиль в Китае: он маленький и дешевый
Фото: Wuling
Фото: Wuling
Фото: Wuling
Фото: Wuling
Фото: Wuling
Фото: Wuling
Фото: Wuling
Электрокар Hongguang Mini EV выпускают на заводе СП SAIC-GM-Wuling. Его габариты: длина – 2 917 мм, ширина – 1 493 мм, высота – 1 621 мм, а колесная база – 1 940 мм. Места в багажнике почти нет, но если сложить сидения второго ряда высвобождается полезное пространство объемом 741 литр.
Автомобильчик оснащается электромотором мощностью 27 л.с., который способен разогнать электрокар до 100 км/ч. Базовый аккумулятор емкостью 9,2 кВт-ч позволяет проезжать без подзарядки 120 километров. Более солидная батарея на 13,8 кВт-ч обеспечивает запас хода на 170 километров. Стоит Hongguang Mini EV минимум 28 800 юаней или 327 тысяч рублей по курсу. Именно низкая цена обеспечивает электрокару столь внушительный спрос.
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