Самый распространённый английский танк Второй мировой: каким он был и при чём тут Святой Валентин
За двумя зайцами
Изначально этот танк собирались сделать пехотным, то есть, не очень подвижным, но с мощным бронированием. Но в процессе разработки инженеры решили применить на нём решения, свойственные для крейсерских (кавалерийских) танков: более лёгких и быстрых. В итоге машина получилась компромиссная: не настолько бронированная как танки поддержки пехоты, но и не такая быстрая как крейсерские. Пожалуй, лучше всего «Валентина» можно было охарактеризовать как «хорошо бронированный крейсерский танк» или, может быть, как «лёгкий пехотный».
Где заряжающий?!
Военные долго думали, принимать ли новый танк на вооружение. Их смущала башня новой машины. Конструкторы сделали её двухместной: в ней должны были размещаться наводчик и командир. Заряжающего не было, поэтому выполнять его обязанности следовало командиру. Это английскому военному руководству сильно не понравилось. Возникали обоснованные подозрения, что такая многозадачность командира могла не лучшим образом сказаться на его эффективности.
Тем временем, становилось понятно, что военно-политическая обстановка в Европе ухудшается. Весной 1939 года военные махнули рукой на башню и заказали первую серию «Валентинов».
Броня – хорошая, пушка – слабая, экипажу – плохо
«Компромиссный» танк имел примерно одинаковое бронирование по всему корпусу. Толщина лба доходила до 60 миллиметров сверху и снизу, наклонная середина была тоньше: 30. 30 – 60 мм брони имели и борта. Большая часть кормы также была шестидесятимиллиметровой. Весил танк чуть меньше 16 тонн.
В 1942-м началось производство «Валентайнов» с трёхместной башней. Для того, чтобы вместить заряжающего, пришлось несколько выдвинуть орудие вперёд. Но в башне стало ещё теснее, чем было.
С надёжностью проблем не имелось. Однако, ходовая часть имела один существенный недостаток. При выходе из строя хотя бы одного катка, танк сразу же обездвиживался.
Кстати, о подвижности. Двигатели на «Валентина» ставились разные. Сперва использовались бензиновые, мощностью 135 «лошадей». Потом стали устанавливать и дизельные движки примерно такой же мощности. Максимальная скорость составляла около 25 км/ч. На некоторые танки ставились несколько более мощные моторы. Проходимость машины оказалась хорошей, как и маневренность.
Что касается вооружения, то первые модификации оснащались орудием QF 2 pounder калибра 40 мм. Оно же использовалось на «Матильдах» и первых «Черчиллях». К началу Второй мировой орудие было уже весьма устаревшим. Бронепробитием оно обладало слабым, а маленький калибр исключал нормальное применение против укреплений и живой силы фугасных или осколочных снарядов. Впоследствии это орудие заменили на 57-миллиметровое QF 6, а ещё позже стали оборудовать танки 75-миллиметровым OQF 75.
Помимо пушки, «Валентины» имели пулемёт калибра 7,92. Он был спаренным с орудием танка. Кроме того, танки оснащались дымовыми гранатомётами, а часть машин – ещё одним пулемётом на крыше башни, предназначенным для борьбы с авиацией.
Русский английский танк
Всего было построено более 8000 «Валентинов» различных модификаций. Большинство их поступило по ленд-лизу в Советский Союз. Часть танков была произведена не в Британии, а в Канаде. На базе «Валентина» появилось много различных машин – как экспериментальных, так и серийных, в частности, самоходная гаубица Bishop и противотанковая САУ Archer.
Неоднозначно и непонятно
Основным оператором Valentine стала не Англия, а СССР. Из-за плохих условий внутри танка, советским танкистам машины не нравились. Что касается боевой эффективности, то здесь ситуация с оценкой неоднозначная. С одной стороны, часто можно встретить информацию, что в бою танк считался довольно слабым. С другой, есть и такая версия: во многом плохая эффективность была связана с тем, что советские экипажи просто не были подготовлены к использованию данных машин, а сами танки были весьма неплохими.
Во всяком случае, явным недостатком первых «Валентинов» была пушка, эффективная только против ранних версий Pz. III и Pz. IV. Однако, броня Valentine действительно оказалась довольно прочной – по крайней мере, на момент появления этих машин.
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