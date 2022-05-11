Самый роскошный внедорожник Bentley получил уникальные функции

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Люксовый внедорожник стал для Bentley настоящей золотой жилой. На его долю сейчас приходится порядка трети продаж марки. В 2021 году компании удалось установить очередной рекорд, реализовав 14,7 тыс. автомобилей или на 31% больше, чем годом ранее. Сейчас компания решила выпустить еще более роскошную версию Bentley с удлиненной колесной базой и индексом EWB. Она должна заполнить пустоту, образовавшуюся после ухода респектабельного седана Mulsanne.

Расстояние между осями Bentayga EWB достигает 3 175 мм или на 180 мм больше, чем у стандартного внедорожника, а общая габаритная длина достигает 5 322 мм. Внедорожник превратился в настоящий лимузин, ведь вся прибавка досталась пассажирам второго ряда. Задние кресла Airline Seat регулируются в 22 направлениях и могут откидываться на 40% в режиме Relax. Одновременно при помощи электропривода из спинки переднего сидения выдвигается обтянутая кожей подставка для ног. Режим Business приводит спинку заднего сидения в вертикальное положение, если пассажир захочет поработать в пути.

Также внедорожник получил инновационный климат-контроль. Система измеряет температуру тела пассажиров и влажность воздуха и в зависимости от этого автоматически изменяет настройки. Кроме того, анализируется давление на поверхность сиденья в шести независимых зонах для автоматической корректировки положения тела.

В общей сложности специалисты Bentayga насчитали 24 млрд комбинаций в отделке и оснащении салона. В числе новых необычных функций можно упомянуть обогреваемые задние двери и центральные подлокотники, электропривод дверей и их затейливую подсветку с 22 светодиодами сзади. Внешне версия Bentayga EWB отличается иным дизайном решетки радиатора и эксклюзивными 22-дюймовыми легкосплавными колесами. Новые настройки подвески позволили уменьшить радиус разворота до 11,8 метра, несмотря на подросшую колесную базу.

Роскошный внедорожник Bentley Bentayga EWB оснащен 4,0-литровым двигателем V8 с двойным турбонаддувом мощностью 550 л.с. и крутящим моментом 770 Нм. С места до «сотни» он разгоняется за 4,6 секунды. Максимальная скорость достигает 290 км/ч. Поставки клиентам начнутся в четвертом квартале 2022 года.

Упомянутые модели: Bentley Bentayga

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