Самый роскошный внедорожник Bentley получил уникальные функции
Фото: Bentley
Фото: Bentley
Фото: Bentley
Фото: Bentley
Фото: Bentley
Фото: Bentley
Фото: Bentley
Фото: Bentley
Фото: Bentley
Расстояние между осями Bentayga EWB достигает 3 175 мм или на 180 мм больше, чем у стандартного внедорожника, а общая габаритная длина достигает 5 322 мм. Внедорожник превратился в настоящий лимузин, ведь вся прибавка досталась пассажирам второго ряда. Задние кресла Airline Seat регулируются в 22 направлениях и могут откидываться на 40% в режиме Relax. Одновременно при помощи электропривода из спинки переднего сидения выдвигается обтянутая кожей подставка для ног. Режим Business приводит спинку заднего сидения в вертикальное положение, если пассажир захочет поработать в пути.
Также внедорожник получил инновационный климат-контроль. Система измеряет температуру тела пассажиров и влажность воздуха и в зависимости от этого автоматически изменяет настройки. Кроме того, анализируется давление на поверхность сиденья в шести независимых зонах для автоматической корректировки положения тела.
В общей сложности специалисты Bentayga насчитали 24 млрд комбинаций в отделке и оснащении салона. В числе новых необычных функций можно упомянуть обогреваемые задние двери и центральные подлокотники, электропривод дверей и их затейливую подсветку с 22 светодиодами сзади. Внешне версия Bentayga EWB отличается иным дизайном решетки радиатора и эксклюзивными 22-дюймовыми легкосплавными колесами. Новые настройки подвески позволили уменьшить радиус разворота до 11,8 метра, несмотря на подросшую колесную базу.
Роскошный внедорожник Bentley Bentayga EWB оснащен 4,0-литровым двигателем V8 с двойным турбонаддувом мощностью 550 л.с. и крутящим моментом 770 Нм. С места до «сотни» он разгоняется за 4,6 секунды. Максимальная скорость достигает 290 км/ч. Поставки клиентам начнутся в четвертом квартале 2022 года.
- 16 998 000 РBentley Bentayga 2018 в Москве
- 34 500 000 РBentley Bentayga 2021 в Москве
- 9 330 330 РBentley Bentayga 2016 в Москве
- 52 000 000 РBentley Bentayga 2022 в Москве
- 49 070 000 РBentley Bentayga 2020 в Москве
- 13 910 000 РBentley Bentayga 2017 в Москве
- 30 000 000 РBentley Bentayga 2021 в Москве
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