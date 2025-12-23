Деревянный дом на колесах столетней давности выставлен на аукцион — сколько за него просят?

23 декабря 2025, 21:08
Самый старый автодом в мире: Ford Model T Motor Caravan 1914 года ищет нового владельца
На аукционе Bonhams появился уникальный автодом Ford Model T Motor Caravan 1914 года. Это старейший сохранившийся кемпер, который можно купить. Его история удивляет, а цена - интригует. Необычный лот уже вызвал интерес коллекционеров. Подробности - в нашем материале.
На аукционе Bonhams стартовали торги за необычный лот - деревянный автодом Ford Model T Motor Caravan, выпущенный в 1914 году. Этот дом на колесах считается самым старым из сохранившихся кемперов, и теперь у коллекционеров появилась редкая возможность приобрести его за сумму от 20 до 30 тысяч фунтов стерлингов, что по нынешнему курсу составляет примерно 3,17 миллиона рублей.
Этот автодом был создан по индивидуальному заказу для британской семьи Бенталл, основавшей известный магазин. За основу взяли стандартный Ford Model T, который серьезно доработали: шасси удлинили и усилили, а затем на него установили деревянный кузов, изготовленный компанией Dunton of Reading специально для этого проекта.
Внутри кемпера разместили двухъярусную кровать, рассчитанную на четверых человек. Вся мебель выполнена из дерева, а окна сделали двухстворчатыми - чтобы в салоне было теплее. Входная дверь оборудована прорезью для почты, а за отопление отвечает дровяная печь с трубой, выведенной через крышу. Такой подход к обустройству был настоящей роскошью для начала XX века.
Интересно, что после передачи автомобиля заказчикам в 1920-х годах, семья Бенталл практически не использовала кемпер по назначению. Машина простояла заброшенной почти полвека, пока ее случайно не обнаружили в 1970-х. Тогда же началась масштабная реставрация, в ходе которой удалось сохранить около 95% оригинальных деталей - редкий случай для столь старой техники.
Сегодня этот автодом - не просто транспортное средство, а настоящий памятник истории автомобилестроения и путешествий. Его появление на аукционе уже вызвало ажиотаж среди коллекционеров и любителей ретроавтомобилей. Для будущего владельца Ford Model T Motor Caravan станет не только предметом гордости, но и уникальным экспонатом, способным украсить любую коллекцию.
