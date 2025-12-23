Деревянный дом на колесах столетней давности выставлен на аукцион — сколько за него просят?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Автор: Мария Степанова

23 декабря 2025, 21:08

На аукционе Bonhams появился уникальный автодом Ford Model T Motor Caravan 1914 года. Это старейший сохранившийся кемпер, который можно купить. Его история удивляет, а цена - интригует. Необычный лот уже вызвал интерес коллекционеров. Подробности - в нашем материале.

На аукционе Bonhams стартовали торги за необычный лот - деревянный автодом Ford Model T Motor Caravan, выпущенный в 1914 году. Этот дом на колесах считается самым старым из сохранившихся кемперов, и теперь у коллекционеров появилась редкая возможность приобрести его за сумму от 20 до 30 тысяч фунтов стерлингов, что по нынешнему курсу составляет примерно 3,17 миллиона рублей.

Фото: Ford Model T Motor Caravan© Bonhams

Этот автодом был создан по индивидуальному заказу для британской семьи Бенталл, основавшей известный магазин. За основу взяли стандартный Ford Model T, который серьезно доработали: шасси удлинили и усилили, а затем на него установили деревянный кузов, изготовленный компанией Dunton of Reading специально для этого проекта.

Фото: Ford Model T Motor Caravan© Bonhams

Внутри кемпера разместили двухъярусную кровать, рассчитанную на четверых человек. Вся мебель выполнена из дерева, а окна сделали двухстворчатыми - чтобы в салоне было теплее. Входная дверь оборудована прорезью для почты, а за отопление отвечает дровяная печь с трубой, выведенной через крышу. Такой подход к обустройству был настоящей роскошью для начала XX века.

Фото: Ford Model T Motor Caravan© Bonhams

Интересно, что после передачи автомобиля заказчикам в 1920-х годах, семья Бенталл практически не использовала кемпер по назначению. Машина простояла заброшенной почти полвека, пока ее случайно не обнаружили в 1970-х. Тогда же началась масштабная реставрация, в ходе которой удалось сохранить около 95% оригинальных деталей - редкий случай для столь старой техники.

Фото: Ford Model T Motor Caravan© Bonhams

Сегодня этот автодом - не просто транспортное средство, а настоящий памятник истории автомобилестроения и путешествий. Его появление на аукционе уже вызвало ажиотаж среди коллекционеров и любителей ретроавтомобилей. Для будущего владельца Ford Model T Motor Caravan станет не только предметом гордости, но и уникальным экспонатом, способным украсить любую коллекцию.

Упомянутые марки: Ford
