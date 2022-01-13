Самый странный в мире ремень безопасности показали на видео
Фото: indiegogo.com
Фото: indiegogo.com
Фото: indiegogo.com
Фото: indiegogo.com
Фото: indiegogo.com
Монтаж ремня безопасности BAGO выглядит достаточно просто. Надо закрепить один конец в бардачке автомобиля и закрыть дверцу. Сумки цепляются «крокодилом», расположенным на другом конце ремня. С помощью фиксатора можно отрегулировать длину ремня. BAGO крепко держит сумку в вертикальном положении, независимо от того, насколько лихие виражи вы закладываете.
Ремень BAGO – это не концепция, а готовый товар. Его можно заказать на сайте indiegogo.com по цене 22 доллара за штуку. В пересчете по текущему курсу получается 1 668 рублей.
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