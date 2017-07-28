Самый тихий в истории: представлен Rolls-Royce Phantom VIII
Что касается самого седана, то он построен на облегченной алюминиевой платформе, которая также ляжет в основу Ghost, Dawn и Wraith следующих поколений. Благодаря этой платформе Phantom получился легче, но на 30% жестче предшественника.
Под капотом Phantom находится 6,75-литровый турбированный двигатель V12. Он способен выдавать 571 л.с. и 900 Нм крутящего момента. В качестве трансмиссии выступает 8-ступенчатая автоматическая трансмиссия ZF, способная переключать передачи, исходя из данных спутниковой навигации.
Роскошный «Фантом» VIII обзавелся системой кругового обзора и ночного видения, адаптивным круиз-контролем, проекционным экраном, функцией предупреждения столкновений с возможностью распознавания пешеходов, системой контроля рядности движения. В салоне установлен мультимедийный комплекс с навигатором, 12,3-дюймовым дисплеем и точкой доступа Wi-Fi. Прием заказов на автомобиль откроют до конца года.
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