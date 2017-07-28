28 июля 2017, 11:40

Самый тихий в истории: представлен Rolls-Royce Phantom VIII

Флагманский седан Rolls-Royce Phantom нового поколения официально рассекречен. Автомобиль получил улучшенную шумоизоляцию, что позволило ему завоевать звание самой тихой машины в мире.
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  Самый тихий в истории: представлен Rolls-Royce Phantom VIII Rolls-Royce Phantom Самый тихий в истории: представлен Rolls-Royce Phantom VIII Rolls-Royce Phantom Самый тихий в истории: представлен Rolls-Royce Phantom VIII Rolls-Royce Phantom Самый тихий в истории: представлен Rolls-Royce Phantom VIII Rolls-Royce Phantom Самый тихий в истории: представлен Rolls-Royce Phantom VIII
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фото
  

Rolls-Royce Phantom
Новый 24 000 000 Р
Отзывов: 2
Чтобы достичь идеальной изоляции шума, разработчики нанесли на кузов 6-миллиметровое лаковое покрытие в два слоя, а также использовали более 130 кг звукоизоляционного материала. Покрышки Silent-Seal имеют особый слой пены, который нейтрализует шум протектора.

Что касается самого седана, то он построен на облегченной алюминиевой платформе, которая также ляжет в основу Ghost, Dawn и Wraith следующих поколений. Благодаря этой платформе Phantom получился легче, но на 30% жестче предшественника.

Под капотом Phantom находится 6,75-литровый турбированный двигатель V12. Он способен выдавать 571 л.с. и 900 Нм крутящего момента. В качестве трансмиссии выступает 8-ступенчатая автоматическая трансмиссия ZF, способная переключать передачи, исходя из данных спутниковой навигации.

Роскошный «Фантом» VIII обзавелся системой кругового обзора и ночного видения, адаптивным круиз-контролем, проекционным экраном, функцией предупреждения столкновений с возможностью распознавания пешеходов, системой контроля рядности движения. В салоне установлен мультимедийный комплекс с навигатором, 12,3-дюймовым дисплеем и точкой доступа Wi-Fi. Прием заказов на автомобиль откроют до конца года.

Новинки и концепт кары Роллс Ройс, Ролс Ройс Фантом

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Комментарии
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Отзывы по теме
Для гостей только лучшее. С золотым блеском
я езжу на этой машине в школу с 1 класса а я щас в 11 классе
макка
Фантом для Винни
А можно было на русском языке написать?
So-so
Индийский Rolls-Royce стоит $1 000 000
а чего такая маленькая сумма???хотелось бы приобрести ;)
мерлин монро
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Самый тихий в истории: представлен Rolls-Royce Phantom VIII
{{model_1110}} Чтобы достичь идеальной изоляции шума, разработчики нанесли на кузов 6-миллиметровое лаковое покрытие в два слоя, а также использовали более 130 кг звукоизоляционного материала. Покрышки Silent-Seal имеют особый слой пены, который нейтрализует шум протектора.Что касается самого седана, то он построен на облегченной алюминиевой платформе, которая также ляжет в основу Ghost, Dawn и Wraith следующих поколений. Благодаря этой платформе Phantom получился легче, но на 30% жестче предшественника.Под капотом Phantom находится 6,75-литровый турбированный двигатель V12. Он способен выдавать 571 л.с. и 900 Нм крутящего момента. В качестве трансмиссии выступает 8-ступенчатая автоматическая трансмиссия ZF, способная переключать передачи, исходя из данных спутниковой навигации.Роскошный «Фантом» VIII обзавелся системой кругового обзора и ночного видения, адаптивным круиз-контролем, проекционным экраном, функцией предупреждения столкновений с возможностью распознавания пешеходов, системой контроля рядности движения. В салоне установлен мультимедийный комплекс с навигатором, 12,3-дюймовым дисплеем и точкой доступа Wi-Fi. Прием заказов на автомобиль откроют до конца года.
2017-07-28
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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