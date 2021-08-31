31 августа 2021, 14:29
Самый удивительный автомобиль на Alibaba: копия Ford Model T с электромотором стоит дешевле Lada Granta
На китайской торговой площадке Alibaba можно купить все что угодно – от булавок до автомобилей. Среди автомобилей большинство составляют современные компактные электрокары, хотя попадаются даже грузовики и автобусы. Но точная копия Ford Model T – это совершенно уникальная находка.
Дарья Климова Фото: electrek.co
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Фото: electrek.co
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Но даже если эта копия не слишком впечатляет мощностью, скоростью или дальностью, она компенсирует это комфортом и шиком. Пассажирам больше не надо страдать от тряски, на смену масляным фарам пришли диодные. Спереди установлены дисковые тормоза, сзади – барабанные. Есть электроусилитель руля и даже кондиционер. Все это чудо с позолоченными колесами и радиаторной решеткой стоит меньше 7 тысяч долларов (500 тысяч рублей).
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30.08.2021, 17:57
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