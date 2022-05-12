Самый уродливый автомобиль в истории французского автопрома: 11-колесный Citroen PLR

Ранее мы писали Самые ужасные салоны автомобилей: о чем только думали производители? В попытках завоевать покупателей, автопроизводители постоянно ищут новые способы удивлять и привлекать. И ... Читать далее

Сразу отметим, что автомобиль-монстр имеет лишь косвенное отношение к Citroen. Да, в его основе лежит модель DS Safari, но остальные идеи и их реализация целиком на совести специалистов шинной компании Michelin. Именно они построили 11-колесный автомобиль специально для испытаний полугрузовых шин на высокой скорости.

Колесную базу растянули до 7 метров, чтобы установить как можно больше колес. Две передние оси соединены с рулевым управлением, остальные шесть колес приводятся в движение 5,7-литровым двигателем V8, позаимствованным у споркара Chevrolet Corvette C3. Второй такой же мотор вращает 11-ое скрытое от глаз колесо. Мощность каждого агрегата составляет 350 сил, соответственно, Citroen PLR развивает 700 сил.

Ранее мы писали На сколько в России хватит запасов шин Всплеск спроса на шины весной 2022 года совпал с заявлениями нескольких иностранных производителей о приостановке ... Читать далее

Насколько быстрой была эта штука? Ходят слухи, что Citroen PLR мог разогнаться до 178 км/ч. Инженерам пришлось установить два топливных бака 105 литров каждый. В те времена можно было не думать об экологии и топливной экономичности.

Сейчас производителям покрышек больше не надо строить подобные эксцентричные тестовые автомобили. Все испытания проводятся в лабораторных условиях на современном оборудовании, способном смоделировать любую ситуацию. Это оказывается намного эффективнее, дешевле и безопаснее.

Яндекс.Новости и , общайтесь в наших группах Одноклассниках. Подпишитесь на Дзен , общайтесь в наших группах ВК