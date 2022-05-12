Самый уродливый автомобиль в истории французского автопрома: 11-колесный Citroen PLR
Фото: Citroen
Фото: Citroen
Фото: Citroen
Фото: Citroen
Фото: Citroen
Фото: Citroen
Колесную базу растянули до 7 метров, чтобы установить как можно больше колес. Две передние оси соединены с рулевым управлением, остальные шесть колес приводятся в движение 5,7-литровым двигателем V8, позаимствованным у споркара Chevrolet Corvette C3. Второй такой же мотор вращает 11-ое скрытое от глаз колесо. Мощность каждого агрегата составляет 350 сил, соответственно, Citroen PLR развивает 700 сил.
Насколько быстрой была эта штука? Ходят слухи, что Citroen PLR мог разогнаться до 178 км/ч. Инженерам пришлось установить два топливных бака 105 литров каждый. В те времена можно было не думать об экологии и топливной экономичности.
Сейчас производителям покрышек больше не надо строить подобные эксцентричные тестовые автомобили. Все испытания проводятся в лабораторных условиях на современном оборудовании, способном смоделировать любую ситуацию. Это оказывается намного эффективнее, дешевле и безопаснее.
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