История провала возрождения легенды Duesenberg и уникального прототипа Model D

3 марта 2026, 04:27
Самый загадочный американский автомобиль: почему Duesenberg Model D 1966 так и не появился
Duesenberg в 1920-30-х был символом роскоши и технического превосходства, но кризис поставил крест на амбициях марки. В 1966 году попытка вернуть бренд на вершину закончилась неудачей. Почему Model D так и остался мечтой - разбираемся в деталях.
История Duesenberg — это не просто рассказ о роскошных автомобилях, а пример того, как даже самые амбициозные проекты могут столкнуться с суровой реальностью рынка. В 1920–1930-х годах автомобили этой марки были воплощением американской мечты: мощные, быстрые, невероятно дорогие. Их выбирали звезды Голливуда, промышленники и политики. Сама марка стала синонимом престижа и технического прогресса.
Однако экономический кризис 1930-х годов оказался для Duesenberg фатальным. Высокая стоимость машин, рассчитанных на избранных, не позволила компании пережить тяжелые времена. Производство прекратилось, а имя Duesenberg стало частью истории, окруженной ореолом недостижимой роскоши.
Прошло три десятилетия, и в 1966 году сын одного из основателей решил вернуть марку к жизни. На фоне растущего интереса к ретро-стилю и традициям идея возродить Duesenberg казалась заманчивой. Так появился проект Model D — автомобиль, который должен был стать новым символом роскоши и инженерной мысли.
Модель D задумывалась как ультрароскошный седан с современным дизайном, сочетающим классические черты Duesenberg с передовыми технологиями. В основе лежало шасси Chrysler Imperial, а под капотом разместился двигатель V8 объемом 7,2 литра. Внешне автомобиль отличался массивной решеткой радиатора, длинным капотом и плавными линиями кузова. Интерьер обещал невиданную по тем временам роскошь: натуральную кожу, дерево и эксклюзивные опции для каждого клиента.
Однако, несмотря на амбициозные планы, проект столкнулся с рядом проблем. Во-первых, стоимость производства оказалась запредельной даже для люксового сегмента. Во-вторых, рынок изменился: покупатели стали более прагматичными, а конкуренты вроде Cadillac и Lincoln уже предлагали свои флагманские модели. К тому же у Duesenberg не было ни дилерской сети, ни узнаваемости бренда среди покупателей нового поколения.
В результате Model D так и осталась прототипом. Было построено всего несколько экземпляров, которые сегодня считаются настоящими раритетами. Каждый из них — свидетельство того, как сложно вернуть к жизни легенду, даже если за проект берутся большие деньги и громкое имя.
Сегодня Model D 1966 года — один из самых редких и дорогих автомобилей, которые так и не пошли в серию. Его появление стало напоминанием о том, что в автомобильном мире не всегда побеждают деньги и амбиции. Иногда история решает иначе, оставляя после себя лишь загадки и мечты о несбывшемся
