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27 ноября 2019, 08:22

Sandero сменит поколение через год

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Фото: Dacia
Французским журналистам удалось узнать подробности о хэтчбеке Sandero третьего поколения, который для европейского рынка выпускается под брендом Dacia. Новинка поступит в продажу ближе к концу 2020 года.
Sandero сменит поколение через год

Фото: Dacia

 
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Хэтчбек Sandero второго поколения и его вседорожная версия Stepway дебютировали осенью 2012 года на автосалоне в Париже. Смена поколения должна состояться через год. Ожидается, что новинка переедет на новую платформу. Сейчас в ее основе лежит архитектура B0. Автомобиль третьего поколения построят на упрощённом шасси CMF-B, которое позволит ему соответствовать европейским экологическим нормам и обеспечит достойный уровень пассивной безопасности. На этой же «тележке» построены новые Renault Clio и Nissan Juke.

В моторную гамму нового Sandero в Европе войдут 1,0-литровые бензиновые турбомоторы мощностью 75 л.с. и 100 л.с., а также 1,5-литровый дизель на 85 сил. Кроме того, покупателям предложат гибридную модификацию суммарной отдачей до 140 л.с. Премьера «третьего» Sandero может пройти осенью 2020 на автосалоне в Париже. Вслед за этим новинка выйдет на европейский рынок.

В России автомобиль второй генерации под брендом Renault продается с 2014 года, а в августе 2018-го на международном автосалоне в Москве была представлена его обновленная версия. В ходе рестайлинга изменилась решетка радиатора, фары головного свет обзавелись светодиодными ДХО в форме буквы «С», была улучшена эргономика салона.

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Комментарии
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Форум Renault Sandero
Цитата:| Кому: VVasGaL Надо так понимать, что вы наступили на те же грабли, что и я в свое время с Жигулями. Решается проблема точно так же - заменой подрулевого переключателя в целом! Сандеро машина в целом неплохая, но класс где то на уровне Жигулей. Ну разве что сборка бывает достаточно приличная ...
Михаил Карасик
Самые ликвидные авто 2018 года на вторичном рынке
Не правда!!!!
Россия
На российском рынке появятся обновленные Logan и Sandero
Не фонари им менять нужно, а динамику улучшать и мощность движка повысить
Николай
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Sandero сменит поколение через год
 {{material_123894}}Хэтчбек Sandero второго поколения и его вседорожная версия Stepway дебютировали осенью 2012 года на автосалоне в Париже. Смена поколения должна состояться через год. Ожидается, что новинка переедет на новую платформу. Сейчас в ее основе лежит архитектура B0. Автомобиль третьего поколения построят на упрощённом шасси CMF-B, которое позволит ему соответствовать европейским экологическим нормам и обеспечит достойный уровень пассивной безопасности. На этой же «тележке» построены новые Renault Clio и Nissan Juke.В моторную гамму нового Sandero в Европе войдут 1,0-литровые бензиновые турбомоторы мощностью 75 л.с. и 100 л.с., а также 1,5-литровый дизель на 85 сил. Кроме того, покупателям предложат гибридную модификацию суммарной отдачей до 140 л.с. Премьера «третьего» Sandero может пройти осенью 2020 на автосалоне в Париже. Вслед за этим новинка выйдет на европейский рынок.В России автомобиль второй генерации под брендом Renault продается с 2014 года, а в августе 2018-го на международном автосалоне в Москве была представлена его обновленная версия. В ходе рестайлинга изменилась решетка радиатора, фары головного свет обзавелись светодиодными ДХО в форме буквы «С», была улучшена эргономика салона.
2019-11-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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