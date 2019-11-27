27 ноября 2019, 08:22
Sandero сменит поколение через год
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Фото: Dacia
Французским журналистам удалось узнать подробности о хэтчбеке Sandero третьего поколения, который для европейского рынка выпускается под брендом Dacia. Новинка поступит в продажу ближе к концу 2020 года.
Фото: Dacia
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В моторную гамму нового Sandero в Европе войдут 1,0-литровые бензиновые турбомоторы мощностью 75 л.с. и 100 л.с., а также 1,5-литровый дизель на 85 сил. Кроме того, покупателям предложат гибридную модификацию суммарной отдачей до 140 л.с. Премьера «третьего» Sandero может пройти осенью 2020 на автосалоне в Париже. Вслед за этим новинка выйдет на европейский рынок.
В России автомобиль второй генерации под брендом Renault продается с 2014 года, а в августе 2018-го на международном автосалоне в Москве была представлена его обновленная версия. В ходе рестайлинга изменилась решетка радиатора, фары головного свет обзавелись светодиодными ДХО в форме буквы «С», была улучшена эргономика салона.
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Цитата:| Кому: VVasGaL Надо так понимать, что вы наступили на те же грабли, что и я в свое время с Жигулями. Решается проблема точно так же - заменой подрулевого переключателя в целом! Сандеро машина в целом неплохая, но класс где то на уровне Жигулей. Ну разве что сборка бывает достаточно приличная ...
Не правда!!!!
Не фонари им менять нужно, а динамику улучшать и мощность движка повысить
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