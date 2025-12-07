Готов к приключениям: новый Sprinter SV Scout удивляет возможностями и комфортом

Sandy Vans представил дом на колесах 2025 Sprinter SV Scout для автономных путешествий

В 2025 году Sandy Vans выпустил уникальный дом на колесах на базе полноприводного Sprinter. Модель SV Scout сочетает мобильность, автономность и продуманный интерьер. Внутри — полноценная столовая зона и выдвижная кровать. Внедрены современные системы управления и мощная электрика. Внешний вид подчеркивают внедорожные колеса и багажник на крыше. Оцените, как изменился подход к автодомам.

В 2025 году компания Sandy Vans представила новую версию дома на колесах на базе полноприводного Sprinter 144, получившую имя SV Scout «Gordon Vansey». Эта модель сразу привлекла внимание любителей путешествий благодаря продуманной планировке и широким возможностям для автономной жизни вдали от цивилизации.

Внутри фургона инженеры реализовали гибкую схему: полноценная обеденная зона легко трансформируется в просторную кровать размера queen-size, которая выдвигается поверх сидений. Такое решение позволяет не только с комфортом спать вдвоем, но и использовать пространство для работы или приема пищи, не жертвуя удобством.

Кухонный блок оборудован всем необходимым для длительных поездок: здесь есть компактная мойка, холодильник на 12 вольт и современная светодиодная подсветка, рассчитанная на экономное потребление энергии. Для автономной работы предусмотрен внушительный аккумуляторный блок емкостью 412 А/ч и комплексная система управления RedArc, включающая Manager30, TVMS Rogue и сенсорный дисплей RedVision. Владелец может контролировать освещение, насосы, уровень заряда и другие параметры через Bluetooth — практически как в умном доме, только на колесах.

Зарядка аккумуляторов возможна сразу тремя способами: от солнечных панелей, внешней электросети или генератора во время движения. Это позволяет не зависеть от инфраструктуры и отправляться в самые отдаленные уголки — будь то пляжи или горные перевалы.

Снаружи фургон оборудован багажником Sandy Vans на крыше и боковой лестницей, что значительно расширяет возможности по перевозке дополнительного снаряжения. На крыше размещена площадка для отдыха или хранения, а система креплений L-track позволяет надежно зафиксировать канистры, трапы, лопаты и другой инвентарь для бездорожья. Внедорожные колеса SV Canyon и шины BFG KO3 подчеркивают готовность к любым испытаниям.

Под сиденьем спрятан 22-галлонный бак для пресной воды, который питает как внутреннюю мойку, так и наружный душ с электрическим насосом и водонагревателем. В багажном отсеке предусмотрена съемная перегородка, чтобы перевозить велосипеды, доски и крупное снаряжение. Крепления на полу и стенах позволяют надежно зафиксировать все вещи во время движения.

Несмотря на внедорожный характер, Sprinter SV Scout не уступает легковым автомобилям по уровню комфорта: водитель и пассажиры оценят кожаные сиденья с подогревом, мультимедийную систему с 10-дюймовым экраном и поддержкой Apple CarPlay, ассистенты движения, камеру заднего вида и круиз-контроль.

SV Scout — это не просто транспорт, а полноценная мобильная база для тех, кто не готов отказываться от уюта и современных технологий даже в самых диких местах.