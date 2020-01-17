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17 января 2020, 15:53

Санитарные вертолеты спасают сотни жизней

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Фото: lenobl.ru
В минувшем году медицинские учреждения Ленинградской области активно использовали ресурс санитарной авиации. Вертолетами был эвакуирован в региональные больницы 451 человек.
Санитарные вертолеты спасают сотни жизней

Фото: lenobl.ru

Из них - 167 пациентов с болезнями системы кровообращения (57 больных - в 2018 году), 164 пациента с травмами после ДТП и отравлениями (99 человек в 2018-м) и 20 беременных (7 женщин годом ранее).

По данным пресс-службы Правительства 47-го региона, количество эвакуированных средствами санитарной авиации более чем в 2 раза превысило показатели предыдущих лет (205 человек в 2017 году и 206 человек в 2018 году).

Медики подтверждают, что активное применение санитарной авиации в Ленобласти для транспортировки пациентов в специализированные центры в ранние сроки заболевания (так называемый «золотой час») позволяет спасать их жизни, оказывая необходимую  медицинскую помощь.

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Отзывы по теме
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Санитарные вертолеты спасают сотни жизней
Из них - 167 пациентов с болезнями системы кровообращения (57 больных - в 2018 году), 164 пациента с травмами после ДТП и отравлениями (99 человек в 2018-м) и 20 беременных (7 женщин годом ранее).По данным пресс-службы Правительства 47-го региона, количество эвакуированных средствами санитарной авиации более чем в 2 раза превысило показатели предыдущих лет (205 человек в 2017 году и 206 человек в 2018 году).Медики подтверждают, что активное применение санитарной авиации в Ленобласти для транспортировки пациентов в специализированные центры в ранние сроки заболевания (так называемый «золотой час») позволяет спасать их жизни, оказывая необходимую  медицинскую помощь.
2020-01-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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