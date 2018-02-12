12 февраля 2018, 10:09

Санитарным «Богданам» требуется скорая помощь

Производимые на Украине автомобили имеют серьезные проблемы с качеством. И с этим солидарны «самостийные» СМИ, которые на днях озвучили заявление члена Совета волонтеров при Министерстве обороны Украины Валентины Варавы.
^
  Санитарным «Богданам» требуется скорая помощь Богдан-Авто Санитарным «Богданам» требуется скорая помощь Богдан-Авто Санитарным «Богданам» требуется скорая помощь Богдан-Авто Санитарным «Богданам» требуется скорая помощь Богдан-Авто Санитарным «Богданам» требуется скорая помощь Богдан-Авто Санитарным «Богданам» требуется скорая помощь
6
фото
  

В эфире одной из местных радиостанций она заявила, что из 50 санитарных автомобилей «Богдан-2251», поставленных в 2017 году украинским Минобороны в т.н. зону АТО на Донбассе, ровно половину (25 машин) пришлось ремонтировать и даже возвращать на завод-изготовитель.

Ранее мы писали
Как сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ, на Крайнем Севере прошла сезонная проверка готовности автомобильной ...
Читать далее
По словам г-жи Варавы, военные медики не желают использовать этот автомобиль, потому что он «безумно трясется и крайне неустойчив». Нередки случаи, когда на ходу самочинно открывались двери «Богдана» и из салона выпадали бронежилеты и каски. Частыми являются проблемы с топливной системой, которая «должна иметь датчики содержания воды, но их просто нет». Не хватает «санитарке» и скоростных возможностей.

В настоящее время в зоне АТО эксплуатируются пять десятков «Богдан-2251», при этом  Минобороны было передано 100 автомобилей, и согласно государственному оборонному заказу именно такое количество «санитарок» должно быть принято ВСУ.

По информации г-жи Варавы, из 50 автомобилей, которые были поставлены на фронт, 20 «Богданов» уже побывали в ремонте. Что интересно, подавляющее большинство «санитарок» не прошли и 10 000 км пробега.

Член Совета волонтеров при Минобороны Украины утверждает, что тендер на закупку санитарных автомобилей был «очень интересно прописан». Видно, изначально стояла  цель  отсечь от конкурса других автопроизводителей. Почему? Можно лишь догадываться.

Ранее мы писали
Украинский гигант «АвтоКрАЗ» продолжает милитаризовать модельную линейку своих грузовиков. Очередной новинкой ...
Читать далее
Украинские СМИ пишут, что до 2009 года совладельцем автомобильной корпорации «Богдан» был нынешний президент Украины Петр Порошенко. Позже он продал свою долю бизнес-партнеру Олегу Свинарчуку, который сменил фамилию на Гладковский. В настоящее время г-н Гладковский занимает должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, где отвечает за оборонно-промышленный комплекс «самостийной».

В ходе реализации «хитрого» тендера подавляющее количество «Богдан-2251» было поставлено весной и летом 2017-го. Другими словами, машины эксплуатируются всего полгода. 5 автомобилей были отремонтированы на месте выездной бригадой. Из тех 20 машин, которые побывали в руках сервисменов, 3 ед. — откровенно заводской брак, потому они были возвращены поставщику. 17 «санитарок» прошли ремонт, большинство из них уже возвращены в зону АТО. В завершение Валентина Варава добавила, что «Богдан-2251» не соответствует поставленным задачам.

Справка

В основе автомобиля «Богдан-2251» лежит рамный китайский пикап Great Wall Wingle 5. На месте грузовой платформы установлен модуль для перевозки раненых. В нем могут разместиться 4 лежачих либо 8 сидячих бойцов. Предусмотрены крепления для носилок. При этом заявленный вес перевозимого груза составляет всего 375 кг (при паспортной грузоподъемности в 975 кг – 600 кг приходится непосредственно на модуль).

«Пассажирский модуль изготовлен из алюминиевых сэндвич-панелей и выполнен съемным. В случае необходимости его можно переставить на другой автомобиль. Под капотом – 2-литровый 143-сильный турбодизель Great Wall 4D20, коробка передач - механическая 6-ступенчатая. Стоимость машины составляет 32 тыс. долларов.

По информации gordonua.com, autonews.ua
Новости Bogdan

В избранное

Комментарии
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Ищу схему
Ребят, я тут совсем недавно, срочно нужны схемы по ремонту вот этого автомобиля http:// www.avtome.ru/ Lada/ 2110/ . Подскажите пожалуйста где искать. Буду благодарен.
iozver
Максимум Лахта | отзывы
Заменили противотуманки на Хонда Цивик по отзывной компании завода. Сами позвонили - объяснили -записали. Весь сервис бесплатно с извинениями. С одной стороны, плохо, что пришлось менять, тратить время. С другой - хорошо, что автоцентр сам обеспокоился своими клиентами и не стал ждать наездов, плюс бесплатная ...
Killlfish
Карбюратор не держит холостые
Причин может быть множество: Первая причина – засорение жиклера холостого хода. Даже несмотря на то, что в системе подачи топлива имеются 2 фильтра (грубой и тонкой очистки) , для засорения жиклера может быть достаточно даже одной соринки. Также, засориться может и сам фильтр тонкой очистки. Это зачастую ...
Олег
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Богдан-Авто Автомудрость Богдан-Авто АвтоПитер Богдан-Авто Дизайн и тюнинг Богдан-Авто Новинки и концепт кары Богдан-Авто Новости и акции автосалонов Богдан-Авто Автосалоны и дилеры марки Богдан-Авто Аренда и прокат авто марки Богдан-Авто Автоклубы и форумы автозавчастей марки Богдан-Авто Автосервисы и магазины автозапчастей марки Богдан-Авто
Главные материалы
Новичкам за рулем – временные права и запреты
Bridgestone открыл для СМИ двери ульяновского завода
Как вы благодарите водителя, пропустившего Вас вперед?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti QX и еще 20 моделей
Класс Мини-вэны
Honda Freed и еще 41 модель
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Hummer H3 и еще 6 моделей
Класс B
FAW Vita и еще 81 модель
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Санитарным «Богданам» требуется скорая помощь
В эфире одной из местных радиостанций она заявила, что из 50 санитарных автомобилей «Богдан-2251», поставленных в 2017 году украинским Минобороны в т.н. зону АТО на Донбассе, ровно половину (25 машин) пришлось ремонтировать и даже возвращать на завод-изготовитель.{{material_121879}} По словам г-жи Варавы, военные медики не желают использовать этот автомобиль, потому что он «безумно трясется и крайне неустойчив». Нередки случаи, когда на ходу самочинно открывались двери «Богдана» и из салона выпадали бронежилеты и каски. Частыми являются проблемы с топливной системой, которая «должна иметь датчики содержания воды, но их просто нет». Не хватает «санитарке» и скоростных возможностей. В настоящее время в зоне АТО эксплуатируются пять десятков «Богдан-2251», при этом  Минобороны было передано 100 автомобилей, и согласно государственному оборонному заказу именно такое количество «санитарок» должно быть принято ВСУ. По информации г-жи Варавы, из 50 автомобилей, которые были поставлены на фронт, 20 «Богданов» уже побывали в ремонте. Что интересно, подавляющее большинство «санитарок» не прошли и 10 000 км пробега. Член Совета волонтеров при Минобороны Украины утверждает, что тендер на закупку санитарных автомобилей был «очень интересно прописан». Видно, изначально стояла  цель  отсечь от конкурса других автопроизводителей. Почему? Можно лишь догадываться. {{material_121637}} Украинские СМИ пишут, что до 2009 года совладельцем автомобильной корпорации «Богдан» был нынешний президент Украины Петр Порошенко. Позже он продал свою долю бизнес-партнеру Олегу Свинарчуку, который сменил фамилию на Гладковский. В настоящее время г-н Гладковский занимает должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, где отвечает за оборонно-промышленный комплекс «самостийной».В ходе реализации «хитрого» тендера подавляющее количество «Богдан-2251» было поставлено весной и летом 2017-го. Другими словами, машины эксплуатируются всего полгода. 5 автомобилей были отремонтированы на месте выездной бригадой. Из тех 20 машин, которые побывали в руках сервисменов, 3 ед. — откровенно заводской брак, потому они были возвращены поставщику. 17 «санитарок» прошли ремонт, большинство из них уже возвращены в зону АТО. В завершение Валентина Варава добавила, что «Богдан-2251» не соответствует поставленным задачам.Справка В основе автомобиля «Богдан-2251» лежит рамный китайский пикап Great Wall Wingle 5. На месте грузовой платформы установлен модуль для перевозки раненых. В нем могут разместиться 4 лежачих либо 8 сидячих бойцов. Предусмотрены крепления для носилок. При этом заявленный вес перевозимого груза составляет всего 375 кг (при паспортной грузоподъемности в 975 кг – 600 кг приходится непосредственно на модуль).«Пассажирский модуль изготовлен из алюминиевых сэндвич-панелей и выполнен съемным. В случае необходимости его можно переставить на другой автомобиль. Под капотом – 2-литровый 143-сильный турбодизель Great Wall 4D20, коробка передач - механическая 6-ступенчатая. Стоимость машины составляет 32 тыс. долларов.
2018-02-12
Автор: По информации gordonua.com, autonews.ua
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Иркутск Орск Нижнекамск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2018 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG