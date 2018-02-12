Санитарным «Богданам» требуется скорая помощь
В эфире одной из местных радиостанций она заявила, что из 50 санитарных автомобилей «Богдан-2251», поставленных в 2017 году украинским Минобороны в т.н. зону АТО на Донбассе, ровно половину (25 машин) пришлось ремонтировать и даже возвращать на завод-изготовитель.
В настоящее время в зоне АТО эксплуатируются пять десятков «Богдан-2251», при этом Минобороны было передано 100 автомобилей, и согласно государственному оборонному заказу именно такое количество «санитарок» должно быть принято ВСУ.
По информации г-жи Варавы, из 50 автомобилей, которые были поставлены на фронт, 20 «Богданов» уже побывали в ремонте. Что интересно, подавляющее большинство «санитарок» не прошли и 10 000 км пробега.
Член Совета волонтеров при Минобороны Украины утверждает, что тендер на закупку санитарных автомобилей был «очень интересно прописан». Видно, изначально стояла цель отсечь от конкурса других автопроизводителей. Почему? Можно лишь догадываться.
В ходе реализации «хитрого» тендера подавляющее количество «Богдан-2251» было поставлено весной и летом 2017-го. Другими словами, машины эксплуатируются всего полгода. 5 автомобилей были отремонтированы на месте выездной бригадой. Из тех 20 машин, которые побывали в руках сервисменов, 3 ед. — откровенно заводской брак, потому они были возвращены поставщику. 17 «санитарок» прошли ремонт, большинство из них уже возвращены в зону АТО. В завершение Валентина Варава добавила, что «Богдан-2251» не соответствует поставленным задачам.
Справка
В основе автомобиля «Богдан-2251» лежит рамный китайский пикап Great Wall Wingle 5. На месте грузовой платформы установлен модуль для перевозки раненых. В нем могут разместиться 4 лежачих либо 8 сидячих бойцов. Предусмотрены крепления для носилок. При этом заявленный вес перевозимого груза составляет всего 375 кг (при паспортной грузоподъемности в 975 кг – 600 кг приходится непосредственно на модуль).
«Пассажирский модуль изготовлен из алюминиевых сэндвич-панелей и выполнен съемным. В случае необходимости его можно переставить на другой автомобиль. Под капотом – 2-литровый 143-сильный турбодизель Great Wall 4D20, коробка передач - механическая 6-ступенчатая. Стоимость машины составляет 32 тыс. долларов.
Оставьте заявку, и менеджер предложит вам варианты в течение 1 часа
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
налог в Москве
В избранное