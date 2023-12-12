Санкции против Северной Кореи не помешали Ким Чен Ыну купить себе новый Maybach

Ранее мы писали Daimler вынужден оправдываться за бронированный Mercedes Maybach Ким Чен Ына В кортеже главы КНДР Ким Чен Ына, встречавшегося на минувшей неделе во Владивостоке с президентом России Владимиром ... Читать далее

Лидер КНДР Ким Чен Ын пересел на Mercedes-Benz Maybach S650, к такому выводу пришли журналисты телеканала SBS . В публичном поле его автомобили появляются редко. Предыдущий раз Maybach главы Северной Кореи был замечен в сентябре 2023 года во время его визита в Россию. Три месяца спустя он приехал на национальный съезд матерей в Пхеньяне уже на новой машине.

Национальное телевидение КНДР опубликовало кадры торжественного въезда кортежа главы государства на центральную площадь. В окружении внедорожников Toyota Land Cruiser 200 следовал черный Mercedes-Benz Maybach, который на первый взгляд ничем не отличался от прежнего. Но когда лимузин остановился на его задней части удалось различить шильдики, которых раньше там не было: эмблему Maybach на задней стойке и значок S650 на крышке багажника. Также машины отличаются формой головной оптики и задних фонарей, оформлением радиаторной решетки, бамперов и бокового остекления, дизайном колесных дисков.

Фото: скриншот видео SBS

Как предположили журналисты SBS, это новый автомобиль, выпущенный в 2019 году и пополнивший автопарк лидера КНДР в октябре или ноябре 2023 года. Ранее издание New York Times провело расследование и рассказало о сложном канале поставок санкционных товаров в Северную Корею. Например, люксовым автомобилям требуется не менее четырех месяцев, чтобы обойти пять стран на пути к цели.

Упомянутые модели: Mercedes Maybach S (от 9 200 000 Р )

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