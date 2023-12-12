Санкции против Северной Кореи не помешали Ким Чен Ыну купить себе новый Maybach
Национальное телевидение КНДР опубликовало кадры торжественного въезда кортежа главы государства на центральную площадь. В окружении внедорожников Toyota Land Cruiser 200 следовал черный Mercedes-Benz Maybach, который на первый взгляд ничем не отличался от прежнего. Но когда лимузин остановился на его задней части удалось различить шильдики, которых раньше там не было: эмблему Maybach на задней стойке и значок S650 на крышке багажника. Также машины отличаются формой головной оптики и задних фонарей, оформлением радиаторной решетки, бамперов и бокового остекления, дизайном колесных дисков.
Как предположили журналисты SBS, это новый автомобиль, выпущенный в 2019 году и пополнивший автопарк лидера КНДР в октябре или ноябре 2023 года. Ранее издание New York Times провело расследование и рассказало о сложном канале поставок санкционных товаров в Северную Корею. Например, люксовым автомобилям требуется не менее четырех месяцев, чтобы обойти пять стран на пути к цели.
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14.11.2023, 08:07
Блогер-каскадер удивил ростовских водителей (видео)
В начале ноября по улицам Ростова-на-Дону проехал внедорожник Toyota Land Cruiser 100 с необычным грузом на крыше. Он вез тяжелый роскошный Mercedes-Maybach S-Class.Читать далее
-
05.10.2023, 08:47
ТОП-5 самых дорогих подержанных автомобилей в России в октябре 2023 года
Падение курса рубля и усложнение логистики привели к значительному росту цен на новые автомобили. Новенькие BMW, Mercedes-Benz, Porsche и Lexus стоят от 10 млн рублей и больше. Но подержанные автомобили могут стоить существенно дороже новых.Читать далее
-
15.06.2023, 14:16
В Петербурге у «Пулково 3» лоб в лоб сошлись Maybach и Lada Kalina
Эпичная авария произошла утром в четверг, 15 июня, в Московском районе Санкт-Петербурга. На перекрестке дорогу не поделили Maybach и Lada Kalina. Автомобили столкнулись лоб в лоб.Читать далее
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15.08.2022, 14:12
Ким Кардашьян рассмешила всех: не смогла открыть дверь своего Maybach
Ким Кардашьян – одна из самых узнаваемых женщин в шоу-бизнесе с многомиллионной армией подписчиков в соцсетях. В своем очередном видео она решила похвастаться новым офисом, в который приехала на изготовленном под заказ Mercedes-Maybach S-Class. С ним-то и вышел конфуз.Читать далее
-
23.07.2022, 16:31
Самые дорогие автомобили в мире
Когда речь заходит о самых роскошных и дорогих автомобилях, на ум сразу приходят Bugatti, Ferrari или Rolls-Royce. Однако в мире есть и другие автопроизводители, выпускающие мощные люксовые машины.Читать далее
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