Запасов чипов хватит до осени: как санкции против китайского Yangjie ударят по ценам на авто и запчасти

19 мая 2026, 13:14
Санкции против Yangjie: автопром Германии рискует остаться без микрочипов
Санкции против Yangjie: автопром Германии рискует остаться без микрочипов
Немецкие автоконцерны столкнулись с неожиданной проблемой: после новых санкций ЕС поставки микрочипов из Китая оказались под угрозой. Дефицит может ударить по ценам и срокам выпуска машин. Почему это важно для европейского рынка и как реагируют производители - разбираемся в деталях.
Для российских автомобилистов эта новость может показаться далекой, но на самом деле она напрямую влияет на рынок: перебои с поставками микрочипов в Европе способны изменить цены и сроки появления новых моделей, а также сказаться на доступности комплектующих для ремонта. После введения Евросоюзом очередного пакета антироссийских санкций, в который попала китайская компания Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co. (Yangjie), немецкие автопроизводители оказались в сложной ситуации - поставки микрочипов из Китая резко сократились.
Ситуация усугубилась тем, что Yangjie в прошлом году уже заменила на европейском рынке другого крупного производителя - Nexperia, который столкнулся с ограничениями из-за политики властей Нидерландов. Теперь же, когда и Yangjie попала под санкции, автозаводы Германии и других стран ЕС оказались между двух огней: старые поставщики не могут восстановить прежние объемы, а новые не справляются с растущим спросом.
Руководитель компании Components at Service Доминик Цилльнер в беседе с Handelsblatt отметил, что потеря Yangjie стала серьезным ударом для всей отрасли. По его словам, конкуренты работают на пределе возможностей, но быстро увеличить выпуск чипов не способны. По оценкам экспертов, запасов микрочипов Nexperia хватит максимум до осени, а дальше возможны перебои в производстве автомобилей и рост цен на готовую продукцию.
Проблема уже вызвала нервную реакцию среди клиентов Yangjie, которые опасаются срыва контрактов и задержек поставок. В 20-й пакет санкций ЕС вошли 16 организаций из Китая, ОАЭ, Узбекистана, Казахстана и Беларуси, среди которых оказалась и Yangjie - один из крупнейших производителей полупроводников. Китайская сторона выразила резкий протест, а европейские автоконцерны вынуждены искать альтернативные решения, чтобы не остановить конвейеры.
Эксперты предупреждают: если ситуация не изменится, европейский автопром может столкнуться с серьезными сбоями уже к концу года. Это приведет к росту цен на автомобили, задержкам в поставках и даже временной приостановке выпуска некоторых моделей. Подобные проблемы с поставками уже приводили к скандалам на других рынках - например, недавно в США клиенты потребовали компенсацию от автогиганта за подорожание машин из-за новых пошлин, как это было в случае с историей вокруг повышения цен на Toyota.
Для российских покупателей и сервисов это означает, что стоимость европейских автомобилей и запчастей может вырасти, а сроки поставки - увеличиться. В условиях, когда рынок и так испытывает давление из-за санкций и логистических сложностей, любые перебои с микрочипами способны вызвать цепную реакцию по всему автопрому. Следить за развитием ситуации стоит не только европейским, но и российским автолюбителям.
Похожие материалы Фольксваген, БМВ, Мерседес
-
19.05.2026, 20:33
Дизельные автомобили снова в центре внимания: почему Европа меняет курс
На фоне роста цен на электроэнергию и замедления развития зарядной инфраструктуры европейские автопроизводители корректируют планы, а спрос на дизельные автомобили вновь растет. Почему этот тренд важен для рынка и что стоит за изменением предпочтений - в нашем материале.Читать далее
-
19.05.2026, 20:28
Porsche Cayenne 2028: второй рестайлинг, новые технологии и сохранение V8
Porsche меняет стратегию: вместо новой генерации Cayenne в 2027 году марка готовит глубокий рестайлинг актуальной модели. Восьмицилиндровые версии останутся в строю, а интерьер получит технологии от Cayenne Electric. Почему это важно для рынка и поклонников бренда - в нашем материале.Читать далее
-
19.05.2026, 20:10
Как недорого вернуть эффективность дворников: простые решения для чистого стекла
Весна и лето часто выявляют слабые места в работе стеклоочистителей: даже новые щетки не всегда справляются с грязью и налетом. В материале - практические способы улучшить работу дворников без лишних затрат и замены деталей.Читать далее
-
19.05.2026, 19:51
Где в мире до сих пор можно ездить без ограничения скорости: редкие примеры и их особенности
В XXI веке почти все страны ужесточили контроль за скоростью на дорогах, но есть исключения. Почему немецкий автобан и остров Мэн до сих пор остаются символами свободы для водителей и как это влияет на безопасность - разбираемся в деталях.Читать далее
-
19.05.2026, 19:16
Сколько реально стоит содержание автомобиля в России: анализ расходов владельцев
Владельцы авто в России сталкиваются с немалыми затратами. Расходы растут ежегодно. Важно учитывать не только топливо и налоги. Скрытые траты могут удивить даже опытных водителей.Читать далее
-
19.05.2026, 18:29
Как быстро охладить салон автомобиля летом без кондиционера
Летняя жара может сделать поездку невыносимой. Есть простой способ облегчить ситуацию. Не требуется запускать двигатель или использовать кондиционер. Метод подходит для любого автомобиля.Читать далее
-
19.05.2026, 18:14
Как аптечный Димексид за 70 рублей может спасти старый мотор
Владельцы авто сталкиваются с резким ростом расхода топлива. Мотор теряет мощность и плохо реагирует на газ. Существует бюджетный способ вернуть машине прежнюю динамику. Но у метода есть свои подводные камни.Читать далее
-
19.05.2026, 18:10
Когда выгоднее продавать подержанный автомобиль: сезонные тренды и риски рынка
В 2026 году сезонность по-прежнему влияет на цены и спрос на вторичном рынке автомобилей. Разбираемся, почему лето редко бывает удачным моментом для продажи машины, и как экономические перемены последних лет изменили правила игры для автовладельцев.Читать далее
-
19.05.2026, 17:52
V2G: как электромобили превращаются в домашние электростанции и приносят доход
В 2026 году в Германии электромобили официально признали частью энергосистемы. Теперь владельцы могут не только заряжать авто, но и отдавать электричество обратно в сеть, получая за это деньги. Какие условия, риски и выгоды скрывает новая технология? Разбираемся, что изменилось и почему это важно для будущего рынка.Читать далее
-
19.05.2026, 17:50
Почему одни и те же автомобили имеют разные названия в разных странах
Автомобильные бренды часто меняют названия моделей для разных рынков, чтобы избежать культурных недоразумений, юридических проблем и повысить продажи. Разбираемся, как и зачем это происходит, и что это значит для российских водителей.Читать далее
Похожие материалы Фольксваген, БМВ, Мерседес
-
19.05.2026, 20:33
Дизельные автомобили снова в центре внимания: почему Европа меняет курс
На фоне роста цен на электроэнергию и замедления развития зарядной инфраструктуры европейские автопроизводители корректируют планы, а спрос на дизельные автомобили вновь растет. Почему этот тренд важен для рынка и что стоит за изменением предпочтений - в нашем материале.Читать далее
-
19.05.2026, 20:28
Porsche Cayenne 2028: второй рестайлинг, новые технологии и сохранение V8
Porsche меняет стратегию: вместо новой генерации Cayenne в 2027 году марка готовит глубокий рестайлинг актуальной модели. Восьмицилиндровые версии останутся в строю, а интерьер получит технологии от Cayenne Electric. Почему это важно для рынка и поклонников бренда - в нашем материале.Читать далее
-
19.05.2026, 20:10
Как недорого вернуть эффективность дворников: простые решения для чистого стекла
Весна и лето часто выявляют слабые места в работе стеклоочистителей: даже новые щетки не всегда справляются с грязью и налетом. В материале - практические способы улучшить работу дворников без лишних затрат и замены деталей.Читать далее
-
19.05.2026, 19:51
Где в мире до сих пор можно ездить без ограничения скорости: редкие примеры и их особенности
В XXI веке почти все страны ужесточили контроль за скоростью на дорогах, но есть исключения. Почему немецкий автобан и остров Мэн до сих пор остаются символами свободы для водителей и как это влияет на безопасность - разбираемся в деталях.Читать далее
-
19.05.2026, 19:16
Сколько реально стоит содержание автомобиля в России: анализ расходов владельцев
Владельцы авто в России сталкиваются с немалыми затратами. Расходы растут ежегодно. Важно учитывать не только топливо и налоги. Скрытые траты могут удивить даже опытных водителей.Читать далее
-
19.05.2026, 18:29
Как быстро охладить салон автомобиля летом без кондиционера
Летняя жара может сделать поездку невыносимой. Есть простой способ облегчить ситуацию. Не требуется запускать двигатель или использовать кондиционер. Метод подходит для любого автомобиля.Читать далее
-
19.05.2026, 18:14
Как аптечный Димексид за 70 рублей может спасти старый мотор
Владельцы авто сталкиваются с резким ростом расхода топлива. Мотор теряет мощность и плохо реагирует на газ. Существует бюджетный способ вернуть машине прежнюю динамику. Но у метода есть свои подводные камни.Читать далее
-
19.05.2026, 18:10
Когда выгоднее продавать подержанный автомобиль: сезонные тренды и риски рынка
В 2026 году сезонность по-прежнему влияет на цены и спрос на вторичном рынке автомобилей. Разбираемся, почему лето редко бывает удачным моментом для продажи машины, и как экономические перемены последних лет изменили правила игры для автовладельцев.Читать далее
-
19.05.2026, 17:52
V2G: как электромобили превращаются в домашние электростанции и приносят доход
В 2026 году в Германии электромобили официально признали частью энергосистемы. Теперь владельцы могут не только заряжать авто, но и отдавать электричество обратно в сеть, получая за это деньги. Какие условия, риски и выгоды скрывает новая технология? Разбираемся, что изменилось и почему это важно для будущего рынка.Читать далее
-
19.05.2026, 17:50
Почему одни и те же автомобили имеют разные названия в разных странах
Автомобильные бренды часто меняют названия моделей для разных рынков, чтобы избежать культурных недоразумений, юридических проблем и повысить продажи. Разбираемся, как и зачем это происходит, и что это значит для российских водителей.Читать далее