Запасов чипов хватит до осени: как санкции против китайского Yangjie ударят по ценам на авто и запчасти

Санкции против Yangjie: автопром Германии рискует остаться без микрочипов

Немецкие автоконцерны столкнулись с неожиданной проблемой: после новых санкций ЕС поставки микрочипов из Китая оказались под угрозой. Дефицит может ударить по ценам и срокам выпуска машин. Почему это важно для европейского рынка и как реагируют производители - разбираемся в деталях.

Для российских автомобилистов эта новость может показаться далекой, но на самом деле она напрямую влияет на рынок: перебои с поставками микрочипов в Европе способны изменить цены и сроки появления новых моделей, а также сказаться на доступности комплектующих для ремонта. После введения Евросоюзом очередного пакета антироссийских санкций, в который попала китайская компания Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co. (Yangjie), немецкие автопроизводители оказались в сложной ситуации - поставки микрочипов из Китая резко сократились.

Ситуация усугубилась тем, что Yangjie в прошлом году уже заменила на европейском рынке другого крупного производителя - Nexperia, который столкнулся с ограничениями из-за политики властей Нидерландов. Теперь же, когда и Yangjie попала под санкции, автозаводы Германии и других стран ЕС оказались между двух огней: старые поставщики не могут восстановить прежние объемы, а новые не справляются с растущим спросом.

Руководитель компании Components at Service Доминик Цилльнер в беседе с Handelsblatt отметил, что потеря Yangjie стала серьезным ударом для всей отрасли. По его словам, конкуренты работают на пределе возможностей, но быстро увеличить выпуск чипов не способны. По оценкам экспертов, запасов микрочипов Nexperia хватит максимум до осени, а дальше возможны перебои в производстве автомобилей и рост цен на готовую продукцию.

Проблема уже вызвала нервную реакцию среди клиентов Yangjie, которые опасаются срыва контрактов и задержек поставок. В 20-й пакет санкций ЕС вошли 16 организаций из Китая, ОАЭ, Узбекистана, Казахстана и Беларуси, среди которых оказалась и Yangjie - один из крупнейших производителей полупроводников. Китайская сторона выразила резкий протест, а европейские автоконцерны вынуждены искать альтернативные решения, чтобы не остановить конвейеры.

Эксперты предупреждают: если ситуация не изменится, европейский автопром может столкнуться с серьезными сбоями уже к концу года. Это приведет к росту цен на автомобили, задержкам в поставках и даже временной приостановке выпуска некоторых моделей. Подобные проблемы с поставками уже приводили к скандалам на других рынках - например, недавно в США клиенты потребовали компенсацию от автогиганта за подорожание машин из-за новых пошлин, как это было в случае с историей вокруг повышения цен на Toyota.

Для российских покупателей и сервисов это означает, что стоимость европейских автомобилей и запчастей может вырасти, а сроки поставки - увеличиться. В условиях, когда рынок и так испытывает давление из-за санкций и логистических сложностей, любые перебои с микрочипами способны вызвать цепную реакцию по всему автопрому. Следить за развитием ситуации стоит не только европейским, но и российским автолюбителям.