Ранее мы писали «КамАЗ» рассказывает, почему уделяет большое внимание газомоторным машинам Камский автозавод принял участие в 20-й Международной выставке газобаллонного, газозаправочного оборудования ... Читать далее

Санкт-Петербург подтвердил звание газомоторной столицы России. Накануне в торжественной обстановке состоялась заправка 130-миллионного кубометра метана для автобуса ГУП «Пассажиравтотранс». Автобусы на газомоторном топливе возят людей в Петербурге на протяжении последних 10 лет, заботясь не только о комфорте пассажиров, но и о качестве воздуха на улицах города, пишет Abn.agency

Вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков, курирующий в Смольном вопросы транспорта, неоднократно подчеркивал, что повышение экологичности общественного транспорта – одна из основных задач транспортной реформы в городе, которая реализуется в соответствии с поручениями Президента России Владимира Путина. Переход на газомоторное топливо за последние 10 лет позволил сократить выбросы парниковых газов от автобусов более чем на 250 тысяч тонн. Чтобы компенсировать такой объем выбросов, потребовалось бы высадить по меньшей мере 70 тысяч гектаров леса, что сопоставимо с половиной площади Санкт-Петербурга.

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