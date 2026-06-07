Город готовится к масштабному обновлению подвижного состава - что изменится для пассажиров

7 июня 2026, 13:33
Санкт-Петербургу потребуется более 700 новых вагонов метро к 2035 году
Санкт-Петербургу потребуется более 700 новых вагонов метро к 2035 году
Власти Петербурга обсудили планы по развитию метро. Ожидается поставка сотен новых вагонов. Встреча с производителями уже состоялась. Город готовится к переменам в транспорте.
В ближайшие годы Санкт-Петербург ожидает масштабное обновление подвижного состава метрополитена. По информации Gazeta.SPb, к 2035 году городу потребуется 712 новых вагонов метро, что связано с планируемым открытием новых станций и необходимостью модернизации существующего парка.
Недавно вице-губернатор Кирилл Поляков и председатель Комитета по транспорту Денис Минкин провели рабочую встречу с генеральным директором АО «Трансмашхолдинг» Кириллом Липой. Главной темой обсуждения стало дальнейшее сотрудничество по поставкам вагонов для нужд метрополитена. За последние четыре года предприятия холдинга уже передали Петербургу 245 трамвайных вагонов и 380 вагонов метро, однако впереди еще значительный объем работы.
В ходе переговоров стороны также рассмотрели перспективы совместных проектов с ГК «Мовиста». Особое внимание уделили развитию троллейбусной сети. Обсуждалась возможность участия компании в концессионном соглашении по строительству нового троллейбусного парка и поставке 80 единиц техники.
Планируемое обновление подвижного состава должно повысить комфорт, безопасность и современность городского транспорта. Власти подчеркивают, что главная задача - сделать поездки по Петербургу максимально удобными для жителей и гостей города. Внедрение новых вагонов и развитие инфраструктуры позволят улучшить качество обслуживания и снизить нагрузку на существующие линии.
Городские власти уверены, что реализация этих планов станет важным шагом к формированию современной транспортной системы. В ближайшие годы петербуржцев ждут заметные перемены в сфере общественного транспорта, которые затронут как метро, так и наземные виды перевозок.
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