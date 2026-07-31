Революция в тяжёлой технике: Sany выпустила первый в мире 250‑тонный гибридный автокран - что он умеет?

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai iCar IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxeed Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK Tata TENET Tesla Toyota Triumph VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wiesmann Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye ZX АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дмитрий Новиков

31 июля 2026, 11:39

Sany вывела на рынок гибридный автокран грузоподъемностью 250 тонн

Sany вывела на рынок гибридный автокран грузоподъемностью 250 тонн

Революция в тяжёлой технике: Sany выпустила первый в мире 250‑тонный гибридный автокран - что он умеет?

Sany вывела на рынок гибридный автокран грузоподъемностью 250 тонн

Китайская компания Sany представила уникальный автокран SAC2500E7PHEV, который способен работать до четырех часов без запуска дизельного двигателя. Это решение уже вызвало интерес у специалистов отрасли, ведь ранее подобные гибриды не превышали 150 тонн. Какие преимущества и нюансы скрывает новая техника - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что такие машины могут изменить подход к строительству в городах.

Китайская компания Sany представила уникальный автокран SAC2500E7PHEV, который способен работать до четырех часов без запуска дизельного двигателя. Это решение уже вызвало интерес у специалистов отрасли, ведь ранее подобные гибриды не превышали 150 тонн. Какие преимущества и нюансы скрывает новая техника - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что такие машины могут изменить подход к строительству в городах.

Китайский производитель Sany вновь удивил рынок тяжелой техники, представив гибридный автокран SAC2500E7PHEV с максимальной грузоподъемностью 250 тонн. Эта модель стала первой в мире в своем классе, способной работать на электротяге до четырех часов без необходимости включать дизельный двигатель. Новинка заметно опережает по возможностям гибридные краны Tadano и Liebherr, которые ранее предлагали решения только до 150 тонн.

Инженеры Sany использовали в основе проверенную 250-тонную платформу, сохранив 7-секционную телескопическую стрелу с максимальным вылетом 75 метров. В шасси установлен дизельный двигатель Mercedes-Benz, дополненный электромотором мощностью 200 кВт и литий-ионной батареей емкостью 141 кВт⋅ч. Такой тандем позволяет крану не только работать автономно на строительной площадке, но и преодолевать до 50 километров на одном заряде, если использовать только электротягу. Однако для движения по дорогам общего пользования производитель рекомендует подключать дизельный мотор.

Особое внимание уделено экологичности и снижению шума. На объектах, где действуют ограничения по выбросам или требуется минимальный уровень шума - например, рядом с больницами, школами или в промышленных цехах - SAC2500E7PHEV может работать от внешней электросети. Это обеспечивает нулевые выбросы и практически бесшумную работу, что становится все более актуальным требованием для современных городских проектов.

Как отмечают специалисты, появление такого автокрана может изменить подход к организации работ на стройплощадках, особенно в мегаполисах. Гибридные технологии позволяют не только экономить топливо, но и сокращать эксплуатационные расходы, а также соответствовать ужесточающимся экологическим стандартам. При этом Sany удалось сохранить все ключевые характеристики классических тяжелых кранов, не жертвуя производительностью ради экологичности.

Если Вы не знали, Sany - один из крупнейших мировых производителей строительной техники, основанный в Китае в 1989 году. Компания занимает лидирующие позиции на рынке кранов, экскаваторов и другой спецтехники, поставляя свою продукцию более чем в 150 стран. Sany активно инвестирует в развитие гибридных и электрических технологий, что позволяет ей предлагать решения, соответствующие самым современным требованиям отрасли. В последние годы бренд укрепил свои позиции и на российском рынке, где спрос на экологичные и эффективные машины продолжает расти.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Great Wall готовит кроссовер Wey V8X для России: новые детали о запуске
Tenet T4L: новая альтернатива в сегменте бюджетных кроссоверов России
Гибридный Geely EX5 EM-R выходит на российский рынок: новые детали и особенности
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Мини-вэны
WEY 80 и еще 138 моделей
C Premium
Citroen DS4 и еще 6 моделей
Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 37 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Иваново Махачкала Нижегородская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться