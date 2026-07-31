Революция в тяжёлой технике: Sany выпустила первый в мире 250‑тонный гибридный автокран - что он умеет?

Sany вывела на рынок гибридный автокран грузоподъемностью 250 тонн

Китайская компания Sany представила уникальный автокран SAC2500E7PHEV, который способен работать до четырех часов без запуска дизельного двигателя. Это решение уже вызвало интерес у специалистов отрасли, ведь ранее подобные гибриды не превышали 150 тонн. Какие преимущества и нюансы скрывает новая техника - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что такие машины могут изменить подход к строительству в городах.

Китайская компания Sany представила уникальный автокран SAC2500E7PHEV, который способен работать до четырех часов без запуска дизельного двигателя. Это решение уже вызвало интерес у специалистов отрасли, ведь ранее подобные гибриды не превышали 150 тонн. Какие преимущества и нюансы скрывает новая техника - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что такие машины могут изменить подход к строительству в городах.

Китайский производитель Sany вновь удивил рынок тяжелой техники, представив гибридный автокран SAC2500E7PHEV с максимальной грузоподъемностью 250 тонн. Эта модель стала первой в мире в своем классе, способной работать на электротяге до четырех часов без необходимости включать дизельный двигатель. Новинка заметно опережает по возможностям гибридные краны Tadano и Liebherr, которые ранее предлагали решения только до 150 тонн.

Инженеры Sany использовали в основе проверенную 250-тонную платформу, сохранив 7-секционную телескопическую стрелу с максимальным вылетом 75 метров. В шасси установлен дизельный двигатель Mercedes-Benz, дополненный электромотором мощностью 200 кВт и литий-ионной батареей емкостью 141 кВт⋅ч. Такой тандем позволяет крану не только работать автономно на строительной площадке, но и преодолевать до 50 километров на одном заряде, если использовать только электротягу. Однако для движения по дорогам общего пользования производитель рекомендует подключать дизельный мотор.

Особое внимание уделено экологичности и снижению шума. На объектах, где действуют ограничения по выбросам или требуется минимальный уровень шума - например, рядом с больницами, школами или в промышленных цехах - SAC2500E7PHEV может работать от внешней электросети. Это обеспечивает нулевые выбросы и практически бесшумную работу, что становится все более актуальным требованием для современных городских проектов.

Как отмечают специалисты, появление такого автокрана может изменить подход к организации работ на стройплощадках, особенно в мегаполисах. Гибридные технологии позволяют не только экономить топливо, но и сокращать эксплуатационные расходы, а также соответствовать ужесточающимся экологическим стандартам. При этом Sany удалось сохранить все ключевые характеристики классических тяжелых кранов, не жертвуя производительностью ради экологичности.

Если Вы не знали, Sany - один из крупнейших мировых производителей строительной техники, основанный в Китае в 1989 году. Компания занимает лидирующие позиции на рынке кранов, экскаваторов и другой спецтехники, поставляя свою продукцию более чем в 150 стран. Sany активно инвестирует в развитие гибридных и электрических технологий, что позволяет ей предлагать решения, соответствующие самым современным требованиям отрасли. В последние годы бренд укрепил свои позиции и на российском рынке, где спрос на экологичные и эффективные машины продолжает расти.