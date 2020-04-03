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3 апреля 2020, 15:17

Сара Сигмундсдоттир стала новым амбассадором подразделения Volkswagen R

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Фото: Volkswagen
В силу того, что кроссфит в России не имеет большой популярности, имя 28-летней Сары Сигмундсдоттир, увы, не так известно, как за границей. Тем не менее, она очень успешная атлетка в этой дисциплине.
Сара Сигмундсдоттир стала новым амбассадором подразделения Volkswagen R

Фото: Volkswagen

Сразу раскроем суть кроссфита: спортсмены обязаны выполнить комплекс упражнений из различных дисциплин - гимнастика, пауэрлифтинг, тяжелая атлетика, упражнения на выносливость и даже гребля.

Volkswagen T-Roc
От 1.5 л, 150 л.с
И вот в этом крутом миксе исландка Сара завоевала несколько высоких наград. В ее копилке: победа в CrossFit Open (2015, 2017, 2019 и 2020 г.г.), 1 место на престижных региональных состязаниях в Европе и Дубае, бронза на соревновании CrossFit Games — чемпионате мира по кроссфиту (2015 и 2016 г.г.).

По словам Йоста Капито, руководителя Volkswagen R, Сара Сигмундсдоттир идеально подходит на роль амбассадора, поскольку известна своим стремлением к совершенству и не боится бросать себе вызов. «Ее амбиции и невероятные спортивные достижения полностью отражают ценности Volkswagen R», - заявил г-н Капито.

Сара Сигмундсдоттир: «Volkswagen R отражает меня. Сев за руль T-Roc R, я сразу поняла, что это машина моей мечты. C нетерпением жду развития событий и надеюсь, что это только начало нашего долгого и плодотворного сотрудничества».


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Комментарии
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Volkswagen построит кросс-кабриолет к 2020 году
Идея оригинальная, но для России абсолютно нежизнеспособная, разве что из сочинских богатеев кто заинтересуется. А вообще, чем оригинальничать, лучше бы свои обычные модели совершенствовали.
Марат
Volkswagen тестирует «горячую» версию T-Roc
Не понимаю политику компании. Чем выпускать никому не нужную "заряженную" версию, лучше бы лошадей к базовой добавили. 115 сил для кроссовера - это очень мало. Даже для малолитражек этого уже недостаточно.
Вениамин
Форум Volkswagen Transporter T4
Подскажите у меня такая проблема на фольцвагене слизали на коробке шестиренку на 5 передачи у меня объем двигателя 2.4 есть шестерни с фольцвагена только у него двигатель 1.9 подойдут ли они???
Игорь
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Сара Сигмундсдоттир стала новым амбассадором подразделения Volkswagen R
Сразу раскроем суть кроссфита: спортсмены обязаны выполнить комплекс упражнений из различных дисциплин - гимнастика, пауэрлифтинг, тяжелая атлетика, упражнения на выносливость и даже гребля.{{model_v2_no_show_6360}} И вот в этом крутом миксе исландка Сара завоевала несколько высоких наград. В ее копилке: победа в CrossFit Open (2015, 2017, 2019 и 2020 г.г.), 1 место на престижных региональных состязаниях в Европе и Дубае, бронза на соревновании CrossFit Games — чемпионате мира по кроссфиту (2015 и 2016 г.г.). По словам Йоста Капито, руководителя Volkswagen R, Сара Сигмундсдоттир идеально подходит на роль амбассадора, поскольку известна своим стремлением к совершенству и не боится бросать себе вызов. «Ее амбиции и невероятные спортивные достижения полностью отражают ценности Volkswagen R», - заявил г-н Капито.Сара Сигмундсдоттир: «Volkswagen R отражает меня. Сев за руль T-Roc R, я сразу поняла, что это машина моей мечты. C нетерпением жду развития событий и надеюсь, что это только начало нашего долгого и плодотворного сотрудничества».
2020-04-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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