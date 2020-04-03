Сара Сигмундсдоттир стала новым амбассадором подразделения Volkswagen R
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Фото: Volkswagen
Сразу раскроем суть кроссфита: спортсмены обязаны выполнить комплекс упражнений из различных дисциплин - гимнастика, пауэрлифтинг, тяжелая атлетика, упражнения на выносливость и даже гребля.
По словам Йоста Капито, руководителя Volkswagen R, Сара Сигмундсдоттир идеально подходит на роль амбассадора, поскольку известна своим стремлением к совершенству и не боится бросать себе вызов. «Ее амбиции и невероятные спортивные достижения полностью отражают ценности Volkswagen R», - заявил г-н Капито.
Сара Сигмундсдоттир: «Volkswagen R отражает меня. Сев за руль T-Roc R, я сразу поняла, что это машина моей мечты. C нетерпением жду развития событий и надеюсь, что это только начало нашего долгого и плодотворного сотрудничества».
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