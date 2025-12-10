Город ждет транспортная революция: какими будут новые трамваи за миллиарды рублей?

10 декабря 2025, 16:21
Саратов потратит почти 3 млрд рублей на 16 современных низкопольных трамваев
Саратов потратит почти 3 млрд рублей на 16 современных низкопольных трамваев
Саратов обновляет свой трамвайный парк. Город закупает новые современные вагоны. Их стоимость исчисляется миллиардами рублей. Узнайте все подробности этой сделки. Что получат жители за эти деньги?
В Саратове грядет масштабное обновление системы городского электротранспорта, выяснило издание Abn.agency. Местное предприятие «Саратовгорэлектротранс» инициировало тендер на приобретение крупной партии современных трамваев. Речь идет о 16 трехсекционных низкопольных вагонах, на которые город готов выделить до 2,8 миллиарда рублей. Заявки от потенциальных поставщиков будут приниматься до 24 декабря 2025 года, а победителя определят уже на следующий день.
Согласно условиям закупки, все трамваи должны быть произведены в России и сойти с конвейера не ранее 2025 года. Это гарантирует, что город получит самую современную технику. Особое внимание в техническом задании уделено адаптации вагонов к местным условиям, включая климат и особенности рельсовой сети. Трамваи рассчитаны на стандартную для Саратова колею 1524 мм.
Каждый вагон представляет собой сложный технологический комплекс. Трехсекционная конструкция позволяет вместить не менее 200 пассажиров, что значительно увеличит провозную способность маршрутов. Для удобства и скорости посадки предусмотрено шесть широких дверей, две из которых будут оснащены специальными аппарелями для маломобильных граждан. Внутри салона установят раздельные сиденья из легко моющихся материалов, поручни с кнопками вызова водителя и мощную систему климат-контроля, способную поддерживать комфортную температуру в любую погоду.
Безопасности уделено первостепенное значение. Вагоны оборудуют комплексной системой видеонаблюдения, которая будет контролировать не только салон и кабину, но и внешний периметр, включая токоприемник. У каждой двери разместят валидаторы для безналичной оплаты и датчики подсчета пассажиропотока. За торможение отвечают сразу три независимые системы: электродинамическая, электромагнитная и электромеханическая. Кроме того, трамваи смогут проехать до 500 метров на автономном ходу, что позволит им преодолевать обесточенные участки.
Сердцем каждого вагона станет силовая установка из шести асинхронных двигателей суммарной мощностью более 430 кВт. Кабина водителя будет полностью изолирована от пассажирского салона и оснащена собственным климат-контролем, обогреваемым лобовым стеклом и эргономичным пультом управления. Все бортовые системы объединены в единую цифровую сеть, что упрощает диагностику и обслуживание. Интересной деталью контракта является требование о поставке полноразмерного тренажера, который полностью имитирует кабину водителя и позволит эффективно обучать новых сотрудников.
Похожие материалы
-
10.12.2025, 16:01
Глава АвтоВАЗа заявил о запредельном демпинге китайских автопроизводителей
На авторынке России разгорается скандал. Китайские компании обрушили цены на авто. Скидки достигают невероятных размеров. Глава АвтоВАЗа выразил серьезную озабоченность. Отечественному автопрому приходится нелегко.Читать далее
-
10.12.2025, 15:39
Как в Татарстане собирают автомобили Aurus для российской элиты
Заглянем за кулисы производства Aurus. Здесь рождаются автомобили для элиты. На заводе царит стерильная чистота. Процесс сборки занимает больше месяца. В нем участвует много женщин. Узнайте все секреты престижной марки.Читать далее
-
10.12.2025, 15:18
В России готовят закон о беспилотниках: новые правила для автономных авто и грузовиков
Власти обсуждают новые законы для беспилотных авто. Появятся ли грузовики без водителей? Как изменится рынок перевозок? Ожидаются важные перемены. Подробности — в нашем материале.Читать далее
-
10.12.2025, 14:52
Россия сохранит параллельный импорт до 2026 года: что это значит для рынка
Власти приняли неожиданное решение о будущем параллельного импорта. Как это повлияет на автомобили и экономику? Эксперты не спешат с выводами. Подробности в нашем материале.Читать далее
-
10.12.2025, 14:31
KGM удвоил число дилерских центров в Петербурге за полгода
KGM неожиданно расширил дилерскую сеть в Петербурге. Продажи бренда пока не впечатляют. Но осенью ситуация изменилась. Что стоит за этим ростом, пока загадка.Читать далее
-
10.12.2025, 14:13
TENET за четыре месяца: 30 000 проданных авто и дилерская сеть по всей России
Российский рынок удивлен: TENET за считанные месяцы достиг рекордных продаж. Дилерская сеть растет быстрее, чем ожидали эксперты. Что стоит за этим успехом? Подробности — в нашем материале.Читать далее
-
10.12.2025, 13:29
АвтоВАЗ возвращается к полной рабочей неделе с 2026 года
АвтоВАЗ меняет рабочий график. Сотрудники вернутся к пятидневке. Это связано с планами на будущее. Компания уверенно смотрит в 2026 год. На заводе продолжается набор персонала.Читать далее
-
10.12.2025, 12:57
Россия выбыла из десятки крупнейших автомобильных рынков мира
Российский авторынок показал спад. Страна покинула список лидеров. Продажи автомобилей заметно снизились. Кто теперь занимает верхние строчки? Какие страны обошли Россию в рейтинге? Узнайте подробности ноябрьской статистики.Читать далее
-
10.12.2025, 11:59
Цены на сайтах авто и в салонах - почему реальность так сильно отличается
Цены на авто снова удивляют. Дилеры показывают одно, а продают другое. На вторичном рынке новые риски. Премиум-машины могут просто отключить. Разбираемся в главных проблемах автомобилистов.Читать далее
-
10.12.2025, 11:32
В этой ГАЗели можно жить: кухня, спальня и полноценный санузел
Российский автопром снова удивляет. Представлен новый автодом на базе ГАЗели. Внутри есть абсолютно все. Это компактное и удобное жилье. Узнайте, сколько стоит такой дом.Читать далее
Похожие материалы
-
10.12.2025, 16:01
Глава АвтоВАЗа заявил о запредельном демпинге китайских автопроизводителей
На авторынке России разгорается скандал. Китайские компании обрушили цены на авто. Скидки достигают невероятных размеров. Глава АвтоВАЗа выразил серьезную озабоченность. Отечественному автопрому приходится нелегко.Читать далее
-
10.12.2025, 15:39
Как в Татарстане собирают автомобили Aurus для российской элиты
Заглянем за кулисы производства Aurus. Здесь рождаются автомобили для элиты. На заводе царит стерильная чистота. Процесс сборки занимает больше месяца. В нем участвует много женщин. Узнайте все секреты престижной марки.Читать далее
-
10.12.2025, 15:18
В России готовят закон о беспилотниках: новые правила для автономных авто и грузовиков
Власти обсуждают новые законы для беспилотных авто. Появятся ли грузовики без водителей? Как изменится рынок перевозок? Ожидаются важные перемены. Подробности — в нашем материале.Читать далее
-
10.12.2025, 14:52
Россия сохранит параллельный импорт до 2026 года: что это значит для рынка
Власти приняли неожиданное решение о будущем параллельного импорта. Как это повлияет на автомобили и экономику? Эксперты не спешат с выводами. Подробности в нашем материале.Читать далее
-
10.12.2025, 14:31
KGM удвоил число дилерских центров в Петербурге за полгода
KGM неожиданно расширил дилерскую сеть в Петербурге. Продажи бренда пока не впечатляют. Но осенью ситуация изменилась. Что стоит за этим ростом, пока загадка.Читать далее
-
10.12.2025, 14:13
TENET за четыре месяца: 30 000 проданных авто и дилерская сеть по всей России
Российский рынок удивлен: TENET за считанные месяцы достиг рекордных продаж. Дилерская сеть растет быстрее, чем ожидали эксперты. Что стоит за этим успехом? Подробности — в нашем материале.Читать далее
-
10.12.2025, 13:29
АвтоВАЗ возвращается к полной рабочей неделе с 2026 года
АвтоВАЗ меняет рабочий график. Сотрудники вернутся к пятидневке. Это связано с планами на будущее. Компания уверенно смотрит в 2026 год. На заводе продолжается набор персонала.Читать далее
-
10.12.2025, 12:57
Россия выбыла из десятки крупнейших автомобильных рынков мира
Российский авторынок показал спад. Страна покинула список лидеров. Продажи автомобилей заметно снизились. Кто теперь занимает верхние строчки? Какие страны обошли Россию в рейтинге? Узнайте подробности ноябрьской статистики.Читать далее
-
10.12.2025, 11:59
Цены на сайтах авто и в салонах - почему реальность так сильно отличается
Цены на авто снова удивляют. Дилеры показывают одно, а продают другое. На вторичном рынке новые риски. Премиум-машины могут просто отключить. Разбираемся в главных проблемах автомобилистов.Читать далее
-
10.12.2025, 11:32
В этой ГАЗели можно жить: кухня, спальня и полноценный санузел
Российский автопром снова удивляет. Представлен новый автодом на базе ГАЗели. Внутри есть абсолютно все. Это компактное и удобное жилье. Узнайте, сколько стоит такой дом.Читать далее
- 2 483 990 РGeely Emgrand 2024 в Москве
- 16 750 000 РBMW X5 2024 в Москве
- 25 100 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 1 942 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 380 000 РVolkswagen Passat 2007 в Москве
- 795 000 РHyundai Solaris 2013 в Москве
- 14 499 000 РCadillac Escalade 2023 в Москве