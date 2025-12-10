Город ждет транспортная революция: какими будут новые трамваи за миллиарды рублей?

Саратов потратит почти 3 млрд рублей на 16 современных низкопольных трамваев

Саратов обновляет свой трамвайный парк. Город закупает новые современные вагоны. Их стоимость исчисляется миллиардами рублей. Узнайте все подробности этой сделки. Что получат жители за эти деньги?

В Саратове грядет масштабное обновление системы городского электротранспорта, выяснило издание Abn.agency. Местное предприятие «Саратовгорэлектротранс» инициировало тендер на приобретение крупной партии современных трамваев. Речь идет о 16 трехсекционных низкопольных вагонах, на которые город готов выделить до 2,8 миллиарда рублей. Заявки от потенциальных поставщиков будут приниматься до 24 декабря 2025 года, а победителя определят уже на следующий день.

Согласно условиям закупки, все трамваи должны быть произведены в России и сойти с конвейера не ранее 2025 года. Это гарантирует, что город получит самую современную технику. Особое внимание в техническом задании уделено адаптации вагонов к местным условиям, включая климат и особенности рельсовой сети. Трамваи рассчитаны на стандартную для Саратова колею 1524 мм.

Каждый вагон представляет собой сложный технологический комплекс. Трехсекционная конструкция позволяет вместить не менее 200 пассажиров, что значительно увеличит провозную способность маршрутов. Для удобства и скорости посадки предусмотрено шесть широких дверей, две из которых будут оснащены специальными аппарелями для маломобильных граждан. Внутри салона установят раздельные сиденья из легко моющихся материалов, поручни с кнопками вызова водителя и мощную систему климат-контроля, способную поддерживать комфортную температуру в любую погоду.

Безопасности уделено первостепенное значение. Вагоны оборудуют комплексной системой видеонаблюдения, которая будет контролировать не только салон и кабину, но и внешний периметр, включая токоприемник. У каждой двери разместят валидаторы для безналичной оплаты и датчики подсчета пассажиропотока. За торможение отвечают сразу три независимые системы: электродинамическая, электромагнитная и электромеханическая. Кроме того, трамваи смогут проехать до 500 метров на автономном ходу, что позволит им преодолевать обесточенные участки.

Сердцем каждого вагона станет силовая установка из шести асинхронных двигателей суммарной мощностью более 430 кВт. Кабина водителя будет полностью изолирована от пассажирского салона и оснащена собственным климат-контролем, обогреваемым лобовым стеклом и эргономичным пультом управления. Все бортовые системы объединены в единую цифровую сеть, что упрощает диагностику и обслуживание. Интересной деталью контракта является требование о поставке полноразмерного тренажера, который полностью имитирует кабину водителя и позволит эффективно обучать новых сотрудников.