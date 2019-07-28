Саратовец поджег Hyundai тещи, курганец обобрал таксиста. Эти и другие автоновости из регионов
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Норильск
Местная полиция сообщает об обращении генерального директора одной из фирм. Мужчина поведал, что в феврале текущего года неизвестный похитил заправочную карту, принадлежащую его организации.
Стражи правопорядка провели предварительное следствие, в ходе которого установили причастность к преступлению 42-летнего жителя Норильска. Выяснилось, что злоумышленник похитил топливную карту и активно пользовался ею, ежедневно заправляясь по несколько сотен литров и продавая дизтопливо.
Курган
Здесь также обращение в полицию, но ситуация иная. Некий житель этого славного города – таксист - рассказал людям в погонах, как приехал по вызову клиента и отвез 21-летнего парня по указанному адресу. Как только они добрались до конечной цели маршрута, пассажир достал нож и потребовал у таксиста всю дневную выручку. Водитель не стал сопротивляться и передал нападающему более 3000 рублей, после чего злоумышленник убежал.
Задержать парня удалось через непродолжительное время. Выяснилось, что часть денег молодой человек потратил на алкоголь и закуску, а все, что осталось, пошло в счет оплаты другого такси, услугами которого решил воспользоваться.
Лучше бы парню не связываться с «шашечками» и не злоупотреблять спиртным. Ибо против него уже возбудили уголовное дело по факту разбоя. Вскоре он отправится в места не столь отдаленные сроком на 10 лет.
Саратов
А вот в Саратове, где, согласно известной песне, «девчат так много молодых», стражам порядка пришлось иметь дело с мужчиной, который, пардон, так и не смог наладить теплых отношений со своей тещей.
Бедолагу вычислили по отпечаткам пальцев, оставленным на автомобиле. Полицейские обратили внимание на то, что парень был в полной уверенности – огонь-де уничтожит все следы. Но не выгорело… Задержанный уже дал признательные показания…
Омск
На берегах Иртыша семейные связи, по всей вероятности, крепче. В этом городе-миллионнике другие заботы. Здесь идет установка дорожных знаков, работающих на светодиодах. Местная ГИБДД отмечает, что они хорошо проявили себя в рамках экспериментальной эксплуатации (видны в любое время суток, при любых погодных условиях и эффективнее привлекают внимание водителей), и поэтому было решено оборудовать ими городские улицы.
Идея, пишут местные СМИ, хорошая, хромает лишь исполнение. Бюджет дохленький, поэтому в текущем году придется довольствоваться установкой всего 26 новых LED-знаков - 8 односторонних и 18 двусторонних. Знаки должны появиться на аварийно-опасных участках, а также вблизи учебных и медицинских учреждений. Про планы на 2020-й ничего не говорится…
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