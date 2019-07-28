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28 июля 2019, 23:04

Саратовец поджег Hyundai тещи, курганец обобрал таксиста. Эти и другие автоновости из регионов

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Основное событие уходящей недели – празднование Дня военно-морского флота России. Тема интересная, но чуть-чуть не нашей специфики. Мы же оглянемся назад и посмотрим, что было в автомобильной жизни страны на примере нескольких регионов.
Саратовец поджег Hyundai тещи курганец обобрал таксиста Эти и другие автоновости из регионов

Норильск

Местная полиция сообщает об обращении генерального директора одной из фирм. Мужчина поведал, что в феврале текущего года неизвестный похитил заправочную карту, принадлежащую его организации.

Стражи правопорядка провели предварительное следствие, в ходе которого установили причастность к преступлению 42-летнего жителя Норильска. Выяснилось, что злоумышленник похитил топливную карту и активно пользовался ею, ежедневно заправляясь по несколько сотен литров и продавая дизтопливо.

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Сегодня мы подведем некоторые итоги минувшей недели. Всегда интересно вспомнить, о чем говорили, а подчас ...
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Уточняется, что объем похищенного горючего составил 5 тонн общей стоимостью свыше 200 000 рублей. В настоящее время следователи завершили расследование, направив материалы уголовного дела в суд. Мужчине грозит 6 лет лишения свободы, в настоящее время он находится под подпиской о невыезде.

Курган

Здесь также обращение в полицию, но ситуация иная. Некий житель этого славного города – таксист - рассказал людям в погонах, как приехал по вызову клиента и отвез 21-летнего парня по указанному адресу. Как только они добрались до конечной цели маршрута, пассажир достал нож и потребовал у таксиста всю дневную выручку. Водитель не стал сопротивляться и передал нападающему более 3000 рублей, после чего злоумышленник убежал.

Задержать парня удалось через непродолжительное время. Выяснилось, что часть денег молодой человек потратил на алкоголь и закуску, а все, что осталось, пошло в счет оплаты другого такси, услугами которого решил воспользоваться. 

Лучше бы парню не связываться с «шашечками» и не злоупотреблять спиртным. Ибо против него уже возбудили уголовное дело по факту разбоя. Вскоре он отправится в места не столь отдаленные сроком на 10 лет.

Саратов

А вот в Саратове, где, согласно известной песне, «девчат так много молодых», стражам порядка пришлось иметь дело с мужчиной, который, пардон, так и не смог наладить теплых отношений со своей тещей.

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По заведенной у нас недавно традиции, давайте вместе посмотрим на дорожно-транспортные события, которыми отличились ...
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Обоюдная неприязнь, видимо, настолько сильна, что парень решился на поджог Hyundai Accent мамы жены. В пресс-службе областного Управления МВД удивились проступку, прокомментировав буквально так: «Кто бы мог подумать, что бывший зять способен на подобное варварство»!

Бедолагу вычислили по отпечаткам пальцев, оставленным на автомобиле. Полицейские обратили внимание на то, что парень был в полной уверенности – огонь-де уничтожит все следы. Но не выгорело… Задержанный уже дал признательные показания…

Омск

На берегах Иртыша семейные связи, по всей вероятности, крепче. В этом городе-миллионнике другие заботы. Здесь идет установка дорожных знаков, работающих на светодиодах. Местная ГИБДД отмечает, что они хорошо проявили себя в рамках экспериментальной эксплуатации (видны в любое время суток, при любых погодных условиях и эффективнее привлекают внимание водителей), и поэтому было решено оборудовать ими городские улицы.

Идея, пишут местные СМИ, хорошая, хромает лишь исполнение. Бюджет дохленький, поэтому в текущем году придется довольствоваться установкой всего 26 новых LED-знаков - 8 односторонних и 18 двусторонних. Знаки должны появиться на аварийно-опасных участках, а также вблизи учебных и медицинских учреждений. Про планы на 2020-й ничего не говорится…

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Форум Hyundai Accent
Анюта, скажите вам что не нравится эта машина?Мне кажется она неплохая...
Sslawik
Лучшие пять иномарок за 200 000 рублей
Полностью согласен с Антоном, это все равно что искать квартиру в москве за один милион рублей. За двести можно взять ланос онже шанс или нексию, по мне так лучше наш автопром.
Игорь
Какой бортовой компьютер больше подходит ?
Если руки откуда надо и самому можно ставить, а за диагностику тоже платить надо
Alexei
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Саратовец поджег Hyundai тещи, курганец обобрал таксиста. Эти и другие автоновости из регионов
НорильскМестная полиция сообщает об обращении генерального директора одной из фирм. Мужчина поведал, что в феврале текущего года неизвестный похитил заправочную карту, принадлежащую его организации. Стражи правопорядка провели предварительное следствие, в ходе которого установили причастность к преступлению 42-летнего жителя Норильска. Выяснилось, что злоумышленник похитил топливную карту и активно пользовался ею, ежедневно заправляясь по несколько сотен литров и продавая дизтопливо. {{material_126958}} Уточняется, что объем похищенного горючего составил 5 тонн общей стоимостью свыше 200 000 рублей. В настоящее время следователи завершили расследование, направив материалы уголовного дела в суд. Мужчине грозит 6 лет лишения свободы, в настоящее время он находится под подпиской о невыезде. КурганЗдесь также обращение в полицию, но ситуация иная. Некий житель этого славного города – таксист - рассказал людям в погонах, как приехал по вызову клиента и отвез 21-летнего парня по указанному адресу. Как только они добрались до конечной цели маршрута, пассажир достал нож и потребовал у таксиста всю дневную выручку. Водитель не стал сопротивляться и передал нападающему более 3000 рублей, после чего злоумышленник убежал.Задержать парня удалось через непродолжительное время. Выяснилось, что часть денег молодой человек потратил на алкоголь и закуску, а все, что осталось, пошло в счет оплаты другого такси, услугами которого решил воспользоваться.  Лучше бы парню не связываться с «шашечками» и не злоупотреблять спиртным. Ибо против него уже возбудили уголовное дело по факту разбоя. Вскоре он отправится в места не столь отдаленные сроком на 10 лет. СаратовА вот в Саратове, где, согласно известной песне, «девчат так много молодых», стражам порядка пришлось иметь дело с мужчиной, который, пардон, так и не смог наладить теплых отношений со своей тещей. {{material_126617}} Обоюдная неприязнь, видимо, настолько сильна, что парень решился на поджог Hyundai Accent мамы жены. В пресс-службе областного Управления МВД удивились проступку, прокомментировав буквально так: «Кто бы мог подумать, что бывший зять способен на подобное варварство»!Бедолагу вычислили по отпечаткам пальцев, оставленным на автомобиле. Полицейские обратили внимание на то, что парень был в полной уверенности – огонь-де уничтожит все следы. Но не выгорело… Задержанный уже дал признательные показания…ОмскНа берегах Иртыша семейные связи, по всей вероятности, крепче. В этом городе-миллионнике другие заботы. Здесь идет установка дорожных знаков, работающих на светодиодах. Местная ГИБДД отмечает, что они хорошо проявили себя в рамках экспериментальной эксплуатации (видны в любое время суток, при любых погодных условиях и эффективнее привлекают внимание водителей), и поэтому было решено оборудовать ими городские улицы.Идея, пишут местные СМИ, хорошая, хромает лишь исполнение. Бюджет дохленький, поэтому в текущем году придется довольствоваться установкой всего 26 новых LED-знаков - 8 односторонних и 18 двусторонних. Знаки должны появиться на аварийно-опасных участках, а также вблизи учебных и медицинских учреждений. Про планы на 2020-й ничего не говорится…
2019-07-28
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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