Шаг вперед или два назад: В чем SLS превзошла «Сатурн-5», а в чем безоговорочно проиграла

20 февраля 2026, 10:11
Saturn V и SLS: как изменились лунные ракеты за 50 лет и что ждет дальше
Saturn V и SLS: как изменились лунные ракеты за 50 лет и что ждет дальше
Почему сравнение Saturn V и SLS важно для будущих лунных миссий? Разбираем ключевые отличия, технические нюансы и неожиданные детали, которые определяют развитие космических технологий сегодня.
Сравнение ракет Saturn V и Space Launch System (SLS) — это не просто технический диалог о двух космических гигантах, а столкновение целых эпох и инженерных философий. В то время как «Сатурн-5» стал символом амбиций 1960-х годов, создавался в условиях жестких сроков и работал на идею победы в космической гонке, SLS представляет собой продукт современной бюрократии, где разработка затянулась на годы из-за обилия компромиссов и множества подрядчиков. Тем не менее, обе ракеты объединяет главная цель — доставка людей за пределы земной орбиты.
Инженерные пути создания этих носителей разительно отличались. При разработке Saturn V в начале 60-х конструкторам приходилось решать уникальные задачи, такие как неустойчивое горение в двигателях или транспортировка гигантских конструкций, и результат оказался впечатляющим — тринадцать безаварийных пусков. В случае с SLS ставка была сделана на использование проверенных технологий от программы «Спейс шаттл» для снижения издержек, однако это привело к затягиванию сроков, и на данный момент ракета имеет за плечами лишь один успешный беспилотный полет.
Конструктивные решения и компоновка носителей также демонстрируют разницу подходов. «Сатурн-5» использовал три ступени с возможностью повторного включения последней для полета к Луне, тогда как SLS построен по двухступенчатой схеме с мощными твердотопливными ускорителями по бокам. Топливная архитектура тоже отличается: легендарная ракета прошлого на первой ступени использовала керосин, а SLS полагается на криогенные компоненты в центральном блоке и твердое топливо в ускорителях.
По своим мощностным характеристикам современная ракета даже обогнала своего предшественника: стартовая тяга SLS уже превышает показатели Saturn V, хотя по массе полезного груза, доставляемого к Луне, они пока остаются сопоставимыми. В максимальной конфигурации SLS сможет выводить на траекторию к Луне около 46 тонн, что лишь немногим уступает 48 тоннам «Сатурна-5», однако стоимость современных запусков, оцениваемая в миллиарды долларов, делает их событием экстраординарным.
Важным отличием является степень заимствования технологий и перспективы развития. SLS вобрала в себя множество решений от шаттлов, включая двигатели и ускорители, что удешевило разработку, но не сделало эксплуатацию массовой. В то время как Saturn V навсегда остался эталоном надежности, его преемник пытается сочетать проверенное наследие с новыми технологиями, хотя говорить о начале эры массового освоения Луны пока преждевременно из-за колоссальных затрат.
Примечательно, что технический прогресс коснулся даже таких аспектов, как шумность ракет. Несмотря на чудовищную мощь, SLS оказалась тише своего предшественника, что говорит о более высоком коэффициенте полезного действия: меньше энергии уходит в звуковые колебания, больше — в работу по выводу груза. В этом противостоянии эпох Saturn V и SLS отражают смену приоритетов, и теперь остается лишь наблюдать, как на фоне этих гигантов развиваются новые игроки, способные полностью изменить правила игры в космосе.
