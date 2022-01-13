САУ «Ягдтигр»: очень крутая немецкая техника Второй мировой
Время новых разработок
Одной из мер, призванных переломить сложившуюся ситуацию, стала разработка нового вооружения, в частности, бронетехники. И Рейху, и СССР требовались более тяжёлые образцы танков и САУ, обладающие высокой огневой мощью и хорошей защищённостью. Помимо прочего, немцами планировалось создать самоходную артиллерийскую установку с орудием калибра 128 миллиметров и с возможностью замены его на ещё более крупнокалиберное – 150 мм.
Изначально рассматривались варианты установки соответствующих орудий на существующую установку «Фердинанд». Но впоследствии было принято решение использовать шасси от нового тяжёлого танка «Тигр-2» (об этой интересной машине мы подробно рассказывали: https://110km.ru/art/tigr2-pravda-li-chto-on-byl-luchshim-tankom-vtoroy-mirovoy-voyny-137429.html ). С ходовой частью танка немного поэкспериментировали. Существовало два её варианта: один – от Henschel, другой – от Porsche. САУ получила название Jagdtiger: «охотящийся тигр». Наименование, видимо, напросилось само собой: построенная на базе «Тигра» машина относилась по немецкой классификации к Panzerjaeger, то есть, к «охотникам на танки».
Двигатель и трансмиссия перекочевали на самоход с «Тигра-2» без изменений. Машины оснащались бензиновыми Maybach. Максимальная скорость также практически не отличалась от соответствующего танка и составляла около 40 км/ч по шоссе.
Броня и вооружение
Как и у большинства САУ, башни у «Ягдтигра» не было. Вместо неё устанавливалась массивная рубка, обладавшая внушительной бронёй. Толщина «лба» равнялась 250 мм при наклоне 15 градусов. Этот «лоб» получился практически неуязвимым для всех танковых и противотанковых орудий. Что касается корпуса, то толщина брони спереди составляла 100 – 150 мм., а сзади и по бокам – 80. Сам корпус пришлось немного – на 30 сантиметров – удлинить.
Как и планировалось, самоходку оснастили мощным орудием PaK 44 калибра 128 миллиметров. Из-за его большой массы инженерам пришлось отказаться от «нормального» для САУ монтажа на шарнире. Вместо этого орудие закрепили на «тумбе», закреплённой в боевом отделении. Углы вертикальной наводки равнялись от –6 до 15 градусов, а горизонтальной – +-10. Снаряды были раздельного заряжания, двух видов: бронебойные и осколочно-фугасные. Первые обладали бронепробиваемостью до 235 мм., чего было достаточно для уничтожения любого образца бронетехники союзников. На дистанции в 2 километра пробивалась броня в 190 миллиметров, а максимальная прицельная дальность стрельбы была равна 4 километрам.
На практике ни один танк того времени не мог выдержать попадание из этого орудия даже в лоб ни на каком разумном расстоянии. При этом, как уже было сказано, сам «Ягдтигр» в лоб не пробивался практически ничем. Благодаря большому калибру эффективным для решения соответствующих задач был и огонь осколочно-фугасными снарядами. Боекомплект состоял из 40 выстрелов. Имелся курсовой пулемёт.
Масса «Ягдтигра» впечатляла: почти 72 тонны с ходовой частью «Хеншель» и около 75 в варианте «Порше»! «Ягдтигр» стал самым тяжёлым из всех серийных образцов бронетехники за всю историю. Все более тяжёлые машины в серию не пошли и были созданы лишь в одном или нескольких экземплярах.
А что на деле?
Самоходка получилась невероятно эффективной. Но на практике всё было не столь замечательно. Во-первых, как и «Тигры-2», «Ягдтигры» страдали определёнными «детскими болезнями» и техническими проблемами, обусловленными, в основном, огромной массой. Возможно, со временем их удалось бы устранить, но его у Рейха уже не было, точно так же, как и материальных ресурсов. Причём времени на хватало не только на какие-либо доработки, но и на нормальную подготовку экипажей. В конечном итоге было выпущено всего 77 экземпляров «Ягдтигров». Такое количество машин повлиять на ход войны не могло.
В настоящее время «Ягдтигры» есть в некоторых бронетанковых музеях разных стран мира. Присутствуют они и в компьютерных играх на соответствующую тематику.
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