16 февраля 2022, 17:46
Сайт 110km.ru возглавил рейтинг самых популярных сайтов о транспорте и логистике
Сервис PrNews проанализировал посещаемость сайтов Рунета, посвященных транспорту и логистике и составил ТОП-10 наиболее популярных порталов. Первое место в нем занял 110km.
Дарья Климова Фото: 110km.ru
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На второй строчке рейтинга - АвтоТрансИнфо (news.ati.su) со свежими новостями рынка автомобильных грузоперевозок. Посещаемость портала – 3,7 млн визитов. Третью позицию с результатом 1,8 млн посещений занимает информационное агентство Rzd-partner.ru, а на четвертом месте – сайт Cruiseinform.ru, который освещает сферу водного транспорта: 705 тысяч визитов за 12 месяцев. Замыкает первую пятерку Trans.ru (622 тыс. посещений).
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- 1 890 000 РBMW 3 серии 2016 в Москве
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