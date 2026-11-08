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Дарья Климова

Автор: Дарья Климова

8 ноября 2026, 20:47

Обесцениваются на 22% за первый же год: почему перепродавать китайские автомобили стало невыгодно

Обесцениваются на 22% за первый же год: почему перепродавать китайские автомобили стало невыгодно

Почему дилеры боятся появления ИИ-агентов и какие новые тренды среди молодежи ударят по российскому рынку

Обесцениваются на 22% за первый же год: почему перепродавать китайские автомобили стало невыгодно

На форуме Сбера выяснилось: доля автовладельцев среди молодых россиян снижается, а в автопарке до пяти лет лидируют китайские марки. Эксперты обсудили, как кредит и трейд-ин влияют на выбор машины. Власти наметили планы до 2035 года, а цифровые сервисы уже меняют покупку авто.

На форуме Сбера выяснилось: доля автовладельцев среди молодых россиян снижается, а в автопарке до пяти лет лидируют китайские марки. Эксперты обсудили, как кредит и трейд-ин влияют на выбор машины. Власти наметили планы до 2035 года, а цифровые сервисы уже меняют покупку авто.

За пять лет доля автовладельцев среди россиян почти не изменилась: 53-55%. Но среди молодых людей и жителей двух крупнейших городов машин стало меньше. Эти цифры представили на форуме автоиндустрии «Для тех, кто рулит», который Сбер провел 22 октября в Москве. В мероприятии участвовали руководители автопроизводителей и дилерских холдингов, представители банков, автомобильных онлайн-платформ и технологических компаний, а также федеральных органов власти. Как пишет Autonews, участники обсуждали доступность автомобилей и кредитования, изменение спроса и ситуацию на вторичном рынке. Затронули и цифровые продажи с применением искусственного интеллекта.

Исследование Михаила Матовникова, старшего управляющего директора и руководителя Центра финансовой аналитики Сбербанка, показало: среди россиян в возрасте от 18 до 25 лет доля владельцев автомобилей снизилась с 52% в 2021 году до 40% в 2025-м. В группе 26-35 лет она упала с 64 до 56%. В Москве показатель за пять лет сократился с 49 до 43%, в Санкт-Петербурге - с 50 до 44%. В общем среди россиян 18-65 лет доля автовладельцев за этот период оставалась в диапазоне 53-55%.

В Сбербанке связывают различия с доступностью общественного транспорта, такси и каршеринга в мегаполисах. В небольших населенных пунктах личный автомобиль остается одним из основных способов передвижения. На покупку машины приходится 13% непродовольственных расходов россиян. Первые пять лет владения также обходятся недешево: приходится платить за страхование и топливо, тратиться на обслуживание. По расчетам аналитиков, за первый год российские и китайские автомобили теряют около 22% стоимости. Японские и корейские - 8%.

Молодой автопарк и кредитный потенциал

Автомобили не старше пяти лет составляют 13% российского автопарка. В этой группе китайским маркам принадлежит 45%, тогда как во всем парке их доля равна 8%. Средний возраст машины в стране - почти 13 лет, поэтому в общей структуре по-прежнему преобладают российские и европейские марки.

В Центральном и Северо-Западном федеральных округах китайская марка есть у каждого второго автомобиля возрастом до пяти лет. На Северном Кавказе большинство новых машин - российских брендов. Вторичный рынок китайских автомобилей быстро растет: по данным «Автостата», в 2025 году россияне приобрели более 283 тыс. подержанных машин китайских марок, на 44% больше, чем годом ранее. Их доля во вторичных продажах выросла с 3,3 до 4,5%.

С января по сентябрь 2026 года в России перепродали 264 тыс. китайских автомобилей, на 37% больше, чем за тот же период предыдущего года. По данным «Автостата», 55% подержанных китайских машин приходится на возраст два-три года; средний возраст автомобилей на вторичном рынке составляет около 15 лет. Директор агентства Сергей Целиков отмечал, что свежие китайские модели в среднем теряют стоимость несколько быстрее японских и европейских конкурентов. Кадровую сторону работы автосервисов редакция разбирала в материале о кадрах автосервисов.

Выбор автомобиля все чаще зависит от условий финансирования и суммы первоначального взноса. Важна и оценка машины при сдаче в трейд-ин. По собственным данным Сбера, в сентябре банк занял 29,6% российского рынка выдач автокредитов: оформил 30,8 тыс. займов на 53,1 млрд руб. Портфель автокредитов по итогам девяти месяцев 2026 года достиг 851,2 млрд руб.

Потенциал банк видит в кредитовании машин с пробегом. По данным Сбера, за девять месяцев 2026 года на них пришлось 82,3% покупок, но при сделках между частными лицами покупатели часто обходятся наличными или берут потребительский кредит. Ранее банк запустил цифровую безопасную сделку для покупки подержанного автомобиля у другого человека через приложение «СберБанк Онлайн». Сервис объединяет этапы покупки в кредит и защищает обе стороны.

Продажи через ИИ и планы отрасли

Сбер прогнозирует появление ИИ-агентов на авторынке в ближайшие три года. Они смогут сравнивать предложения и обсуждать цены от имени покупателей и продавцов. По прогнозу банка, к 2030 году каждый второй россиянин будет начинать поиск автомобиля с обращения к искусственному интеллекту. Кирилл Царев считает, что дилерам придется учиться продавать машины и таким цифровым посредникам.

По словам Натальи Русовой, через платформу «СберАвто» проходит каждая вторая онлайн-сделка с автомобилями в России. Вместе с партнерами сервис продает более 1,5 тыс. машин в месяц. В приложении «СберБанк Онлайн» компания намерена добавить оценку стоимости автомобиля и поиск покупателя. Там же можно будет подобрать машину на замену. В перспективе ИИ будет помогать выбирать момент для продажи с учетом ситуации на рынке. В Сбере отдельно подчеркнули: цифровые инструменты не отменяют личный осмотр автомобиля.

Аудитория электрозаправок за год выросла на 61%: примерно с 32 тыс. клиентов в июле 2025 года до 52 тыс. в июле 2026-го. К самой обеспеченной доходной группе относятся 48% их клиентов против 23% пользователей обычных АЗС. Еще 43% клиентов электрозаправок живут в Москве, Московской области или Санкт-Петербурге. Директор по маркетингу АвтоВАЗа Анна Курочкина ожидает, что к 2030 году гибриды станут доступнее благодаря снижению стоимости технологий. Развитие сегмента также будет зависеть от регулирования и инфраструктуры.

Представители Минпромторга и Минтранса обсудили стратегию автопрома до 2035 года. Среди обозначенных задач - наращивание выпуска автомобилей и снижение зависимости от импорта, а локализацию планируют углублять за счет развития отечественной компонентной базы. Согласно опубликованным итогам обсуждения, двигатели внутреннего сгорания должны оставаться основным типом силовых установок российского автопрома как минимум до 2035 года. Представитель Минпромторга Григорий Цыба сообщил, что ближайший этап реализации стратегии - подготовка плана мероприятий. Ведомство рассчитывало представить его правительству до конца ноября 2026 года.

Минпромторг также планировал в 2027 году опросить десятки тысяч покупателей автомобилей, чтобы оценить их удовлетворенность модельным рядом и стоимостью машин. Опрос должен помочь выявить основные претензии потребителей. Власти намерены сохранить меры финансовой поддержки отрасли, включая льготное автокредитование и лизинг для машин российского производства. Конкретные условия и объем финансирования будут зависеть от возможностей бюджета. Минтранс назвал приоритетами обновление автобусных парков и перевозки по запросу; ведомство продолжит испытания беспилотного транспорта.

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