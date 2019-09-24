24 сентября 2019, 08:49
Сбербанк хочет торговать автомобилями
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Сбербанк планирует запустить новый сервис по продаже новых и подержанных автомобилей. Схема будет похожа на уже принадлежащий банку «ДомКлик», который помогает найти и купить проверенное жилье по всей России, а также оформить ипотеку.
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Представители Сбербанка пока не комментируют эту информацию. Но источники, осведомленные о переговорах, сообщают, что на первом этапе к новому сервису подключат базу Авто.ру. Рынок подержанных автомобилей стабильнее, чем новых и меньше зависит от колебаний курса рубля.
По прогнозам экспертов, доля онлайн продаж автомобилей в России будет только расти – примерно на 10% в год. Уже сейчас покупатели могут выбрать и забронировать понравившийся автомобиль на сайте, оплатить его стоимость картой онлайн, по QR-коду или по ссылке в СМС. С другой стороны, новые автомобили психологически проще покупать онлайн, чем подержанные. Но продажи новых машин постепенно падают, поэтому предсказать насколько новый сервис окажется успешным пока тяжело. В любом случае, Сбербанк сможет получать устойчивый доход от комиссии, а также увеличит объемы дополнительных финансовых услуг, таких как кредитование и страхование.
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Тест-драйв Lada Granta Drive Active: в поисках молодежи
19.09.2019, 00:54
Тест-драйв Jeep Compass: своим курсом
06.09.2019, 00:03
Тест-драйв Lada XRay Cross AT: время менять педали
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