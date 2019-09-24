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24 сентября 2019, 08:49

Сбербанк хочет торговать автомобилями

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Сбербанк планирует запустить новый сервис по продаже новых и подержанных автомобилей. Схема будет похожа на уже принадлежащий банку «ДомКлик», который помогает найти и купить проверенное жилье по всей России, а также оформить ипотеку.
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По информации РБК, Сбербанк сейчас ведет переговоры с крупнейшими игроками рынка. Ожидается, что новый сервис объединит основных участников и будет торговать как новыми, так и подержанными автомобилями. По аналогии с «ДомКлик» потенциальный покупатель сможет подобрать по заданным параметрам желаемый автомобиль, проверить его историю и юридическую чистоту, оформить автокредит и зарегистрировать покупку онлайн.

Представители Сбербанка пока не комментируют эту информацию. Но источники, осведомленные о переговорах, сообщают, что на первом этапе к новому сервису подключат базу Авто.ру. Рынок подержанных автомобилей стабильнее, чем новых и меньше зависит от колебаний курса рубля.

По прогнозам экспертов, доля онлайн продаж автомобилей в России будет только расти – примерно на 10% в год. Уже сейчас покупатели могут выбрать и забронировать понравившийся автомобиль на сайте, оплатить его стоимость картой онлайн, по QR-коду или по ссылке в СМС. С другой стороны, новые автомобили психологически проще покупать онлайн, чем подержанные. Но продажи новых машин постепенно падают, поэтому предсказать насколько новый сервис окажется успешным пока тяжело. В любом случае, Сбербанк сможет получать устойчивый доход от комиссии, а также увеличит объемы дополнительных финансовых услуг, таких как кредитование и страхование.

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Сбербанк хочет торговать автомобилями
{{material_123465}}По информации РБК, Сбербанк сейчас ведет переговоры с крупнейшими игроками рынка. Ожидается, что новый сервис объединит основных участников и будет торговать как новыми, так и подержанными автомобилями. По аналогии с «ДомКлик» потенциальный покупатель сможет подобрать по заданным параметрам желаемый автомобиль, проверить его историю и юридическую чистоту, оформить автокредит и зарегистрировать покупку онлайн.Представители Сбербанка пока не комментируют эту информацию. Но источники, осведомленные о переговорах, сообщают, что на первом этапе к новому сервису подключат базу Авто.ру. Рынок подержанных автомобилей стабильнее, чем новых и меньше зависит от колебаний курса рубля.По прогнозам экспертов, доля онлайн продаж автомобилей в России будет только расти – примерно на 10% в год. Уже сейчас покупатели могут выбрать и забронировать понравившийся автомобиль на сайте, оплатить его стоимость картой онлайн, по QR-коду или по ссылке в СМС. С другой стороны, новые автомобили психологически проще покупать онлайн, чем подержанные. Но продажи новых машин постепенно падают, поэтому предсказать насколько новый сервис окажется успешным пока тяжело. В любом случае, Сбербанк сможет получать устойчивый доход от комиссии, а также увеличит объемы дополнительных финансовых услуг, таких как кредитование и страхование.
2019-09-24
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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