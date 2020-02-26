26 февраля 2020, 13:02
Сбербанк проектирует собственную автомобильную медиасистему
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Фото: Mitsubishi
Сбербанк разрабатывает автомобильную мультимедиа платформу, аналогичную «Яндекс.Авто». Новый продукт пополнит экосистему банка и расширит возможности по сбору данных о пользователях.
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Новая мультимедийная платформа потребует от Сбербанка приобретения ряда сопутствующих сервисов. Сообщается, что банк уже ведет переговоры о покупке картографической компании 2ГИС и партнерстве со стриминговым сервисом Spotify. Как и «Яндекс.Авто», медиасистема обзаведется голосовым помощником, тем более что опыт у Сбербанка уже есть. Буквально неделю назад функцию голосового помощника внедрили в телевизионную приставку для онлайн-кинотеатра Okko.
По мнению экспертов, проектирование полноценной мультимедийной платформы потребует от Сбербанка огромных инвестиций. Возможно, он ограничится созданием агрегатора сервисов. Для продвижения платформы банку необходимо заручиться доверием автопроизводителей. С большой вероятностью целью станут машины массового сегмента. Премиальные марки уже имеют интегрированные сервисы Android Auto и Apple CarPlay и вряд ли захотят менять их на продукт Сбербанка.
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Шины Cordiant Comfort 2: успеть оттормозиться в воде
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Секонд-тест Volkswagen Pointer: малый ход
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