Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
26 февраля 2020, 13:02

Сбербанк проектирует собственную автомобильную медиасистему

  • 242
  • 0
Фото: Mitsubishi
Сбербанк разрабатывает автомобильную мультимедиа платформу, аналогичную «Яндекс.Авто». Новый продукт пополнит экосистему банка и расширит возможности по сбору данных о пользователях.
Ранее мы писали
Еще две модели в России оснастили встроенной мультимедийной системой «Яндекс.Авто». Кроссоверы Mitsubishi ...
Читать далее
Как выяснили журналисты «Коммерсанта», Сбербанк привлек к работе над новой мультимедийной платформой бывшую команду «Яндекс.Авто» практически в полном составе во главе с Андреем Василевским. Господин Василевский отдал «Яндексу» последние пять лет, а сейчас местом его работы значится SberDigitalAuto.

Новая мультимедийная платформа потребует от Сбербанка приобретения ряда сопутствующих сервисов. Сообщается, что банк уже ведет переговоры о покупке картографической компании 2ГИС и партнерстве со стриминговым сервисом Spotify. Как и «Яндекс.Авто», медиасистема обзаведется голосовым помощником, тем более что опыт у Сбербанка уже есть. Буквально неделю назад функцию голосового помощника внедрили в телевизионную приставку для онлайн-кинотеатра Okko.

По мнению экспертов, проектирование полноценной мультимедийной платформы потребует от Сбербанка огромных инвестиций. Возможно, он ограничится созданием агрегатора сервисов. Для продвижения платформы банку необходимо заручиться доверием автопроизводителей. С большой вероятностью целью станут машины массового сегмента. Премиальные марки уже имеют интегрированные сервисы Android Auto и Apple CarPlay и вряд ли захотят менять их на продукт Сбербанка.


Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Great Car | отзывы
Когда продавал машину, позвонили из салона ГрейтКар и сказали, что у них есть покупатель. Я согласился, машину у них оставил, и конечно же выяснилось, что покупателя нет, но мне это сразу не сказали, врали по телефону про кредит, какие-то проблемы и так далее. Я через месяц прочухал, что дело темное ...
Яков
Автостиль-Охта Ravon | отзывы
Хотел воспользоваться услугой обмена машин, trade-in, но не получилось. Мою Чери оценили очень низко. Машина в хорошем состоянии, в ДТП не была, серьезных дефектов нет. Сразу не глядя назначили цену в 150 тысяч, и скидка на новую машину получалась смешная. А когда я стал требовать объяснений, еще раз ...
Олег
Чери Центр Лефортово | отзывы
По телефону уточнил наличие нужного цвета, сразу подал заявку на кредит, через 40 минут мне перезвонили и подтвердили одобрение от 2х банков, даже ставку назвали, 7,5%. Но когда я приехал в салон, то нужного цвета не нашлось, как мне сказали, его успели продать (за тот час, что я ехал) . А заявку пришлось ...
Аркадий
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Самые дешевые автомобили планеты 2020 года
Opel Grandland X: пока только принимаются заказы
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Малотоннажные вэны
Mazda E 2000,2200 Bus и еще 9 моделей
Класс Спортивные внедорожники
BMW X5M и еще 1 модель
Класс А Exclusive
Smart ForTwo и еще 2 модели
Класс Грузопассажирские универсалы повышенной вместимости
Skoda Praktik и еще 8 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Сбербанк проектирует собственную автомобильную медиасистему
{{material_129067}}Как выяснили журналисты «Коммерсанта», Сбербанк привлек к работе над новой мультимедийной платформой бывшую команду «Яндекс.Авто» практически в полном составе во главе с Андреем Василевским. Господин Василевский отдал «Яндексу» последние пять лет, а сейчас местом его работы значится SberDigitalAuto.Новая мультимедийная платформа потребует от Сбербанка приобретения ряда сопутствующих сервисов. Сообщается, что банк уже ведет переговоры о покупке картографической компании 2ГИС и партнерстве со стриминговым сервисом Spotify. Как и «Яндекс.Авто», медиасистема обзаведется голосовым помощником, тем более что опыт у Сбербанка уже есть. Буквально неделю назад функцию голосового помощника внедрили в телевизионную приставку для онлайн-кинотеатра Okko.По мнению экспертов, проектирование полноценной мультимедийной платформы потребует от Сбербанка огромных инвестиций. Возможно, он ограничится созданием агрегатора сервисов. Для продвижения платформы банку необходимо заручиться доверием автопроизводителей. С большой вероятностью целью станут машины массового сегмента. Премиальные марки уже имеют интегрированные сервисы Android Auto и Apple CarPlay и вряд ли захотят менять их на продукт Сбербанка.
2020-02-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ставропольский край Краснодар Ленинградская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2020 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться