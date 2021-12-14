Сбежавший из-под ареста Карлос Гон раскритиковал Nissan: «Они не знают, куда идут»
На онлайн-пресс-конференции бывший глава Nissan Карлос Гон, выступая из своего дома в Бейруте, достаточно резко высказался в адрес бывшего работодателя и его планов развития электрической линейки. Он заявил, что Nissan поздно подключился к гонке электрокаров, и у компании нет представления о будущем: «Они не знают, куда они идут. У них нет никакого представления об этой огромной технологической трансформации, которая происходит».
Напомним, Карлос Гон был арестован в Японии в ноябре 2018 года по обвинению в неуплате налогов. В конце 2019-го ему удалось сбежать из-под домашнего ареста. Француз, родившийся в Бразилии, укрылся на своей исторической родине, в Ливане, у которого нет договора об экстрадиции с Японией. Он не теряет надежды выехать за пределы Ливана, но на улаживание всех бюрократических проблем могут уйти годы. Аналитики оценивают ущерб, понесенный альянсом Nissan-Renault из-за скандала с Карлосом Гоном, в миллиарды долларов, не говоря уже об имиджевых потерях.
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