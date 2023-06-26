Сбитый велосипедист оценил свои моральные страдания в 2 млн рублей: суд счел, что сумма несколько завышена
Пострадавший велосипедист оценил нанесенный ему моральный ущерб в 2 млн рублей. Виновник ДТП повестку в суд проигнорировал и на заседание не явился. Суд частично удовлетворил требование о компенсации морального вреда и постановил, что водитель Audi должен выплатить велосипедисту 300 тысяч рублей.
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12.10.2022, 19:27
Смертельное ДТП в Брянске: виновница сдала на права с двенадцатого раза, ее оппонент – с девятого
Вечером во вторник, 11 октября, в Брянске произошла серьезная авария с участием двух молодых водителей. Виновница получила права за три месяца до инцидента, второй водитель – за пять. Практический экзамен обоим дался очень тяжело.Читать далее
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29.06.2023, 07:38
Нехватка дальнобойщиков докатилась и до России
Руководители крупнейших отечественных логистических компаний пожаловались на дефицит кадров. Нехватка водителей грузовиков массой свыше 3,5 тонны достигает 21%. Особенно остро проблема стоит для межрегиональных перевозок. Решить ее помогут изменения в законодательстве.Читать далее
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29.06.2023, 07:08
5 пикапов разбили на краш-тесте: все очень грустно (видео)
Эксперты американского Страхового института дорожной безопасности (IIHS) провели краш-тесты пяти популярных среднеразмерных пикапов. Из них только одна модель получила удовлетворительные оценки за безопасность.Читать далее
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29.06.2023, 06:54
Начинающим водителям запретят ездить на автомобилях мощностью свыше 95 л.с.
В Италии уже действуют жесткие ограничения на полномочия молодых водителей, но законодатели хотят пойти дальше. Они предлагают запретить новичкам садиться за руль мощных автомобилей.Читать далее
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28.06.2023, 23:02
В Тольятти разработали боевой внедорожник: видео
Тольяттинское тюнинг-ателье F-Design, специализирующееся на доработке внедорожников, представило новый проект – брутальный армейский автомобиль «Нива Арта» на базе классической трехдверной Lada Niva Legend.Читать далее
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28.06.2023, 15:50
В России стартовали продажи нового кроссовера Ford: сколько он стоит?
Российские дилеры привезли в страну по схеме параллельного импорта доселе незнакомую отечественным автолюбителям модель – компактный кроссовер Ford Territory, сопоставимый по габаритам с Vokswagen Tiguan.Читать далее
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28.06.2023, 15:03
Суд огласил приговор по делу о людоеде и выпавшем из багажника трупе
Городской суд Санкт-Петербурга вынес приговор по резонансному убийству. В ноябре 2021 года водитель Mitsubishi Galant не справился с управлением на Приозерском шоссе. Машину закрутило, она врезалась в отбойник, багажник открылся и из него на проезжую часть выпал труп мужчины с перерезанным горлом. Водитель и два его пассажира убежали в лес, но позже были арестованы.Читать далее
-
12.10.2022, 19:27
Смертельное ДТП в Брянске: виновница сдала на права с двенадцатого раза, ее оппонент – с девятого
Вечером во вторник, 11 октября, в Брянске произошла серьезная авария с участием двух молодых водителей. Виновница получила права за три месяца до инцидента, второй водитель – за пять. Практический экзамен обоим дался очень тяжело.Читать далее
-
29.06.2023, 07:38
Нехватка дальнобойщиков докатилась и до России
Руководители крупнейших отечественных логистических компаний пожаловались на дефицит кадров. Нехватка водителей грузовиков массой свыше 3,5 тонны достигает 21%. Особенно остро проблема стоит для межрегиональных перевозок. Решить ее помогут изменения в законодательстве.Читать далее
-
29.06.2023, 07:08
5 пикапов разбили на краш-тесте: все очень грустно (видео)
Эксперты американского Страхового института дорожной безопасности (IIHS) провели краш-тесты пяти популярных среднеразмерных пикапов. Из них только одна модель получила удовлетворительные оценки за безопасность.Читать далее
-
29.06.2023, 06:54
Начинающим водителям запретят ездить на автомобилях мощностью свыше 95 л.с.
В Италии уже действуют жесткие ограничения на полномочия молодых водителей, но законодатели хотят пойти дальше. Они предлагают запретить новичкам садиться за руль мощных автомобилей.Читать далее
-
28.06.2023, 23:02
В Тольятти разработали боевой внедорожник: видео
Тольяттинское тюнинг-ателье F-Design, специализирующееся на доработке внедорожников, представило новый проект – брутальный армейский автомобиль «Нива Арта» на базе классической трехдверной Lada Niva Legend.Читать далее
-
28.06.2023, 15:50
В России стартовали продажи нового кроссовера Ford: сколько он стоит?
Российские дилеры привезли в страну по схеме параллельного импорта доселе незнакомую отечественным автолюбителям модель – компактный кроссовер Ford Territory, сопоставимый по габаритам с Vokswagen Tiguan.Читать далее
-
28.06.2023, 15:03
Суд огласил приговор по делу о людоеде и выпавшем из багажника трупе
Городской суд Санкт-Петербурга вынес приговор по резонансному убийству. В ноябре 2021 года водитель Mitsubishi Galant не справился с управлением на Приозерском шоссе. Машину закрутило, она врезалась в отбойник, багажник открылся и из него на проезжую часть выпал труп мужчины с перерезанным горлом. Водитель и два его пассажира убежали в лес, но позже были арестованы.Читать далее
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