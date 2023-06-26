Сбитый велосипедист оценил свои моральные страдания в 2 млн рублей: суд счел, что сумма несколько завышена

28.06.2023, 15:03

Суд огласил приговор по делу о людоеде и выпавшем из багажника трупе

Городской суд Санкт-Петербурга вынес приговор по резонансному убийству. В ноябре 2021 года водитель Mitsubishi Galant не справился с управлением на Приозерском шоссе. Машину закрутило, она врезалась в отбойник, багажник открылся и из него на проезжую часть выпал труп мужчины с перерезанным горлом. Водитель и два его пассажира убежали в лес, но позже были арестованы.Читать далее