29 мая 2019, 12:58

Сборка BMW X7 стартует в Калининграде в июне

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Калининградский завод «Автотор» планирует в июне приступить к выпуску флагманского вседорожника BMW X7. До сих пор модель поставляли в Россию с американского завода BMW в Южной Каролине (США).
Сборка BMW X7 стартует в Калининграде в июне
Сборка BMW X7 стартует в Калининграде в июне
Сборка BMW X7 стартует в Калининграде в июне
Сборка BMW X7 стартует в Калининграде в июне
Сборка BMW X7 стартует в Калининграде в июне
Сборка BMW X7 стартует в Калининграде в июне
Сборка BMW X7 стартует в Калининграде в июне
Сборка BMW X7 стартует в Калининграде в июне
Сборка BMW X7 стартует в Калининграде в июне
Сборка BMW X7 стартует в Калининграде в июне
Сборка BMW X7 стартует в Калининграде в июне
Сборка BMW X7 стартует в Калининграде в июне
Сборка BMW X7 стартует в Калининграде в июне
Сборка BMW X7 стартует в Калининграде в июне
Сборка BMW X7 стартует в Калининграде в июне
Сборка BMW X7 стартует в Калининграде в июне
Сборка BMW X7 стартует в Калининграде в июне
Сборка BMW X7 стартует в Калининграде в июне
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В первом квартале 2019 года на «Автоторе» завершилась модернизация производственной площадки по выпуску автомобилей BMW. Реконструкцию выполнили, чтобы увеличить объемы производства – до 28 000 автомобилей в год. Была модернизирована транспортная система сборки шасси и финального конвейера двух линий, а также проведен капитальный ремонт всех помещений – производственных, бытовых, санитарно-технических, включая замену системы освещения.

Продажи флагманского BMW X7 стартовали в России в марте 2019 года. Отечественным покупателям предложили три модификации BMW X7. Базовая версия xDrive 30d (от 5 930 000 рублей) оснащается 3-литровым дизелем мощностью 249 л.с. Версия xDrive 40i (от 6 100 000 рублей) получила бензиновый битурбо 3.0 мощностью 340 л.с. Топовый вседорожник X7 xDrive M50d с мощным 3,0-литровым дизельным агрегатом отдачей 400 л.с. и М-пакетом стоит от 7 620 000 рублей. Все версии оснащаются 8-диапазонным «автоматом» и полным приводом. С января по апрель нынешнего года российские дилеры BMW реализовали в общей сложности более 13 тысяч автомобилей марки или на 20% больше, чем годом ранее.

До недавнего времени флагманские вседорожники, предназначенные для российского рынка, выпускали в США. В июне 2019 года на калининградском «Автоторе» приступят к мелкоузловой сборке модели. Кроме того, BMW планирует построить в Калининградской области собственный завод. Окончательного решения о его точном местоположении пока не принято. Рассматриваются два варианта: на территории «Автотора» или где-то на другой площадке индустриального парка «Храброво».

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Комментарии
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Выпуск BMW X7 стартует в конце года
Очень хочется узнать больше подробностей о комплектациях. И понять, наконец, как будет выглядеть серийная машина. Концепт смотрится устрашающе, такую морду в зеркале заднего вида если увидишь, невольно прижмешься к обочине.) ) )
Сергей
В X-семействе BMW появился новый флагман
Что-то она мне напоминает...
denman
BMW X7 кто что думает
когда я думаю о BMW X7 у меня сразу поднимается настроение . Машина моей мечты!)
Nik44
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Сборка BMW X7 стартует в Калининграде в июне
{{material_124419}}В первом квартале 2019 года на «Автоторе» завершилась модернизация производственной площадки по выпуску автомобилей BMW. Реконструкцию выполнили, чтобы увеличить объемы производства – до 28 000 автомобилей в год. Была модернизирована транспортная система сборки шасси и финального конвейера двух линий, а также проведен капитальный ремонт всех помещений – производственных, бытовых, санитарно-технических, включая замену системы освещения.Продажи флагманского BMW X7 стартовали в России в марте 2019 года. Отечественным покупателям предложили три модификации BMW X7. Базовая версия xDrive 30d (от 5 930 000 рублей) оснащается 3-литровым дизелем мощностью 249 л.с. Версия xDrive 40i (от 6 100 000 рублей) получила бензиновый битурбо 3.0 мощностью 340 л.с. Топовый вседорожник X7 xDrive M50d с мощным 3,0-литровым дизельным агрегатом отдачей 400 л.с. и М-пакетом стоит от 7 620 000 рублей. Все версии оснащаются 8-диапазонным «автоматом» и полным приводом. С января по апрель нынешнего года российские дилеры BMW реализовали в общей сложности более 13 тысяч автомобилей марки или на 20% больше, чем годом ранее.До недавнего времени флагманские вседорожники, предназначенные для российского рынка, выпускали в США. В июне 2019 года на калининградском «Автоторе» приступят к мелкоузловой сборке модели. Кроме того, BMW планирует построить в Калининградской области собственный завод. Окончательного решения о его точном местоположении пока не принято. Рассматриваются два варианта: на территории «Автотора» или где-то на другой площадке индустриального парка «Храброво».
2019-05-29
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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