Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Дмитрий Новиков

30 января 2026, 15:42

Какие новые китайские автомобили с запасом хода более 1000 км начали собирать в России и чем они удивят рынок

Вышло исследование: на калининградском заводе «Автотор» стартовала сборка новых гибридных кроссоверов Deepal, которые способны проехать свыше 1000 км без дозаправки. Мало кто знает, что в проекте участвует известный итальянский дизайнер, а в планах - расширение модельного ряда. Что это значит для российского авторынка и какие перспективы открываются - разбираемся в деталях.

На калининградском предприятии «Автотор» начался выпуск автомобилей китайского бренда Deepal, входящего в состав концерна Changan. Как сообщает Автостат, первым на конвейер встал кроссовер Deepal G318, оснащенный последовательной гибридной силовой установкой. Эта технология позволяет автомобилю преодолевать более тысячи километров без необходимости подзарядки или дозаправки, что становится особенно актуальным на фоне растущего интереса к экономичным и дальнобойным моделям.

Deepal G318 способен разогнаться до 100 км/ч всего за 5,9 секунды, а его максимальная скорость достигает 185 км/ч. Габариты автомобиля внушительны: длина составляет 5010 мм, колесная база - 2880 мм, а клиренс - 210 мм. Такой набор характеристик делает модель привлекательной для тех, кто ценит простор, проходимость и современные технологии.

В ближайших планах «Автотора» - запуск сборки еще одной модели Deepal, кроссовера S07. Особый интерес к этой новинке подогревает тот факт, что над ее внешним обликом работал итальянский дизайнер Бертран Бах, известный своими смелыми решениями в автомобильной индустрии. Deepal S07 также получил последовательную гибридную установку, а запас хода превышает 1000 км. По размерам S07 немного уступает G318: длина - 4750 мм, колесная база - 2900 мм, клиренс - 175 мм. Разгон до 100 км/ч занимает около 7 секунд, что для гибридного кроссовера выглядит весьма достойно.

Появление на российском рынке новых моделей Deepal - не просто очередной шаг в развитии локального автопрома. Это сигнал о том, что отечественные заводы готовы осваивать современные технологии и предлагать автомобили, способные конкурировать с мировыми аналогами. Особенно примечательно, что обе модели рассчитаны на дальние поездки, что может стать решающим фактором для многих российских автолюбителей, привыкших к большим расстояниям и непростым дорожным условиям.

Если Вы не знали, Deepal - это дочерний бренд крупного китайского автоконцерна Changan, который активно развивает направление гибридных и электрических автомобилей. Компания делает ставку на инновационные силовые установки и сотрудничество с ведущими мировыми дизайнерами. В Китае Deepal уже успел зарекомендовать себя как производитель технологичных и надежных кроссоверов, а теперь марка выходит и на российский рынок, предлагая автомобили, адаптированные под местные условия эксплуатации.

Упомянутые модели: Changan Deepal G318
Упомянутые марки: Changan
