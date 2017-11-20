Сборка «камазовских» кабин будет усовершенствована
Работы по модернизации и монтажу нового оборудования начнутся в 2018 году, причём выполнять их придётся в сжатые сроки и без остановки конвейера.
За 4 года работы конвейера сборки кабин для нового модельного ряда специалисты определили узкие места. В настоящее время усилия технологов направлены на их расшивку – сегодняшняя производительность этого конвейера 10 тыс. кабин уже через год должна увеличиться вдвое. На обновлённом конвейере решили организовать подсборку дверей на отдельном участке. При этом у слесарей появится дополнительное пространство для манёвра, работать станет удобнее.
Навешиваться уже скомплектованные двери будут на последней финишной позиции специальным манипулятором, который планируется закупить.
Параллельно будут модернизированы практически все манипуляторы, работающие на конвейере сборки кабин. Определено и место возведения дождевальной камеры: собранные кабины будут проверяться под душем на герметичность.
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