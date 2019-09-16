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16 сентября 2019, 01:01

Сборка обновленной Lada 4x4 может начаться в декабре

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Фото: Lada
АвтоВАЗ готовит масштабное обновление для внедорожника Lada 4x4. Наиболее существенные изменения произойдут в салоне, но и снаружи автомобиль ждет несколько «обновок».
Сборка обновленной Lada 4x4 может начаться в декабре

Фото: Lada

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Две недели назад в Сети появились шпионские снимки Lada 4x4 с радикально переработанным интерьером (см. врезку). Внедорожник получил новое торпедо с приборной панелью, выполненной в духе рестайлинговой Lada Granta. Должны измениться кресла, а у заднего дивана появятся три подголовника. На смену натяжному потолку придет формованный, как в большинстве современных автомобилей. Планируется установить более современные кондиционер и отопитель, а также новые уплотнители дверей. 

Внешне Lada 4x4 FL будет отличаться новыми бамперами, а также штатными противотуманными фарами и штатной антенной на крыше. Остальные детали кузова и оптика останутся без изменений. Мотор сохранится прежний, ведь серьезное вмешательство в конструкцию потребует дополнительных финансовых затрат и неминуемо скажется на цене внедорожника. Сейчас под капотом Lada 4x4 работает 1,7-литровый бензиновый агрегат мощностью 83 л.с., который сочетается с 5-ступенчатой «механикой».

По информации «Российской газеты», в мае – июне на АвтоВАЗе было собрано несколько предсерийных экземпляров рестайлинговой Lada 4x4. Серийное производство должно стартовать в декабре 2019 года. А это значит, что в дилерских шоу-румах Lada 4x4 FL появится уже в январе – феврале 2020 года. Автомобиль нового поколения следует ждать не ранее 2022 года.

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Форум ВАЗ Нива 4х4 (2121)
Цитата:| Кому: Андрей А я 200000 проехал на ней. классный а/ м
Леонид
Форум ВАЗ Нива 4х4 (2131)
Цитата:| Кому: Михаил: Продолжаю историю. Летом 2017 заварены швы по стыкам крыши и стоек, швы по стыкам порогов, после чего машина полностью покрашена заново и покрыта лаком. Откуда-то дует холодом в ноги водителя - откуда никто понять не может. Салон разбирали полностью, когда в 2016 оклеивали противошумкой ...
Михаил
Внедорожник «Сталкер» на базе Lada 4x4 поступил в продажу
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Илья
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Сборка обновленной Lada 4x4 может начаться в декабре
{{material_127427}}Две недели назад в Сети появились шпионские снимки Lada 4x4 с радикально переработанным интерьером (см. врезку). Внедорожник получил новое торпедо с приборной панелью, выполненной в духе рестайлинговой Lada Granta. Должны измениться кресла, а у заднего дивана появятся три подголовника. На смену натяжному потолку придет формованный, как в большинстве современных автомобилей. Планируется установить более современные кондиционер и отопитель, а также новые уплотнители дверей. Внешне Lada 4x4 FL будет отличаться новыми бамперами, а также штатными противотуманными фарами и штатной антенной на крыше. Остальные детали кузова и оптика останутся без изменений. Мотор сохранится прежний, ведь серьезное вмешательство в конструкцию потребует дополнительных финансовых затрат и неминуемо скажется на цене внедорожника. Сейчас под капотом Lada 4x4 работает 1,7-литровый бензиновый агрегат мощностью 83 л.с., который сочетается с 5-ступенчатой «механикой».По информации «Российской газеты», в мае – июне на АвтоВАЗе было собрано несколько предсерийных экземпляров рестайлинговой Lada 4x4. Серийное производство должно стартовать в декабре 2019 года. А это значит, что в дилерских шоу-румах Lada 4x4 FL появится уже в январе – феврале 2020 года. Автомобиль нового поколения следует ждать не ранее 2022 года.
2019-09-16
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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