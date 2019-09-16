16 сентября 2019, 01:01
Сборка обновленной Lada 4x4 может начаться в декабре
- 880
- 0
Фото: Lada
АвтоВАЗ готовит масштабное обновление для внедорожника Lada 4x4. Наиболее существенные изменения произойдут в салоне, но и снаружи автомобиль ждет несколько «обновок».
Фото: Lada
Ранее мы писали
Компания AвтоВАЗ готовит очередной пакет обновлений для внедорожника Lada 4x4. Новинка должна встать на конвейер ...Читать далее
Внешне Lada 4x4 FL будет отличаться новыми бамперами, а также штатными противотуманными фарами и штатной антенной на крыше. Остальные детали кузова и оптика останутся без изменений. Мотор сохранится прежний, ведь серьезное вмешательство в конструкцию потребует дополнительных финансовых затрат и неминуемо скажется на цене внедорожника. Сейчас под капотом Lada 4x4 работает 1,7-литровый бензиновый агрегат мощностью 83 л.с., который сочетается с 5-ступенчатой «механикой».
По информации «Российской газеты», в мае – июне на АвтоВАЗе было собрано несколько предсерийных экземпляров рестайлинговой Lada 4x4. Серийное производство должно стартовать в декабре 2019 года. А это значит, что в дилерских шоу-румах Lada 4x4 FL появится уже в январе – феврале 2020 года. Автомобиль нового поколения следует ждать не ранее 2022 года.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Lada XRay Cross AT: время менять педали
30.08.2019, 09:35
Тест-драйв Lada Granta Cross: естественный отбор
16.08.2019, 00:15
Тест-драйв Lada XRay Cross: кулачное право
21.10.2018, 00:01
Тест-драйв Lada Vesta Sport: на острие атаки
07.10.2018, 13:02
Тест-драйв обновленной Lada Granta: нарисуем, будем жить
19.09.2018, 08:02
Тест-драйв седана Lada Vesta Cross: выезд на обочину
09.06.2018, 00:01
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Lada XRay Cross AT: время менять педали
30.08.2019, 09:35
Тест-драйв Lada Granta Cross: естественный отбор
16.08.2019, 00:15
Тест-драйв Lada XRay Cross: кулачное право
21.10.2018, 00:01
Тест-драйв Lada Vesta Sport: на острие атаки
07.10.2018, 13:02
Тест-драйв обновленной Lada Granta: нарисуем, будем жить
19.09.2018, 08:02
Тест-драйв седана Lada Vesta Cross: выезд на обочину
09.06.2018, 00:01
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Цитата:| Кому: Андрей А я 200000 проехал на ней. классный а/ м
Цитата:| Кому: Михаил: Продолжаю историю. Летом 2017 заварены швы по стыкам крыши и стоек, швы по стыкам порогов, после чего машина полностью покрашена заново и покрыта лаком. Откуда-то дует холодом в ноги водителя - откуда никто понять не может. Салон разбирали полностью, когда в 2016 оклеивали противошумкой ...
Капец. Больше слов нет. Шок (
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве