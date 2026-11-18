18 ноября 2026, 07:14
Сборка первого российского водородного поезда завершается, намечены первые испытания
Сборка первого российского водородного поезда завершается, намечены первые испытания
Первый российский поезд на водородных топливных элементах собирают для неэлектрифицированных линий: расчетный запас хода трехвагонного состава планируют довести до 725 км. Сертификация и начало тестовой эксплуатации намечены на 2027 год; первые составы хотят направить на Сахалин.
На неэлектрифицированных участках железных дорог трехвагонному составу предстоит работать без контактной сети. По данным генерального директора РЖД Ивана Колесникова, запас хода поезда на водороде планируют на уровне 725 км на одной заправке.
Энергетическая установка преобразует энергию водорода в электричество для тяговых электродвигателей. В топливных элементах идет электрохимическая реакция, в результате которой установка вырабатывает водяной пар. Бортовая силовая установка не должна подавать местные чистые углекислый газ и оксиды азота.
В техническом описании проекта для двухвагонного соединения с механическим энергетическим модулем указана дальность более 700 км по водороду. При добавлении пассажирского вагона расчетный запас хода составляет более 480 км. В зависимости от конфигурации бортовые аккумуляторы могут прибавить еще примерно от 40 до 80 км. Проект рассчитан на российскую колею 1520 мм и позиционируется как первый отечественный пассажирский поезд такого типа.
Проектируют Трансмашхолдинг и РЖД с участием «Росатома» и правительства Сахалинской области. Состав собирают на Демиховском машиностроительном заводе ТМХ; параллельно начата работа над вторым поездом. О завершении сборки первого состава сообщает «Железнодорожный вестник».
После завершения сборки предусмотрены ходовые и сертификационные испытания. Первые испытания планируют провести в Москве и Московской области, а затем продолжить на Сахалине в середине 2027 года. В 2027 году также ожидается получение сертификата соответствия и начало испытательной эксплуатации.
Первый поезд планируют использовать в Сахалинской области в рамках развития регионального водородного кластера. Его предполагаемая ниша — пассажирские маршруты на неэлектрифицированных участках, где поезд сможет работать без проведения контактной сети.
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