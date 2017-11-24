Сборкой УАЗов займутся два казахстанских предприятия
И там, и там планируется крупноузловая сборка (SKD). Старт производства намечен на II квартал 2018 года. В списке моделей значатся внедорожники «Патриот», «Хантер» и классические коммерческие автомобили - фургоны, автобусы и санитарные версии. При этом УАЗ «Пикап» и новый УАЗ «Профи» казахстанские дилеры продолжат импортировать из Ульяновска.
Решение о сборке российских внедорожников связано с льготами, которые распространяются на автомобили, собранные в Казахстане. Так, с 1 января 2018 года на подобные машины возобновится действие льготы по НДС (12%). Помимо этого у покупателей «казахстанских» УАЗов появится возможность оформить льготный кредит. Более того, при регистрации ТС не будет применяться утилизационный сбор. Наконец, на такие машины распространят преференции госзакупщиков.
SKD-сборка допускает участие автомобилей УАЗ в программе утилизации, при которой старую машину можно поменять на сертификат стоимостью примерно 1000 долларов.
Андрей Дорофеев, директор по экспорту ООО «УАЗ»: «Для нас Казахстан является крупнейшим экспортным рынком. В зависимости от экономической ситуации, ежегодно на него поставлялось от 1000 до 5000 полноприводных УАЗов. С учетом открывающихся при локальной сборке новых возможностей считаем реалистичным продать в сопредельное государство в 2018 году не менее 2500 машин и машинокомпектов».
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