24 ноября 2017, 11:02

Сборкой УАЗов займутся два казахстанских предприятия

Речь идет о заводе «Азия Авто» в Усть-Каменогорске и заводе-филиале СемАЗ в Кокшетау. Первый, пожалуй, наиболее известный. В настоящее время на нем выпускают машины ч брендов – Chevrolet, Skoda, Lada и Kia.
^

И там, и там планируется крупноузловая сборка (SKD). Старт производства намечен на II квартал 2018 года. В списке моделей значатся внедорожники «Патриот», «Хантер» и классические коммерческие автомобили - фургоны, автобусы и санитарные версии. При этом УАЗ «Пикап» и новый УАЗ «Профи» казахстанские дилеры продолжат импортировать из Ульяновска.

Решение о сборке российских внедорожников связано с льготами, которые распространяются на автомобили, собранные в Казахстане. Так, с 1 января 2018 года на подобные машины возобновится действие льготы по НДС (12%). Помимо этого у покупателей «казахстанских» УАЗов появится возможность оформить льготный кредит. Более того, при регистрации ТС не будет применяться утилизационный сбор. Наконец, на такие машины распространят преференции госзакупщиков.

SKD-сборка допускает участие автомобилей УАЗ в программе утилизации, при которой старую машину можно поменять на сертификат стоимостью примерно 1000 долларов.

Андрей Дорофеев, директор по экспорту ООО «УАЗ»: «Для нас Казахстан является крупнейшим экспортным рынком. В зависимости от экономической ситуации, ежегодно на него поставлялось от 1000 до 5000 полноприводных УАЗов. С учетом открывающихся при локальной сборке новых возможностей считаем реалистичным продать в сопредельное государство в 2018 году не менее 2500 машин и машинокомпектов».

Новости UAZ Patriot, 3163, Хантер

В избранное

Комментарии
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум УАЗ 3163 Патриот
Внедорожники UAZ Patriot производятся в трех комплектациях: Classic, Comfort и Limited. Версия Classic оборудуется гидроусилителем руля, регулируемой по углу наклона рулевой колонкой, центральным замком, аудиоподготовкой, тканевой обивкой сидений и внутренних панелей дверей. Исполнение Limited отличается ...
Auto
Тест-драйв UAZ Patriot: если душа просит...
| Кому: Saimaa По дизайну могу сказать, что разработчики молодцы. Отошли от этих квадратных форм (кстати привет Гелик) , сделали внешность более современной. Мне в них по внешнему виду только один момент напрягает - он кажется узким и высоким, не знаю почему, но вот у меня такие ощущения когда смотрю ...
Immortal
UAZ Patriot обзавелся мультимедийной системой
Очень неплохая мультимедийка, судя по характеристикам. Потихоньку уходим от магнитол из 90-х - это хорошо!!Плюс инет, без него как без рук теперь.... Ждем
Кирилл
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква УАЗ Автомудрость УАЗ АвтоПитер УАЗ Дизайн и тюнинг УАЗ Новинки и концепт кары УАЗ Новости и акции автосалонов УАЗ Автосалоны и дилеры марки УАЗ Аренда и прокат авто марки УАЗ Автоклубы и форумы автозавчастей марки УАЗ Автосервисы и магазины автозапчастей марки УАЗ
Главные материалы
Что делать в дороге при признаках обморожения
Движение будущего: минимум времени и личных машин
Как вы благодарите водителя, пропустившего Вас вперед?
Голосовать
Продажа УАЗ Патриот
Объявления о продаже УАЗ Патриот
Рейтинг по классам
Класс Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 23 модели
Класс Спортивные внедорожники
BMW X6M и еще 1 модель
Класс D
Geely Vision и еще 40 моделей
Класс Кабриолеты и родстеры
MG Auto MGB и еще 30 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Сборкой УАЗов займутся два казахстанских предприятия
И там, и там планируется крупноузловая сборка (SKD). Старт производства намечен на II квартал 2018 года. В списке моделей значатся внедорожники «Патриот», «Хантер» и классические коммерческие автомобили - фургоны, автобусы и санитарные версии. При этом УАЗ «Пикап» и новый УАЗ «Профи» казахстанские дилеры продолжат импортировать из Ульяновска. Решение о сборке российских внедорожников связано с льготами, которые распространяются на автомобили, собранные в Казахстане. Так, с 1 января 2018 года на подобные машины возобновится действие льготы по НДС (12%). Помимо этого у покупателей «казахстанских» УАЗов появится возможность оформить льготный кредит. Более того, при регистрации ТС не будет применяться утилизационный сбор. Наконец, на такие машины распространят преференции госзакупщиков. SKD-сборка допускает участие автомобилей УАЗ в программе утилизации, при которой старую машину можно поменять на сертификат стоимостью примерно 1000 долларов.Андрей Дорофеев, директор по экспорту ООО «УАЗ»: «Для нас Казахстан является крупнейшим экспортным рынком. В зависимости от экономической ситуации, ежегодно на него поставлялось от 1000 до 5000 полноприводных УАЗов. С учетом открывающихся при локальной сборке новых возможностей считаем реалистичным продать в сопредельное государство в 2018 году не менее 2500 машин и машинокомпектов».
2017-11-24
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Астрахань Нижнекамск Вологда
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG