26 декабря 2018, 00:03

Сборку Audi Q7 наладят в Калининграде

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На калининградском «Автоторе» будут собирать кроссоверы Audi Q7 второго поколения. Конвейер планируют запустить не позднее весны 2019 года. Сейчас компания завершает процедуру сертификации Audi Q7 российской сборки.
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Сборку Audi Q7 наладят в Калининграде Audi Q7
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Производство Audi Q7 в Калининграде наладят по принципу крупноузловой сборки. Именно поэтому концерн Volkswagen не рассматривал в качестве возможной площадки свой завод в Калуге. Здесь выпуск автомобилей осуществляется по полному циклу, включая сварку и окраску. 

Ранее на калужском предприятии выпускали кроссоверы Audi Q7 первого поколения, а также седаны A6 и А8. Но скромные продажи седанов вынудили компанию в начале 2017 года отказаться от российской сборки. Потребности отечественного рынка вполне можно было покрыть за счет импорта автомобилей. 

Сборка кроссоверов малым тиражом по принципу полного цикла экономически невыгодна. SDK-производство решено было перенести из Калуги в Калининград. Ожидается, что первые экземпляры Audi Q7 второго поколения сойдут с конвейера «Автотора» уже весной следующего года.

Сейчас в салонах российских дилеров Audi Q7 предлагается с бензиновыми моторами объемом 2.0 литра (252 л.с.) и 3.0 литра (333 л.с.), а также с 3,0-литровым дизелем мощностью 249 л.с. Цены начинаются от 3,9 млн рублей.
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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Audi Q7
Лично я тоже во многом так считаю... Просто при покупке следовал идеи о возможном просмотре разных автомагазинов и их характеристиках.
Андрей
Audi тестирует топовую модификацию кроссовера Q7
Цитата:| Кому: ГеоргийДа как раз они и не идиоты. Им так лучше, поменял все, и гарантия, что будет работать. А искать, тыкаться... а вдруг не то. Оно им надо? А вообще-то пневподвеска на q7 хорошая и долговечная, твоей, видать, время пришло. Один вариант, искать какого-то толкового мастера, который не ...
Николай
Audi дает «зеленый свет» SQ7
Какой там бензин говорите в дизельный движок лить надо?
Алекс
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Сборку Audi Q7 наладят в Калининграде
{{material_122725}}Производство Audi Q7 в Калининграде наладят по принципу крупноузловой сборки. Именно поэтому концерн Volkswagen не рассматривал в качестве возможной площадки свой завод в Калуге. Здесь выпуск автомобилей осуществляется по полному циклу, включая сварку и окраску. Ранее на калужском предприятии выпускали кроссоверы Audi Q7 первого поколения, а также седаны A6 и А8. Но скромные продажи седанов вынудили компанию в начале 2017 года отказаться от российской сборки. Потребности отечественного рынка вполне можно было покрыть за счет импорта автомобилей. Сборка кроссоверов малым тиражом по принципу полного цикла экономически невыгодна. SDK-производство решено было перенести из Калуги в Калининград. Ожидается, что первые экземпляры Audi Q7 второго поколения сойдут с конвейера «Автотора» уже весной следующего года.Сейчас в салонах российских дилеров Audi Q7 предлагается с бензиновыми моторами объемом 2.0 литра (252 л.с.) и 3.0 литра (333 л.с.), а также с 3,0-литровым дизелем мощностью 249 л.с. Цены начинаются от 3,9 млн рублей.
2018-12-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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