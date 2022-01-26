26 января 2022, 15:11
Сборку Lada Niva Legend остановили на неопределенный срок
Волжский завод остановил производство всех версий Lada Niva Legend: и трехдверных, и пятидверных внедорожников. Причины простоя и сроки возобновления сборки официально не сообщаются.
Дарья Климова Фото: ТАСС
Ранее мы писали
АвтоВАЗ планирует реализовать несколько новых улучшений для классического трехдверного внедорожника Lada Niva ...Читать далее
Ранее АвтоВАЗ сообщал, что из-за дефицита автомобильных компонентов планирует приостанавливать производство каждую неделю вплоть до марта 2022 года. Линию СКП Niva хотели перевести на четырехдневный режим работы. Также сборку должны были приостанавливать на СКП Kalina, где сейчас выпускают автомобили семейства Lada Granta. Напомним, в 2021 году из-за нехватки комплектующих российский автогигант не выпустил 109 тысяч автомобилей.
Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Нива 4х4 (2121) (от 478 200 Р), ВАЗ (Lada) Нива 4х4 (2131) (от 538 700 Р), ВАЗ (Lada) Niva Travel (от 726 000 Р)
Подписывайтесь на наш канал в Google News и "Яндекс.Дзен": больше интересных новостей каждый день.
Комментарии
Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
- 590 000 РВАЗ (Lada) 2121 (4x4) 2016 в Москве
- 799 000 РВАЗ (Lada) 4x4 (Нива) 2020 в Москве
- 1 100 000 РВАЗ (Lada) 2121 (4x4) 2021 в Москве
- 1 220 000 РВАЗ (Lada) 2121 (4x4) 2021 в Москве
- 399 000 РВАЗ (Lada) 4x4 (Нива) 2013 в Москве
- 980 000 РВАЗ (Lada) 2121 (4x4) 2020 в Москве
- 845 000 РВАЗ (Lada) 4x4 (Нива) 2020 в Москве
- 550 000 РВАЗ (Lada) 4x4 (Нива) 2017 в Москве
- 290 000 РВАЗ (Lada) 2121 (4x4) 2013 в Москве
- 830 000 РВАЗ (Lada) 2121 (4x4) 2018 в Москве
Новости по теме
Для Lada Niva Legend подготовили очередные улучшения: что на этот раз?
25.01.2022, 14:13
Взгляните на невероятную «Ниву» родом из Грузии: портальные мосты УАЗ и мотор Opel (видео)
21.01.2022, 16:30
Какие кроссоверы и внедорожники стали самыми востребованными в 2021 году
20.01.2022, 10:52
Наша «Нива» дебютировала на Токийском автосалоне под новым именем
19.01.2022, 13:30
Немцы превратили нашу «Ниву» в пикап с бассейном
15.01.2022, 16:48
ТОП-5 самых востребованных кроссоверов в России
14.01.2022, 11:59
Новости по теме
Для Lada Niva Legend подготовили очередные улучшения: что на этот раз?
25.01.2022, 14:13
Взгляните на невероятную «Ниву» родом из Грузии: портальные мосты УАЗ и мотор Opel (видео)
21.01.2022, 16:30
Какие кроссоверы и внедорожники стали самыми востребованными в 2021 году
20.01.2022, 10:52
Наша «Нива» дебютировала на Токийском автосалоне под новым именем
19.01.2022, 13:30
Немцы превратили нашу «Ниву» в пикап с бассейном
15.01.2022, 16:48
ТОП-5 самых востребованных кроссоверов в России
14.01.2022, 11:59
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Транспортный налог
Рейтинги машин