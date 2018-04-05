5 апреля 2018, 18:44

Сборку Mercedes в России начнут через год

Первые автомобили Mercedes сойдут с конвейера завода в Московской области в марте 2019 года. На предприятии наладят сборку седанов E-Class и внедорожников GLE, GLC и GLS.
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Строительство завода Mercedes-Benz началось в июне 2017 года. На территории индустриального парка «Есипово» в Солнечногорском районе Московской области выделили участок площадью 85 га. В настоящее время возведение производственных корпусов уже завершено, идут отделочные работы. Летом компания собирается начать монтаж оборудования. Конвейер заработает к концу первого квартала 2019 года.

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Завод Mercedes-Benz назовут Московия. Сборка автомобилей будет осуществляться по принципу полного цикла, включая изготовление кузовов, окраску, установку силовых агрегатов и финальное оснащение. На конвейер встанут четыре модели Mercedes: E-Class, GLE, GLC и GLS. Выбор обусловлен стабильно высоким потребительским спросом в России именно на эти машины. Позже к ним могут присоединиться автомобили A-Class и S-Class.

Общий объем инвестиций в строительство предприятия превысит 15 млрд рублей. На первом этапе штат сотрудников составит 1 000 человек. В дальнейшем его могут расширить до 1 500 сотрудников. Ежегодно завод сможет выпускать до 25 000 автомобилей.

Строительство завода позволит компании Mercedes-Benz снизить себестоимость и оперативно реагировать на запросы российских клиентов. Кроме того, локализация производства дает доступ к госпрограммам поддержки. В рамках специального инвестиционного соглашения, подписанного на 9 лет, Mercedes-Benz получил налоговые льготы: нулевую ставку налога на прибыль, упрощенный порядок получения субсидии и снижение ставки по налогу на имущество.
Новости Mercedes Benz Бенц, Мерседес
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Отзывы по теме
Форум Mercedes-Benz Vito
Я на немце уже 7 лет. Один раз менял, но год отъезди и продал. Быстро к хорошему привыкаешь. Ничего не ломается, не стучит, система умная
Lavtatt
Форум Mercedes-Benz Atego
Машина скорее подходит для перевозки грузов в условиях города, чем на дальние расстояния. В целом, достаточно вместительный и грузоподъемный, но не совсем комфортный, если надо на нем проехать 2-3 тысячи километров.
Алексей Рягузов
Форум Mercedes-Benz Actros
| Кому: Виктор О какой капиталке после 160к вы говорите? Вы машину случайно не спутали? Это не легковушка бюджетник. Это магистральный седельный тягач. Такие машины 160к могут пройти за первые 2-3 года использования, и хотите сказать, что их уже капиталить надо будет? 600-700к это конечно уже показатель ...
Никитыч
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Сборку Mercedes в России начнут через год
Строительство завода Mercedes-Benz началось в июне 2017 года. На территории индустриального парка «Есипово» в Солнечногорском районе Московской области выделили участок площадью 85 га. В настоящее время возведение производственных корпусов уже завершено, идут отделочные работы. Летом компания собирается начать монтаж оборудования. Конвейер заработает к концу первого квартала 2019 года.{{material_122752}}Завод Mercedes-Benz назовут Московия. Сборка автомобилей будет осуществляться по принципу полного цикла, включая изготовление кузовов, окраску, установку силовых агрегатов и финальное оснащение. На конвейер встанут четыре модели Mercedes: E-Class, GLE, GLC и GLS. Выбор обусловлен стабильно высоким потребительским спросом в России именно на эти машины. Позже к ним могут присоединиться автомобили A-Class и S-Class.Общий объем инвестиций в строительство предприятия превысит 15 млрд рублей. На первом этапе штат сотрудников составит 1 000 человек. В дальнейшем его могут расширить до 1 500 сотрудников. Ежегодно завод сможет выпускать до 25 000 автомобилей.Строительство завода позволит компании Mercedes-Benz снизить себестоимость и оперативно реагировать на запросы российских клиентов. Кроме того, локализация производства дает доступ к госпрограммам поддержки. В рамках специального инвестиционного соглашения, подписанного на 9 лет, Mercedes-Benz получил налоговые льготы: нулевую ставку налога на прибыль, упрощенный порядок получения субсидии и снижение ставки по налогу на имущество.
2018-04-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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