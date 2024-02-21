Сборку новейшего Kia Sorento наладят в Казахстане

Ранее мы писали Новый Kia Sorento: фото и подробности Компания Kia представила рестайлинговый кроссовер Sorento. Автомобиль серьезно изменился внешне, получил современный ... Читать далее

Премьера обновленного кроссовера Kia Sorento состоялась летом 2023 года. Новинку можно безошибочно опознать по оригинальным вертикальным фарам в стиле флагманской модели Telluride, более крупной решетке радиатора, удлиненному капоту, новым бамперам и задним фонарям. В салоне появился огромный сдвоенный экран «приборки» и медиасистемы. Автомобиль узнает водителей по отпечатку пальца, обновляется «по воздуху» и синхронизируется со смартфоном. На лобовом стекле есть проекционный экран, а на салонное зеркало выводится изображение с камеры заднего виды. Также в оснащение вошли сразу два видеорегистратора.

Обновленный кроссовер, как и его предшественника для казахстанского рынка, будут собирать на автозаводе «СарыаркаАвтоПром» в Костанае. Это выяснили журналисты издания Kolesa.kz, изучив Одобрение типа транспортного средства (ОТТС). Клиенты смогут выбирать из трех вариантов салона – на 5, 6 или 7 мест.

Фото: Kia

В моторную гамму для Казахстана войдут два бензиновых агрегата объемом 2,5 литра (180 сил) и 3,5 литра (249 л.с.) и один дизельный турбомотор объемом 2,0 литра (198 л.с.). Местные дилеры уже анонсировали скорое начало продаж. Цены пока не объявлены. Дореформенный Kia Sorento стоит сейчас от 18 млн тенге или порядка 3,67 млн рублей в пересчете по текущему курсу.

Фото: Kia

Упомянутые модели: KIA Sorento (от 2 419 900 Р )

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