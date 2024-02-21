Сборку новейшего Kia Sorento наладят в Казахстане
Фото: Kia
Обновленный кроссовер, как и его предшественника для казахстанского рынка, будут собирать на автозаводе «СарыаркаАвтоПром» в Костанае. Это выяснили журналисты издания Kolesa.kz, изучив Одобрение типа транспортного средства (ОТТС). Клиенты смогут выбирать из трех вариантов салона – на 5, 6 или 7 мест.
В моторную гамму для Казахстана войдут два бензиновых агрегата объемом 2,5 литра (180 сил) и 3,5 литра (249 л.с.) и один дизельный турбомотор объемом 2,0 литра (198 л.с.). Местные дилеры уже анонсировали скорое начало продаж. Цены пока не объявлены. Дореформенный Kia Sorento стоит сейчас от 18 млн тенге или порядка 3,67 млн рублей в пересчете по текущему курсу.
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С уходом из России большинства ведущих мировых производителей выбор кроссоверов корейских, немецких и японских марок серьезно сократился. Зато китайские бренды активно осваивают отечественный авторынок.Читать далее
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Компания Kia представила рестайлинговый кроссовер Sorento. Автомобиль серьезно изменился внешне, получил современный салон и сохранил 2,2-литровый дизельный двигатель.Читать далее
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08.08.2023, 08:06
В страшном ДТП в Тюменской области погибли дедушка и трое его внуков
Трагедия произошла на четырехполосном участке автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск вечером, в понедельник, 7 августа. Мужчина и трое его внуков возвращались на кроссовере Kia с рыбалки.Читать далее
-
25.07.2023, 06:54
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