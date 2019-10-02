2 октября 2019, 17:08
Сборку Volkswagen Passat и Skoda Superb следующего поколения наладят в Турции
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В Европе недавно стартовали продажи рестайлинговых седанов D-сегмента - Volkswagen Passat и Skoda Superb. Но смена поколений у обеих моделей не за горами. Производство новинок могут перенести на новый турецкий завод концерна Volkswagen Group.
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Ожидается, что инвестиции в строительство нового завода составят свыше 1 млрд долларов. Конвейер должен заработать ориентировочно в 2022 году. По информации Automotive News, новый автозавод построят в 40 километрах к северо-востоку от турецкого города Измир. Ежегодно предприятие сможет выпускать по 300 тысяч автомобилей. Численность персонала составит 4 000 человек.
В ноябре 2018 года концерн Volkswagen Group официально заявил, что подбирает место для строительства нового мультибрендового предприятия. Туда планировалось перенести производство кроссоверов Skoda Karoq и Seat Ateca, которые пока выпускают на заводе в чешских Квасинах. В свою очередь высвободившиеся мощности Квасинах отдадут семейству Volkswagen Passat, которое переедет с завода в немецком Эмдене. Passat составит компанию двум другим моделям Skoda – Superb и Kodiaq. А в Эмдене наладят производство электромобилей.
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