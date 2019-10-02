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2 октября 2019, 17:08

Сборку Volkswagen Passat и Skoda Superb следующего поколения наладят в Турции

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В Европе недавно стартовали продажи рестайлинговых седанов D-сегмента - Volkswagen Passat и Skoda Superb. Но смена поколений у обеих моделей не за горами. Производство новинок могут перенести на новый турецкий завод концерна Volkswagen Group.
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В распоряжении журналистов издания Automotive News оказался внутренний документ концерна Volkswagen Group, согласно которому новый завод построят в Турции, а не в Болгарии, как сообщалось ранее. В числе основных факторов, сыгравших в пользу Турции, стали «позитивные макроэкономические условия» и 80-миллионное население с конкурентоспособным рынком новых автомобилей. В Volkswagen заявили, что окончательное решение пока не принято, но переговоры подошли к заключительной стадии.

Ожидается, что инвестиции в строительство нового завода составят свыше 1 млрд долларов. Конвейер должен заработать ориентировочно в 2022 году. По информации Automotive News, новый автозавод построят в 40 километрах к северо-востоку от турецкого города Измир. Ежегодно предприятие сможет выпускать по 300 тысяч автомобилей. Численность персонала составит 4 000 человек.

В ноябре 2018 года концерн Volkswagen Group официально заявил, что подбирает место для строительства нового мультибрендового предприятия. Туда планировалось перенести производство кроссоверов Skoda Karoq и Seat Ateca, которые пока выпускают на заводе в чешских Квасинах. В свою очередь высвободившиеся мощности Квасинах отдадут семейству Volkswagen Passat, которое переедет с завода в немецком Эмдене. Passat составит компанию двум другим моделям Skoda – Superb и Kodiaq. А в Эмдене наладят производство электромобилей.

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Форум Volkswagen Passat
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Сборку Volkswagen Passat и Skoda Superb следующего поколения наладят в Турции
{{material_127337}}В распоряжении журналистов издания Automotive News оказался внутренний документ концерна Volkswagen Group, согласно которому новый завод построят в Турции, а не в Болгарии, как сообщалось ранее. В числе основных факторов, сыгравших в пользу Турции, стали «позитивные макроэкономические условия» и 80-миллионное население с конкурентоспособным рынком новых автомобилей. В Volkswagen заявили, что окончательное решение пока не принято, но переговоры подошли к заключительной стадии.Ожидается, что инвестиции в строительство нового завода составят свыше 1 млрд долларов. Конвейер должен заработать ориентировочно в 2022 году. По информации Automotive News, новый автозавод построят в 40 километрах к северо-востоку от турецкого города Измир. Ежегодно предприятие сможет выпускать по 300 тысяч автомобилей. Численность персонала составит 4 000 человек.В ноябре 2018 года концерн Volkswagen Group официально заявил, что подбирает место для строительства нового мультибрендового предприятия. Туда планировалось перенести производство кроссоверов Skoda Karoq и Seat Ateca, которые пока выпускают на заводе в чешских Квасинах. В свою очередь высвободившиеся мощности Квасинах отдадут семейству Volkswagen Passat, которое переедет с завода в немецком Эмдене. Passat составит компанию двум другим моделям Skoda – Superb и Kodiaq. А в Эмдене наладят производство электромобилей.
2019-10-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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