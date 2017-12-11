11 декабря 2017, 16:49

Scania представила экологичные решения в области городских перевозок

Scania представляет экологичные решения для развозных операций, коммунальных услуг, а также пожарных и аварийно-спасательных служб. В новом предложении акцент сделан на технике для города.
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Городские транспортные решения охватывают разнообразные сферы — от перевозки товаров и вывоза мусора до высокотехнологичных логистических систем повышенной эффективности и экологичности. Мегаполисы, в которых многотысячное население сосредоточено на небольшой площади, работают над самыми разными вопросами, связанными с транспортом. Прежде всего, речь идет о поиске возможностей разгрузить дороги.

Scania разрабатывает комплексные решения, которые естественным образом помогают преодолеть традиционные проблемы городского транспорта: низкую рентабельность, шум, загрязнение окружающей среды и пробки. В модельный ряд нового поколения входит множество предложений для городских задач.

Ряд усовершенствованных 7-литровых двигателей обеспечивают минимальный расход топлива при максимальной грузоподъемности. Также произошло существенное пополнение ряда кабин: добавлена новая L-серия. Низкие кабины для техники работают в городских условиях, а кабина CrewCab обладает улучшенными параметрами безопасности.

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Форум Scania R
Как вам "Скамейка", якобы без пробега по РФ с пробегом 1000000 км и годом 2004. Если кто знает, подскажите пожалуйста. А то колеблюсь, цена хорошая 1.5 млн.
Игорь
Отзыв о Scania P 2010 года
Скажу кратко: Машина для России.
hard911-99-00
Форум Great Wall SAFE SUV
помогите на третей передаче троит. бензин жирет много. машина 2006г. на всех передачах норма а на третей все плохо. пробовал у себя кулибину подкинуть чтобы подключить к компу. комп машину невидет
андрей
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Scania представила экологичные решения в области городских перевозок
Городские транспортные решения охватывают разнообразные сферы — от перевозки товаров и вывоза мусора до высокотехнологичных логистических систем повышенной эффективности и экологичности. Мегаполисы, в которых многотысячное население сосредоточено на небольшой площади, работают над самыми разными вопросами, связанными с транспортом. Прежде всего, речь идет о поиске возможностей разгрузить дороги.Scania разрабатывает комплексные решения, которые естественным образом помогают преодолеть традиционные проблемы городского транспорта: низкую рентабельность, шум, загрязнение окружающей среды и пробки. В модельный ряд нового поколения входит множество предложений для городских задач.Ряд усовершенствованных 7-литровых двигателей обеспечивают минимальный расход топлива при максимальной грузоподъемности. Также произошло существенное пополнение ряда кабин: добавлена новая L-серия. Низкие кабины для техники работают в городских условиях, а кабина CrewCab обладает улучшенными параметрами безопасности.
2017-12-11
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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