Scania представила экологичные решения в области городских перевозок
Городские транспортные решения охватывают разнообразные сферы — от перевозки товаров и вывоза мусора до высокотехнологичных логистических систем повышенной эффективности и экологичности. Мегаполисы, в которых многотысячное население сосредоточено на небольшой площади, работают над самыми разными вопросами, связанными с транспортом. Прежде всего, речь идет о поиске возможностей разгрузить дороги.
Scania разрабатывает комплексные решения, которые естественным образом помогают преодолеть традиционные проблемы городского транспорта: низкую рентабельность, шум, загрязнение окружающей среды и пробки. В модельный ряд нового поколения входит множество предложений для городских задач.
Ряд усовершенствованных 7-литровых двигателей обеспечивают минимальный расход топлива при максимальной грузоподъемности. Также произошло существенное пополнение ряда кабин: добавлена новая L-серия. Низкие кабины для техники работают в городских условиях, а кабина CrewCab обладает улучшенными параметрами безопасности.
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