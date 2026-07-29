180 тонн на пределе: как Scania S660 V8 превратили в монстра для армии

29 июля 2026, 13:59
Scania S660 V8: новый стандарт военных тягачей для перевозки сверхтяжелых грузов
Scania S660 V8: новый стандарт военных тягачей для перевозки сверхтяжелых грузов
Голландские инженеры представили уникальный тягач на базе Scania S660 V8, способный буксировать до 180 тонн. Почему военные выбрали именно эту модель, какие технические решения скрыты внутри и что это значит для рынка спецтехники - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что компактность и инновации здесь играют ключевую роль. Специалисты отмечают: такие машины часто игнорируют, но именно они определяют новые стандарты перевозок.
Голландская компания Versteijnen Trucks провела глубокую модернизацию седельного тягача Scania S660 V8 с колесной формулой 8×4, чтобы адаптировать его под нужды военных перевозок. Основная задача - транспортировка низкорамных полуприцепов Broshuis, предназначенных для перемещения гусеничной техники и других тяжелых армейских грузов. Внешне машина напоминает классический тяжеловоз, но внутри скрыто множество инженерных решений, которые редко встречаются даже среди специализированных моделей.
Ключевая особенность - установка седельно-сцепного устройства JOST JSK 38G карданного типа с тремя степенями свободы. Такая конструкция позволяет не только двигаться вперед-назад, но и компенсировать боковые колебания, что значительно снижает нагрузку на раму и обеспечивает устойчивость на сложных участках дороги. Для военных перевозок, где часто приходится работать на пересеченной местности, это решение становится критически важным.
Еще одно заметное отличие - топливный бак объемом 800 литров, который теперь размещен в специальном шкафу за кабиной. Это связано с уменьшенной колесной базой: инженеры сделали тягач более компактным, чтобы повысить маневренность, но при этом пришлось отказаться от традиционного размещения баков по бокам шасси. Заправка возможна с обеих сторон, что удобно при эксплуатации в полевых условиях. В результате удалось добиться аккуратного внешнего вида и сохранить вместимость топливной системы.
Тягач рассчитан на работу с автопоездами полной массой до 180 тонн. Коробка передач оснащена ползучими передачами для плавного старта под полной нагрузкой и режимом овердрайв для экономии топлива на длинных маршрутах. Такой подход позволяет сочетать мощность и экономичность, что особенно важно при длительных военных операциях или транспортировке техники на большие расстояния.
По данным 110km.ru, подобные проекты редко появляются на рынке, поскольку требуют индивидуального подхода и тесного взаимодействия с заказчиком. В данном случае Broshuis Defense выступил инициатором разработки, а Versteijnen Trucks реализовал проект с учетом всех специфических требований. Это не просто еще один мощный тягач, а пример того, как современные технологии и инженерные решения могут изменить представление о военной спецтехнике.
Если Вы не знали, Scania - один из крупнейших мировых производителей грузовых автомобилей и автобусов, основанный в Швеции. Компания известна своими инновационными решениями в области тяжелого транспорта, а двигатели V8 Scania считаются одними из самых мощных и надежных в отрасли. Versteijnen Trucks - голландская фирма, специализирующаяся на доработке и адаптации коммерческих автомобилей под индивидуальные задачи, в том числе для военных и промышленных нужд. Broshuis - ведущий производитель низкорамных полуприцепов, широко используемых для перевозки негабаритных и тяжелых грузов по всей Европе.
В целом, появление такого тягача может указывать на растущий спрос на компактные, но сверхмощные решения для армии и промышленности. Инженерные новшества, реализованные в этой модели, создают впечатление, что рынок спецтехники выходит на новый уровень требований к универсальности и надежности. Судя по имеющимся данным, подобные машины способны существенно повысить эффективность перевозок в сложных условиях и задать новые стандарты для отрасли.
Похожие материалы Скания
-
29.07.2026, 14:36
Cupra Terramar готовит версию с мотором Audi Sport - первые подробности
Cupra Terramar может получить мощный 2,5-литровый турбомотор Audi Sport, что способно изменить расстановку сил в сегменте компактных кроссоверов. Эксперты отмечают, что такой шаг укрепит позиции бренда на рынке и привлечет внимание поклонников динамичных авто.Читать далее
-
29.07.2026, 11:52
Toyota станет равноправным участником CellCentric вместе с Daimler Truck и Volvo
Daimler Truck, Volvo Group и Toyota Motor Corporation подписали соглашение о создании совместного предприятия CellCentric. Какие перемены это сулит для рынка коммерческого транспорта и почему именно сейчас водородные технологии выходят на первый план. Эксперты отмечают, что конкуренция между партнерами сохранится, несмотря на объединение усилий в одном направлении.Читать далее
-
29.07.2026, 10:55
Tenways впервые использует Bosch: новый электровелосипед с уникальной трансмиссией
Tenways представила электровелосипед с системой Bosch и вариатором Enviolo - шаг, который может изменить расстановку сил на рынке городских e-bike. Важно понять, как это повлияет на доступность и функциональность техники уже в ближайшие годы.Читать далее
-
29.07.2026, 10:19
Sikorsky испытал первый беспилотник Nomad 100 для программы DARPA ANCILLARY
Американская компания Sikorsky впервые провела летные испытания беспилотника Nomad 100, разработанного для программы DARPA ANCILLARY. Этот проект может изменить подход к использованию дронов в сложных условиях и расширить возможности автономных летательных аппаратов.Читать далее
-
29.07.2026, 09:56
Юбилейный Bentley Continental GTC: уникальная версия к 80-летию завода в Кру
Bentley отмечает 80 лет производства автомобилей в Кру выпуском единственного в своем роде Continental GTC от Mulliner. Эта модель подчеркивает не только богатое наследие бренда, но и его курс на современные технологии и электрификацию.Читать далее
-
29.07.2026, 04:26
УАЗ внедрил автоматизированные прессы: как меняется производство кузовных деталей
На Ульяновском автозаводе запущены современные управляемые прессы, что позволяет выпускать ключевые кузовные элементы без зависимости от импорта. Это событие может изменить баланс сил на рынке и задать новые стандарты для российских производителей.Читать далее
-
28.07.2026, 21:57
BMW i4 Convertible Neue Klasse: первые фото прототипа и детали запуска в 2028 году
BMW готовит к выходу электрический кабриолет i4 Convertible Neue Klasse, который уже проходит дорожные испытания. Модель обещает стать одной из самых необычных новинок ближайших лет и может задать новый тренд среди премиальных электромобилей.Читать далее
-
28.07.2026, 21:14
Bürstner B66: европейский кемпер за 72 000 долларов с уникальными решениями
Bürstner B66 - это серия европейских кемперов на базе Fiat Ducato, которые удивляют сочетанием цены и продуманности. Модель доступна только в Европе, но уже вызывает интерес у российских автолюбителей благодаря гибким планировкам и необычным решениям для компактных домов на колесах.Читать далее
-
28.07.2026, 16:54
Unimog U500 с самодельным домом на колесах: уникальный проект для бездорожья
Mercedes-Benz Unimog U500 2003 года превратился в полноценный экспедиционный автодом с возможностью автономного проживания и выдающимися внедорожными характеристиками. Такой проект актуален для тех, кто ищет свободу передвижения вне зависимости от дорог и инфраструктуры.Читать далее
-
28.07.2026, 14:28
Mercedes-Benz корректирует прогноз: продажи и выручка под давлением рынка
Mercedes-Benz неожиданно снизил прогноз по продажам и выручке на 2026 год, несмотря на рост прибыли во втором квартале. Китайский рынок стал главным вызовом: продажи там рухнули на 30%. Что грозит немецкому бренду и как это повлияет на рынок - объяснил эксперт.Читать далее
Похожие материалы Скания
-
29.07.2026, 14:36
Cupra Terramar готовит версию с мотором Audi Sport - первые подробности
Cupra Terramar может получить мощный 2,5-литровый турбомотор Audi Sport, что способно изменить расстановку сил в сегменте компактных кроссоверов. Эксперты отмечают, что такой шаг укрепит позиции бренда на рынке и привлечет внимание поклонников динамичных авто.Читать далее
-
29.07.2026, 11:52
Toyota станет равноправным участником CellCentric вместе с Daimler Truck и Volvo
Daimler Truck, Volvo Group и Toyota Motor Corporation подписали соглашение о создании совместного предприятия CellCentric. Какие перемены это сулит для рынка коммерческого транспорта и почему именно сейчас водородные технологии выходят на первый план. Эксперты отмечают, что конкуренция между партнерами сохранится, несмотря на объединение усилий в одном направлении.Читать далее
-
29.07.2026, 10:55
Tenways впервые использует Bosch: новый электровелосипед с уникальной трансмиссией
Tenways представила электровелосипед с системой Bosch и вариатором Enviolo - шаг, который может изменить расстановку сил на рынке городских e-bike. Важно понять, как это повлияет на доступность и функциональность техники уже в ближайшие годы.Читать далее
-
29.07.2026, 10:19
Sikorsky испытал первый беспилотник Nomad 100 для программы DARPA ANCILLARY
Американская компания Sikorsky впервые провела летные испытания беспилотника Nomad 100, разработанного для программы DARPA ANCILLARY. Этот проект может изменить подход к использованию дронов в сложных условиях и расширить возможности автономных летательных аппаратов.Читать далее
-
29.07.2026, 09:56
Юбилейный Bentley Continental GTC: уникальная версия к 80-летию завода в Кру
Bentley отмечает 80 лет производства автомобилей в Кру выпуском единственного в своем роде Continental GTC от Mulliner. Эта модель подчеркивает не только богатое наследие бренда, но и его курс на современные технологии и электрификацию.Читать далее
-
29.07.2026, 04:26
УАЗ внедрил автоматизированные прессы: как меняется производство кузовных деталей
На Ульяновском автозаводе запущены современные управляемые прессы, что позволяет выпускать ключевые кузовные элементы без зависимости от импорта. Это событие может изменить баланс сил на рынке и задать новые стандарты для российских производителей.Читать далее
-
28.07.2026, 21:57
BMW i4 Convertible Neue Klasse: первые фото прототипа и детали запуска в 2028 году
BMW готовит к выходу электрический кабриолет i4 Convertible Neue Klasse, который уже проходит дорожные испытания. Модель обещает стать одной из самых необычных новинок ближайших лет и может задать новый тренд среди премиальных электромобилей.Читать далее
-
28.07.2026, 21:14
Bürstner B66: европейский кемпер за 72 000 долларов с уникальными решениями
Bürstner B66 - это серия европейских кемперов на базе Fiat Ducato, которые удивляют сочетанием цены и продуманности. Модель доступна только в Европе, но уже вызывает интерес у российских автолюбителей благодаря гибким планировкам и необычным решениям для компактных домов на колесах.Читать далее
-
28.07.2026, 16:54
Unimog U500 с самодельным домом на колесах: уникальный проект для бездорожья
Mercedes-Benz Unimog U500 2003 года превратился в полноценный экспедиционный автодом с возможностью автономного проживания и выдающимися внедорожными характеристиками. Такой проект актуален для тех, кто ищет свободу передвижения вне зависимости от дорог и инфраструктуры.Читать далее
-
28.07.2026, 14:28
Mercedes-Benz корректирует прогноз: продажи и выручка под давлением рынка
Mercedes-Benz неожиданно снизил прогноз по продажам и выручке на 2026 год, несмотря на рост прибыли во втором квартале. Китайский рынок стал главным вызовом: продажи там рухнули на 30%. Что грозит немецкому бренду и как это повлияет на рынок - объяснил эксперт.Читать далее