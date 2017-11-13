Scania тестирует колонны автономных автомобилей
Цель проекта — оценить перспективы технологии, способной обеспечить снижение выбросов и повышение эффективности грузоперевозок. В своей деятельности DB Schenker используют грузовики обоих шведских производителей. Это позволяет повысить потенциал автопилотируемых колонн в том случае, если автомобили разных марок смогут взаимодействовать и находить друг друга.
Двигаться с промежутком в 1 секунду позволяют технологии беспроводной связи. С помощью непрерывного обмена данными грузовики самостоятельно изменяют скорость или начинают торможение, автоматически подстраиваясь друг под друга. Поэтому время реагирования при торможении, например, может сократиться до нуля.
Чтобы автопилоты смогли передвигаться по дорогам общего пользования, необходимо синхронизировать ряд функций и обеспечить возможность безошибочно ими управлять. Работа над проектом Sweden4Platooning продлится до декабря 2019 года. К исследованию также будут привлечены специалисты университета KTH, центральных НИИ Швеции и Шведского транспортного управления.
Оставьте заявку, и менеджер предложит вам варианты в течение 1 часа
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
налог в Москве
В избранное