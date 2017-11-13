13 ноября 2017, 17:12

Scania тестирует колонны автономных автомобилей

Scania принимает участие в шведском проекте по исследованию инновационных технологий автомобильных автопилотируемых колонн. В проекте будут участвовать грузовые автомобили разных брендов.
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Цель проекта — оценить перспективы технологии, способной обеспечить снижение выбросов и повышение эффективности грузоперевозок. В своей деятельности DB Schenker используют грузовики обоих шведских производителей. Это позволяет повысить потенциал автопилотируемых колонн в том случае, если автомобили разных марок смогут взаимодействовать и находить друг друга.

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Движение с минимальной дистанцией между автомобилями приводит к повышению топливной экономии за счет снижения сопротивления воздуха. В общем расходе топлива доля энергии, необходимой на преодоление этого сопротивления, составляет 25%, и чем ближе друг к другу двигаются грузовики, тем выше топливная эффективность.

Двигаться с промежутком в 1 секунду позволяют технологии беспроводной связи. С помощью непрерывного обмена данными грузовики самостоятельно изменяют скорость или начинают торможение, автоматически подстраиваясь друг под друга. Поэтому время реагирования при торможении, например, может сократиться до нуля.

Чтобы автопилоты смогли передвигаться по дорогам общего пользования, необходимо синхронизировать ряд функций и обеспечить возможность безошибочно ими управлять. Работа над проектом Sweden4Platooning продлится до декабря 2019 года. К исследованию также будут привлечены специалисты университета KTH, центральных НИИ Швеции и Шведского транспортного управления.

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Как вам "Скамейка", якобы без пробега по РФ с пробегом 1000000 км и годом 2004. Если кто знает, подскажите пожалуйста. А то колеблюсь, цена хорошая 1.5 млн.
Игорь
Отзыв о Scania P 2010 года
Скажу кратко: Машина для России.
hard911-99-00
Покупка авто надолго
Скажите из иномарок , какие оцинкованы хорошо , что бы стояла на улице ? предел 2 миллиона будет. Сигнализацию и прочие моменты поставлю , только вот кузов выдерживал бы наш климат. Московская область.
Стас Меридов
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Scania тестирует колонны автономных автомобилей
Цель проекта — оценить перспективы технологии, способной обеспечить снижение выбросов и повышение эффективности грузоперевозок. В своей деятельности DB Schenker используют грузовики обоих шведских производителей. Это позволяет повысить потенциал автопилотируемых колонн в том случае, если автомобили разных марок смогут взаимодействовать и находить друг друга.{{material_120672}} Движение с минимальной дистанцией между автомобилями приводит к повышению топливной экономии за счет снижения сопротивления воздуха. В общем расходе топлива доля энергии, необходимой на преодоление этого сопротивления, составляет 25%, и чем ближе друг к другу двигаются грузовики, тем выше топливная эффективность.Двигаться с промежутком в 1 секунду позволяют технологии беспроводной связи. С помощью непрерывного обмена данными грузовики самостоятельно изменяют скорость или начинают торможение, автоматически подстраиваясь друг под друга. Поэтому время реагирования при торможении, например, может сократиться до нуля.Чтобы автопилоты смогли передвигаться по дорогам общего пользования, необходимо синхронизировать ряд функций и обеспечить возможность безошибочно ими управлять. Работа над проектом Sweden4Platooning продлится до декабря 2019 года. К исследованию также будут привлечены специалисты университета KTH, центральных НИИ Швеции и Шведского транспортного управления.
2017-11-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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