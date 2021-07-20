Scania удлинила кабины своих грузовиков. Дальнобойщикам должно понравиться
Фото: Scania
Добавка 27 см, измеряемая от педалей до задней стенки кабины, только на первый взгляд кажется небольшим изменением, говорят представители завода-изготовителя. На самом деле внутреннее пространство увеличилось на 13%, и это уже значительная разница.
«Больше всего выиграют водители, курсирующие на дальние расстояния, именно им необходим комфорт премиум-класса, - заявил Стефан Дорски, старший вице-президент, директор Scania Trucks. - Посмотрим, как они воспользуются большим пространством. Хотят ли они больше свободы внутри, шире кушетку или, быть может, все сразу».
Scania решила включить в свою модельную линейку удлиненные кабины, учитывая постоянный спрос на увеличенные кабины на ряде международных рынков. Серия S отличается наличием плоского пола, и ее сегодня хвалят за простор. После удлинения кабина станет в прямом и переносном смысле «кабиной мечты» для дальнобойщиков, проводящих в ней много дней вне дома. Здесь возможно размещение спального диван шириной 100 см, и он, как подчеркивают специалисты Scania, фиксированный, а не раскладной.
В компании говорят, что грузовики с удлиненными кабинами могут быть востребованы, помимо прочего, в армии и в службах, оказывающих помощь на дорогах. Такие машины, как утверждается, смогут перевозить в просторной кабине пассажиров поврежденного в ДТП транспортного средства. Для этого в кабине придется установить дополнительные кресла, что не представляется чем-то особо трудным.
По информации Стефана Дорски, осенью 2021 года Scania намерена получить для этих кабин Одобрение типа транспортного средства. На некоторых рынках новые кабины будут омологированы отдельно.
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