Двухрядная кабина и полный привод 4х2: Scania представила необычный грузовик для спецзадач

24 июля 2026, 09:51
Scania выпустила электрогрузовик с двухрядной кабиной для спецслужб
Scania выпустила электрогрузовик с двухрядной кабиной для спецслужб
Scania представила уникальное электрическое шасси с двухрядной кабиной, ориентированное на нужды пожарных, гражданской обороны и аэропортов. Модель отличается необычным расположением батарей и возможностью индивидуальной доработки. Какие задачи решает новинка и что это значит для рынка спецтехники - разбираемся в материале. Мало кто знает, но такие решения могут изменить подход к экологии и безопасности уже в ближайшие годы.
Шведская компания Scania вывела на рынок новую электрическую платформу с индексом Scania CP31L, которая оснащена двухрядной кабиной CrewCab и полным электроприводом. По данным abw.by, эта разработка ориентирована на использование в пожарных частях, подразделениях гражданской обороны и на территории аэропортов, где требования к экологичности и функциональности техники особенно высоки.
Главная особенность новинки - колесная формула 4x2 и полностью электрическая силовая установка. Инженеры Scania приняли решение разместить аккумуляторные батареи емкостью 356 кВт·ч не на раме, как это обычно делается, а за кабиной. Такой подход позволил освободить пространство для монтажа специализированного оборудования, что особенно важно для техники, работающей в условиях ограниченного пространства и необходимости быстрой адаптации под задачи заказчика.
Шасси Scania CP31L будет поставляться сторонним производителям надстроек, которые смогут устанавливать на него пожарное, спасательное или иное оборудование по индивидуальным требованиям. Это открывает широкие возможности для кастомизации и позволяет оперативно реагировать на запросы служб, сталкивающихся с нестандартными ситуациями.
Важный момент - отсутствие вредных выбросов при эксплуатации. Электрогрузовик способен выполнять все необходимые функции без ущерба для окружающей среды, что становится все более актуальным на фоне ужесточения экологических стандартов в Европе и мире. Кроме того, электрическая платформа снижает уровень шума, что может быть критично при работе в жилых районах или на территории аэропортов.
Если Вы не знали, Scania активно развивает направление электромобилей и гибридных решений, уделяя особое внимание экологичности и безопасности. Продукция бренда широко используется в Европе, Азии и других регионах, а новые разработки часто становятся ориентиром для всей отрасли.
Появление электрического шасси с двухрядной кабиной может указывать на растущий спрос на экологичные решения в сегменте спецтехники. Такой подход позволяет не только снизить вредное воздействие на окружающую среду, но и повысить эффективность работы служб, которым требуется быстрая адаптация техники под конкретные задачи. Судя по имеющимся данным, Scania делает ставку на индивидуализацию и гибкость, что может стать новым стандартом для производителей коммерческого транспорта.
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