Двухрядная кабина и полный привод 4х2: Scania представила необычный грузовик для спецзадач

Scania выпустила электрогрузовик с двухрядной кабиной для спецслужб

Scania представила уникальное электрическое шасси с двухрядной кабиной, ориентированное на нужды пожарных, гражданской обороны и аэропортов. Модель отличается необычным расположением батарей и возможностью индивидуальной доработки. Какие задачи решает новинка и что это значит для рынка спецтехники - разбираемся в материале. Мало кто знает, но такие решения могут изменить подход к экологии и безопасности уже в ближайшие годы.

Scania представила уникальное электрическое шасси с двухрядной кабиной, ориентированное на нужды пожарных, гражданской обороны и аэропортов. Модель отличается необычным расположением батарей и возможностью индивидуальной доработки. Какие задачи решает новинка и что это значит для рынка спецтехники - разбираемся в материале. Мало кто знает, но такие решения могут изменить подход к экологии и безопасности уже в ближайшие годы.

Шведская компания Scania вывела на рынок новую электрическую платформу с индексом Scania CP31L, которая оснащена двухрядной кабиной CrewCab и полным электроприводом. По данным abw.by, эта разработка ориентирована на использование в пожарных частях, подразделениях гражданской обороны и на территории аэропортов, где требования к экологичности и функциональности техники особенно высоки.

Главная особенность новинки - колесная формула 4x2 и полностью электрическая силовая установка. Инженеры Scania приняли решение разместить аккумуляторные батареи емкостью 356 кВт·ч не на раме, как это обычно делается, а за кабиной. Такой подход позволил освободить пространство для монтажа специализированного оборудования, что особенно важно для техники, работающей в условиях ограниченного пространства и необходимости быстрой адаптации под задачи заказчика.

Фото: Scania

Шасси Scania CP31L будет поставляться сторонним производителям надстроек, которые смогут устанавливать на него пожарное, спасательное или иное оборудование по индивидуальным требованиям. Это открывает широкие возможности для кастомизации и позволяет оперативно реагировать на запросы служб, сталкивающихся с нестандартными ситуациями.

Важный момент - отсутствие вредных выбросов при эксплуатации. Электрогрузовик способен выполнять все необходимые функции без ущерба для окружающей среды, что становится все более актуальным на фоне ужесточения экологических стандартов в Европе и мире. Кроме того, электрическая платформа снижает уровень шума, что может быть критично при работе в жилых районах или на территории аэропортов.

Фото: Scania

Если Вы не знали, Scania активно развивает направление электромобилей и гибридных решений, уделяя особое внимание экологичности и безопасности. Продукция бренда широко используется в Европе, Азии и других регионах, а новые разработки часто становятся ориентиром для всей отрасли.

Появление электрического шасси с двухрядной кабиной может указывать на растущий спрос на экологичные решения в сегменте спецтехники. Такой подход позволяет не только снизить вредное воздействие на окружающую среду, но и повысить эффективность работы служб, которым требуется быстрая адаптация техники под конкретные задачи. Судя по имеющимся данным, Scania делает ставку на индивидуализацию и гибкость, что может стать новым стандартом для производителей коммерческого транспорта.