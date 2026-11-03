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Автор: Дарья Климова

3 ноября 2026, 22:16

Немецкие рабочие стали неподъемной роскошью: Schaeffler Group закроет пять заводов и сократит 3460 сотрудников

Немецкие рабочие стали неподъемной роскошью: Schaeffler Group закроет пять заводов и сократит 3460 сотрудников

Зачем поставщик Porsche и Volkswagen закрывает 5 заводов в Европе и почему электрокары погубили производство ДВС?

Немецкие рабочие стали неподъемной роскошью: Schaeffler Group закроет пять заводов и сократит 3460 сотрудников

Немецкий производитель автокомпонентов перестраивает производство на фоне дорогой рабочей силы и слабого спроса на машины с ДВС. План затронет заводы в Германии и Бельгии. Почему Schaeffler пошла на этот шаг и каков масштаб сокращений?

Немецкий производитель автокомпонентов перестраивает производство на фоне дорогой рабочей силы и слабого спроса на машины с ДВС. План затронет заводы в Германии и Бельгии. Почему Schaeffler пошла на этот шаг и каков масштаб сокращений?

Рабочая сила в Германии обходится Schaeffler примерно в 2,5 раза дороже, чем в других европейских странах, заявил глава концерна Клаус Розенфельд. Поэтому компания намерена сократить в Европе 3460 сотрудников, из них около 2660 в Германии. Это примерно 3% глобального штата группы, насчитывающего почти 110 тыс. человек; сокращение в Германии затронет около 9% сотрудников концерна в стране. Программу планируют завершить к 2028 году.

Пять заводов планируют закрыть: четыре в Германии и один в Бельгии. Всего изменения затронут 16 площадок. Как сообщает Reuters, программа должна ежегодно улучшать финансовый результат примерно на 300 млн евро начиная с 2030 года. Однако Schaeffler оценивает разовые расходы на реструктуризацию примерно в 480 млн евро. Основную их часть компания планирует потратить в 2026 году.

План предусматривает закрытие площадки в Дортмунде, где работают около 430 человек, и завода в Морбахе с примерно 160 сотрудниками. Оба предприятия подразделения Powertrain & Chassis выпускают компоненты для автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Компания также намерена прекратить операции на берлинской площадке, где занято около 270 человек. В Швальбахе объект также закроют. В Бельгии планируется закрыть предприятие в Эрстале, где работают около 15 человек.

Помимо закрытий, Schaeffler собирается скорректировать мощности на предприятиях во Франции, в Аньере или Тулузе. Аналогичные изменения затронут площадки в Словакии, в Скалише и Кисуце. В Хехштадте должно прекратиться инструментальное производство. Как сообщает Reuters, около трех четвертей сокращений приходятся на Германию. Там же находятся четыре из пяти площадок, которые собираются закрыть.

Schaeffler Group поставляет автокомпоненты для Mercedes-Benz, а также для Volkswagen и Porsche. Решение концерна принято на фоне спада спроса на компоненты для автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Переход на электрокары идет медленнее ожиданий, международная конкуренция усиливается. Компания также связывает программу с экономическим давлением и технологическими изменениями в европейской автомобильной промышленности.

Розенфельд объяснил сокращение немецких рабочих мест высокой стоимостью персонала: по его словам, затраты на него в Германии примерно в 2,5 раза выше, чем в других европейских странах. Сам он решил уменьшить зарплату на 10%, назвав этот шаг «широким жестом» в поддержку реструктуризации.

Увольнения в отрасли затрагивают и другие рынки: в материале о сокращениях BMW в Китае речь шла о 1800 работниках.

Упомянутые марки: Volkswagen, Porsche, BMW
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