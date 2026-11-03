Зачем поставщик Porsche и Volkswagen закрывает 5 заводов в Европе и почему электрокары погубили производство ДВС?

3 ноября 2026, 22:16
Немецкие рабочие стали неподъемной роскошью: Schaeffler Group закроет пять заводов и сократит 3460 сотрудников
Немецкие рабочие стали неподъемной роскошью: Schaeffler Group закроет пять заводов и сократит 3460 сотрудников
Немецкий производитель автокомпонентов перестраивает производство на фоне дорогой рабочей силы и слабого спроса на машины с ДВС. План затронет заводы в Германии и Бельгии. Почему Schaeffler пошла на этот шаг и каков масштаб сокращений?
Рабочая сила в Германии обходится Schaeffler примерно в 2,5 раза дороже, чем в других европейских странах, заявил глава концерна Клаус Розенфельд. Поэтому компания намерена сократить в Европе 3460 сотрудников, из них около 2660 в Германии. Это примерно 3% глобального штата группы, насчитывающего почти 110 тыс. человек; сокращение в Германии затронет около 9% сотрудников концерна в стране. Программу планируют завершить к 2028 году.
Пять заводов планируют закрыть: четыре в Германии и один в Бельгии. Всего изменения затронут 16 площадок. Как сообщает Reuters, программа должна ежегодно улучшать финансовый результат примерно на 300 млн евро начиная с 2030 года. Однако Schaeffler оценивает разовые расходы на реструктуризацию примерно в 480 млн евро. Основную их часть компания планирует потратить в 2026 году.
План предусматривает закрытие площадки в Дортмунде, где работают около 430 человек, и завода в Морбахе с примерно 160 сотрудниками. Оба предприятия подразделения Powertrain & Chassis выпускают компоненты для автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Компания также намерена прекратить операции на берлинской площадке, где занято около 270 человек. В Швальбахе объект также закроют. В Бельгии планируется закрыть предприятие в Эрстале, где работают около 15 человек.
Помимо закрытий, Schaeffler собирается скорректировать мощности на предприятиях во Франции, в Аньере или Тулузе. Аналогичные изменения затронут площадки в Словакии, в Скалише и Кисуце. В Хехштадте должно прекратиться инструментальное производство. Как сообщает Reuters, около трех четвертей сокращений приходятся на Германию. Там же находятся четыре из пяти площадок, которые собираются закрыть.
Schaeffler Group поставляет автокомпоненты для Mercedes-Benz, а также для Volkswagen и Porsche. Решение концерна принято на фоне спада спроса на компоненты для автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Переход на электрокары идет медленнее ожиданий, международная конкуренция усиливается. Компания также связывает программу с экономическим давлением и технологическими изменениями в европейской автомобильной промышленности.
Розенфельд объяснил сокращение немецких рабочих мест высокой стоимостью персонала: по его словам, затраты на него в Германии примерно в 2,5 раза выше, чем в других европейских странах. Сам он решил уменьшить зарплату на 10%, назвав этот шаг «широким жестом» в поддержку реструктуризации.
Увольнения в отрасли затрагивают и другие рынки: в материале о сокращениях BMW в Китае речь шла о 1800 работниках.
Похожие материалы Фольксваген, Порше, БМВ
-
05.11.2026, 20:46
Единственные из РФ: как российский разработчик ИИ для тракторов ворвался в топ-3 мировых лидеров агротеха
Cognitive Pilot переместилась с пятого на третье место в двух зарубежных исследованиях. Всего компанию упоминают в девяти обзорах агроавтопилотов. Однако внедрение подобный техники зависит и от условий на местах: аналитики указывают на проблемы со связью и интеграцией оборудования.Читать далее
-
05.11.2026, 15:40
Продажи новых машин в Беларуси взлетели в 1,5 раза, а Geely и BELGEE забрали более 60% рынка
В октябре в Беларуси продали почти 10 тысяч новых легковых автомобилей. Geely и BELGEE обновили собственный рекорд, а спрос на электрические и гибридные модели достиг максимума. Однако импорт электромобилей после отмены квот просел на 21%.Читать далее
-
05.11.2026, 15:12
Какие китайские кроссоверы теряют в цене больше всех и почему
В рейтинге подержанных кроссоверов лидирует Haval Jolion: за три года он теряет менее 25% стоимости. Александр Виноградов сопоставил предложения на онлайн-площадках и оценил потери еще четырех моделей, включая Tenet T7. Отдельно рассмотрена Volga K50.Читать далее
-
05.11.2026, 13:56
Как Kia K5 снова оказался в России: что скрывается за ценой 3,3 млн рублей
В объявлениях о Kia K5 фигурируют три разные версии седана, а цена от 3,3 млн рублей относится лишь к одной из них и к поставке под заказ. Официального возвращения марки и заводской гарантии на эти машины нет.Читать далее
-
05.11.2026, 12:17
Купил Volga K50 за 4,3 млн, а через три месяца увидел цену 3,99 млн. Что не так с новинкой
По расчету НАПИ, пятилетнее владение Volga K50 при пробеге 15 тысяч километров в год обойдется в 654 тысячи рублей ежегодно. Однако цена новой машины снизилась через три месяца более чем на 350 тысяч рублей.Читать далее
-
05.11.2026, 11:17
Миф о потере половины стоимости «китайцев» за первый год рухнул: какие модели рекордно держат цену
Александр Виноградов сопоставил потери стоимости китайских кроссоверов за год и за три года по объявлениям о продаже. Разрыв виден уже на первой отметке: Tenet T7 только за первый год теряет почти четверть цены. Лидер рейтинга за три года теряет меньше 25%.Читать далее
-
05.11.2026, 10:17
Гибрид в городе: когда электротяга реально экономит топливо, а когда нет
В городе электромотор помогает сократить расход топлива на 20-40%, однако высокая цена и сложное обслуживание могут свести выгоду на нет. Аккумулятор со временем теряет емкость. Разбираем, кому гибрид подойдет в 2026 году и когда практичнее выбрать ДВС.Читать далее
-
05.11.2026, 09:17
Как выбрать надежное авто с полным приводом российской сборки и не переплатить
Разбираем актуальный топ внедорожников и кроссоверов отечественной сборки на конец 2026 года. Узнайте, стоит ли переплачивать за технологичную Volga K50 и гибридный Esteo V27, или для наших дорог по-прежнему нет ничего лучше рамного УАЗ «Патриот» и проверенной Lada Niva? Эксперты оценили реальную проходимость, ликвидность на вторичном рынке и скрытые скидки заводов, которые помогут сэкономить до 800 тысяч рублей.Читать далее
-
05.11.2026, 09:05
Niva Legend получила мотор 1,8 литра и усиленную трансмиссию — что изменилось
Новый двигатель Niva Legend развивает 90 л.с. и 153 Нм, а трансмиссию усилили вслед за ростом тяги. Но двери и пороги остались без оцинковки, шумы не исчезли, а базовая версия подорожала примерно на 100 тысяч рублей.Читать далее
-
05.11.2026, 08:41
Почему в 2026 году новая Toyota Camry из Китая в России стоит почти вдвое дороже, чем на родине
У московских и региональных дилеров гибридная Toyota Camry из Китая стоит почти 4,88 млн рублей. Geely Preface дешевле примерно на 1,5 млн, а заводской гарантии Toyota в России у привезенной машины нет.Читать далее
Похожие материалы Фольксваген, Порше, БМВ
-
05.11.2026, 20:46
Единственные из РФ: как российский разработчик ИИ для тракторов ворвался в топ-3 мировых лидеров агротеха
Cognitive Pilot переместилась с пятого на третье место в двух зарубежных исследованиях. Всего компанию упоминают в девяти обзорах агроавтопилотов. Однако внедрение подобный техники зависит и от условий на местах: аналитики указывают на проблемы со связью и интеграцией оборудования.Читать далее
-
05.11.2026, 15:40
Продажи новых машин в Беларуси взлетели в 1,5 раза, а Geely и BELGEE забрали более 60% рынка
В октябре в Беларуси продали почти 10 тысяч новых легковых автомобилей. Geely и BELGEE обновили собственный рекорд, а спрос на электрические и гибридные модели достиг максимума. Однако импорт электромобилей после отмены квот просел на 21%.Читать далее
-
05.11.2026, 15:12
Какие китайские кроссоверы теряют в цене больше всех и почему
В рейтинге подержанных кроссоверов лидирует Haval Jolion: за три года он теряет менее 25% стоимости. Александр Виноградов сопоставил предложения на онлайн-площадках и оценил потери еще четырех моделей, включая Tenet T7. Отдельно рассмотрена Volga K50.Читать далее
-
05.11.2026, 13:56
Как Kia K5 снова оказался в России: что скрывается за ценой 3,3 млн рублей
В объявлениях о Kia K5 фигурируют три разные версии седана, а цена от 3,3 млн рублей относится лишь к одной из них и к поставке под заказ. Официального возвращения марки и заводской гарантии на эти машины нет.Читать далее
-
05.11.2026, 12:17
Купил Volga K50 за 4,3 млн, а через три месяца увидел цену 3,99 млн. Что не так с новинкой
По расчету НАПИ, пятилетнее владение Volga K50 при пробеге 15 тысяч километров в год обойдется в 654 тысячи рублей ежегодно. Однако цена новой машины снизилась через три месяца более чем на 350 тысяч рублей.Читать далее
-
05.11.2026, 11:17
Миф о потере половины стоимости «китайцев» за первый год рухнул: какие модели рекордно держат цену
Александр Виноградов сопоставил потери стоимости китайских кроссоверов за год и за три года по объявлениям о продаже. Разрыв виден уже на первой отметке: Tenet T7 только за первый год теряет почти четверть цены. Лидер рейтинга за три года теряет меньше 25%.Читать далее
-
05.11.2026, 10:17
Гибрид в городе: когда электротяга реально экономит топливо, а когда нет
В городе электромотор помогает сократить расход топлива на 20-40%, однако высокая цена и сложное обслуживание могут свести выгоду на нет. Аккумулятор со временем теряет емкость. Разбираем, кому гибрид подойдет в 2026 году и когда практичнее выбрать ДВС.Читать далее
-
05.11.2026, 09:17
Как выбрать надежное авто с полным приводом российской сборки и не переплатить
Разбираем актуальный топ внедорожников и кроссоверов отечественной сборки на конец 2026 года. Узнайте, стоит ли переплачивать за технологичную Volga K50 и гибридный Esteo V27, или для наших дорог по-прежнему нет ничего лучше рамного УАЗ «Патриот» и проверенной Lada Niva? Эксперты оценили реальную проходимость, ликвидность на вторичном рынке и скрытые скидки заводов, которые помогут сэкономить до 800 тысяч рублей.Читать далее
-
05.11.2026, 09:05
Niva Legend получила мотор 1,8 литра и усиленную трансмиссию — что изменилось
Новый двигатель Niva Legend развивает 90 л.с. и 153 Нм, а трансмиссию усилили вслед за ростом тяги. Но двери и пороги остались без оцинковки, шумы не исчезли, а базовая версия подорожала примерно на 100 тысяч рублей.Читать далее
-
05.11.2026, 08:41
Почему в 2026 году новая Toyota Camry из Китая в России стоит почти вдвое дороже, чем на родине
У московских и региональных дилеров гибридная Toyota Camry из Китая стоит почти 4,88 млн рублей. Geely Preface дешевле примерно на 1,5 млн, а заводской гарантии Toyota в России у привезенной машины нет.Читать далее