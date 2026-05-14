Аукцион RM Sotheby's обнародовал космический счет за ТО Mercedes‑AMG One: можно купить новый автомобиль

Счет за обслуживание Mercedes-AMG One удивил даже опытных коллекционеров

Редкий Mercedes-AMG One выставлен на аукцион с рекордным чеком за обслуживание - сумма превысила 3,2 млн рублей. Почему даже при минимальном пробеге владельцу пришлось платить такие деньги, и что скрывается за этой цифрой - мало кто знает детали. Эксперты объяснили, какие расходы ждут будущих владельцев подобных гиперкаров и как это может повлиять на рынок эксклюзивных авто.

Новость о выставлении на аукцион гиперкара Mercedes-AMG One с внушительным счетом за техническое обслуживание вызвала бурное обсуждение среди российских автолюбителей. Для многих коллекционеров и поклонников эксклюзивных машин эта история стала наглядным примером того, с какими расходами приходится сталкиваться при владении редкими автомобилями. В условиях, когда рынок эксклюзивных авто становится все более востребованным, подобные случаи заставляют задуматься о реальных затратах на содержание таких машин.

Mercedes-AMG One - не просто редкий автомобиль, а настоящий технологический шедевр, вобравший в себя лучшие решения из мира «Формулы-1». Всего было выпущено 275 экземпляров этой модели, и каждый из них уже стал предметом охоты для коллекционеров по всему миру. Однако даже минимальный пробег - в данном случае всего 115 миль (185 км) - не гарантирует отсутствия серьезных расходов. Владелец решил провести плановое обслуживание категории А и продлить гарантию до 2028 года, что и стало причиной столь крупного счета.

Детальный разбор расходов показывает, почему обслуживание Mercedes-AMG One обходится в такие суммы. Только работа механиков заняла 80 часов, а ставка составила 395 евро за час. В итоге только за труд специалистов пришлось заплатить 31 600 евро, что по текущему курсу превышает 2,7 миллиона рублей. И это еще без учета стоимости оригинальных запчастей, которые для подобных гиперкаров могут стоить не меньше, чем сама работа. По информации Carscoops, итоговая сумма счета за обслуживание превысила 3,2 миллиона рублей, что стало настоящим рекордом даже для сегмента суперкаров.

Эксперты отмечают, что такие расходы - не редкость для владельцев уникальных автомобилей. Сложность конструкции, эксклюзивность деталей и необходимость обращения только к сертифицированным специалистам делают обслуживание подобных машин крайне дорогим. Впрочем, для многих коллекционеров это не становится препятствием: редкие модели, как правило, только дорожают со временем, а наличие полной сервисной истории и продленной гарантии может существенно повысить их стоимость на аукционах.

Интересно, что даже при столь высоких затратах на обслуживание, спрос на эксклюзивные автомобили не падает. В случае с Mercedes-AMG One, высокая стоимость обслуживания лишь подчеркивает статус автомобиля и его исключительность.

Аукцион RM Sotheby's, на котором будет представлен этот Mercedes-AMG One, обещает стать одним из самых заметных событий года для коллекционеров. Ожидается, что автомобиль с минимальным пробегом и полной сервисной историей вызовет ажиотаж среди покупателей. Для российского рынка эта история - еще одно напоминание о том, что владение эксклюзивным автомобилем требует не только страсти, но и серьезных финансовых вложений.