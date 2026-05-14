Аукцион RM Sotheby's обнародовал космический счет за ТО Mercedes‑AMG One: можно купить новый автомобиль

14 мая 2026, 17:29
Счет за обслуживание Mercedes-AMG One удивил даже опытных коллекционеров
Счет за обслуживание Mercedes-AMG One удивил даже опытных коллекционеров
Редкий Mercedes-AMG One выставлен на аукцион с рекордным чеком за обслуживание - сумма превысила 3,2 млн рублей. Почему даже при минимальном пробеге владельцу пришлось платить такие деньги, и что скрывается за этой цифрой - мало кто знает детали. Эксперты объяснили, какие расходы ждут будущих владельцев подобных гиперкаров и как это может повлиять на рынок эксклюзивных авто.
Новость о выставлении на аукцион гиперкара Mercedes-AMG One с внушительным счетом за техническое обслуживание вызвала бурное обсуждение среди российских автолюбителей. Для многих коллекционеров и поклонников эксклюзивных машин эта история стала наглядным примером того, с какими расходами приходится сталкиваться при владении редкими автомобилями. В условиях, когда рынок эксклюзивных авто становится все более востребованным, подобные случаи заставляют задуматься о реальных затратах на содержание таких машин.
Mercedes-AMG One - не просто редкий автомобиль, а настоящий технологический шедевр, вобравший в себя лучшие решения из мира «Формулы-1». Всего было выпущено 275 экземпляров этой модели, и каждый из них уже стал предметом охоты для коллекционеров по всему миру. Однако даже минимальный пробег - в данном случае всего 115 миль (185 км) - не гарантирует отсутствия серьезных расходов. Владелец решил провести плановое обслуживание категории А и продлить гарантию до 2028 года, что и стало причиной столь крупного счета.
Детальный разбор расходов показывает, почему обслуживание Mercedes-AMG One обходится в такие суммы. Только работа механиков заняла 80 часов, а ставка составила 395 евро за час. В итоге только за труд специалистов пришлось заплатить 31 600 евро, что по текущему курсу превышает 2,7 миллиона рублей. И это еще без учета стоимости оригинальных запчастей, которые для подобных гиперкаров могут стоить не меньше, чем сама работа. По информации Carscoops, итоговая сумма счета за обслуживание превысила 3,2 миллиона рублей, что стало настоящим рекордом даже для сегмента суперкаров.
Эксперты отмечают, что такие расходы - не редкость для владельцев уникальных автомобилей. Сложность конструкции, эксклюзивность деталей и необходимость обращения только к сертифицированным специалистам делают обслуживание подобных машин крайне дорогим. Впрочем, для многих коллекционеров это не становится препятствием: редкие модели, как правило, только дорожают со временем, а наличие полной сервисной истории и продленной гарантии может существенно повысить их стоимость на аукционах.
Интересно, что даже при столь высоких затратах на обслуживание, спрос на эксклюзивные автомобили не падает. Как показал опыт других брендов, например, китайских производителей, которые активно выходят на европейский рынок, покупатели готовы платить за уникальность и технологичность. Об этом свидетельствует и история о том, как новые кроссоверы из Китая бросают вызов европейским маркам. В случае с Mercedes-AMG One, высокая стоимость обслуживания лишь подчеркивает статус автомобиля и его исключительность.
Аукцион RM Sotheby's, на котором будет представлен этот Mercedes-AMG One, обещает стать одним из самых заметных событий года для коллекционеров. Ожидается, что автомобиль с минимальным пробегом и полной сервисной историей вызовет ажиотаж среди покупателей. Для российского рынка эта история - еще одно напоминание о том, что владение эксклюзивным автомобилем требует не только страсти, но и серьезных финансовых вложений.
Похожие материалы Мерседес
-
17.02.2026, 05:38
Почему дилер Mercedes-Benz из США выбрал AMG One и не пожалел о своем решении
Mercedes-AMG One - не просто автомобиль, а символ статуса и технологического прорыва. Дилер из Огайо ждал свою машину восемь лет, и эта история раскрывает, почему такие модели становятся объектом мечтаний и инвестиций. В чем уникальность этого выбора - разбираемся в деталях.Читать далее
-
29.09.2025, 16:01
Гиперкар Mercedes-Benz AMG One из Формулы-1 доступен в России за полмиллиарда
В столице появился уникальный автомобиль. Его цена поражает воображение. Машина создана с применением гоночных технологий. Это настоящий эксклюзив для коллекционеров. Всего было выпущено несколько сотен экземпляров. Подробности о редком гиперкаре уже известны.Читать далее
-
14.05.2026, 17:59
Tenet T7 сместил Haval Jolion: новый лидер среди кроссоверов в России
В апреле 2026 года рынок кроссоверов в России изменился. Новая модель Tenet T7 заняла первое место. Эксперты анализируют причины успеха и перспективы конкурентов. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
14.05.2026, 17:45
Заводы Mercedes и Volkswagen в Германии могут перейти под выпуск бронетехники
В Германии обсуждают передачу заводов Mercedes и Volkswagen под производство бронемашин. Это решение может изменить расстановку сил в европейском автопроме. Почему автогиганты идут на такой шаг, какие перемены ждут сотрудников и что это значит для рынка - разбираемся в деталях.Читать далее
-
14.05.2026, 17:15
Владельцы «Москвич 3» раскрыли, с каких авто пересели и что их удивило
Мало кто ожидал, что «Москвич 3» станет реальной альтернативой привычным иномаркам. Водители делятся, почему решились на смену, какие плюсы и минусы заметили и что оказалось неожиданным после покупки. Разбираемся, что важно знать тем, кто задумывается о переходе на отечественный кроссовер.Читать далее
-
14.05.2026, 16:59
Toyota представила компактный Land Cruiser FJ для настоящих любителей бездорожья
Toyota выпустила уменьшенный Land Cruiser FJ для экстремальных условий. Модель сохранила прочную конструкцию и классический двигатель. Новинка не предназначена для массового рынка. Подробности о характеристиках и особенностях - в материале.Читать далее
-
14.05.2026, 16:49
Tenet T7 обновил рекорд продаж: российский кроссовер вышел в лидеры рынка SUV
В апреле 2026 года Tenet T7 показал рекордные продажи, впервые заняв лидирующую позицию среди SUV в России. Модель не только увеличила свою долю на рынке, но и сместила прежнего фаворита сегмента, что может изменить расстановку сил среди автопроизводителей.Читать далее
-
14.05.2026, 16:47
Как летом избежать критического перегрева двигателя: главные ошибки и советы экспертов
С наступлением лета водители все чаще сталкиваются с проблемой перегрева мотора. Симптомы перегрева могут быть незаметны. Эксперты раскрывают неожиданные причины поломок. Узнайте, как защитить двигатель от серьезных последствий.Читать далее
-
14.05.2026, 15:44
Ключ зажигания не поворачивается: главные причины и что делать водителю
Мало кто знает, но застрявший ключ зажигания может стать серьезной проблемой даже для новых авто. Эксперт объяснил, какие детали чаще всего выходят из строя, что делать в мороз и почему не стоит применять силу. Какие ошибки приводят к поломке - советы специалистов.Читать далее
-
14.05.2026, 15:12
Проблемы и расходы Renault Duster 2026: что важно знать перед покупкой
Renault Duster в 2026 году сохраняет популярность благодаря сочетанию цены, проходимости и простоты обслуживания. Однако у модели есть ряд хронических проблем, которые могут повлиять на выбор. Разбираемся, насколько оправдана покупка и каковы реальные расходы на содержание.Читать далее
-
14.05.2026, 14:59
Toyota Land Cruiser Prado 150: что выгоднее - дизель или бензин в реальных условиях
Toyota Land Cruiser Prado 150 с дизельным и бензиновым двигателем вызывает споры среди владельцев. Эксперты разобрали, как моторы ведут себя в российских условиях, на что влияют расходы на обслуживание и топливо, и почему выбор не так очевиден, как кажется.Читать далее
Похожие материалы Мерседес
-
17.02.2026, 05:38
Почему дилер Mercedes-Benz из США выбрал AMG One и не пожалел о своем решении
Mercedes-AMG One - не просто автомобиль, а символ статуса и технологического прорыва. Дилер из Огайо ждал свою машину восемь лет, и эта история раскрывает, почему такие модели становятся объектом мечтаний и инвестиций. В чем уникальность этого выбора - разбираемся в деталях.Читать далее
-
29.09.2025, 16:01
Гиперкар Mercedes-Benz AMG One из Формулы-1 доступен в России за полмиллиарда
В столице появился уникальный автомобиль. Его цена поражает воображение. Машина создана с применением гоночных технологий. Это настоящий эксклюзив для коллекционеров. Всего было выпущено несколько сотен экземпляров. Подробности о редком гиперкаре уже известны.Читать далее
-
14.05.2026, 17:59
Tenet T7 сместил Haval Jolion: новый лидер среди кроссоверов в России
В апреле 2026 года рынок кроссоверов в России изменился. Новая модель Tenet T7 заняла первое место. Эксперты анализируют причины успеха и перспективы конкурентов. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
14.05.2026, 17:45
Заводы Mercedes и Volkswagen в Германии могут перейти под выпуск бронетехники
В Германии обсуждают передачу заводов Mercedes и Volkswagen под производство бронемашин. Это решение может изменить расстановку сил в европейском автопроме. Почему автогиганты идут на такой шаг, какие перемены ждут сотрудников и что это значит для рынка - разбираемся в деталях.Читать далее
-
14.05.2026, 17:15
Владельцы «Москвич 3» раскрыли, с каких авто пересели и что их удивило
Мало кто ожидал, что «Москвич 3» станет реальной альтернативой привычным иномаркам. Водители делятся, почему решились на смену, какие плюсы и минусы заметили и что оказалось неожиданным после покупки. Разбираемся, что важно знать тем, кто задумывается о переходе на отечественный кроссовер.Читать далее
-
14.05.2026, 16:59
Toyota представила компактный Land Cruiser FJ для настоящих любителей бездорожья
Toyota выпустила уменьшенный Land Cruiser FJ для экстремальных условий. Модель сохранила прочную конструкцию и классический двигатель. Новинка не предназначена для массового рынка. Подробности о характеристиках и особенностях - в материале.Читать далее
-
14.05.2026, 16:49
Tenet T7 обновил рекорд продаж: российский кроссовер вышел в лидеры рынка SUV
В апреле 2026 года Tenet T7 показал рекордные продажи, впервые заняв лидирующую позицию среди SUV в России. Модель не только увеличила свою долю на рынке, но и сместила прежнего фаворита сегмента, что может изменить расстановку сил среди автопроизводителей.Читать далее
-
14.05.2026, 16:47
Как летом избежать критического перегрева двигателя: главные ошибки и советы экспертов
С наступлением лета водители все чаще сталкиваются с проблемой перегрева мотора. Симптомы перегрева могут быть незаметны. Эксперты раскрывают неожиданные причины поломок. Узнайте, как защитить двигатель от серьезных последствий.Читать далее
-
14.05.2026, 15:44
Ключ зажигания не поворачивается: главные причины и что делать водителю
Мало кто знает, но застрявший ключ зажигания может стать серьезной проблемой даже для новых авто. Эксперт объяснил, какие детали чаще всего выходят из строя, что делать в мороз и почему не стоит применять силу. Какие ошибки приводят к поломке - советы специалистов.Читать далее
-
14.05.2026, 15:12
Проблемы и расходы Renault Duster 2026: что важно знать перед покупкой
Renault Duster в 2026 году сохраняет популярность благодаря сочетанию цены, проходимости и простоты обслуживания. Однако у модели есть ряд хронических проблем, которые могут повлиять на выбор. Разбираемся, насколько оправдана покупка и каковы реальные расходы на содержание.Читать далее
-
14.05.2026, 14:59
Toyota Land Cruiser Prado 150: что выгоднее - дизель или бензин в реальных условиях
Toyota Land Cruiser Prado 150 с дизельным и бензиновым двигателем вызывает споры среди владельцев. Эксперты разобрали, как моторы ведут себя в российских условиях, на что влияют расходы на обслуживание и топливо, и почему выбор не так очевиден, как кажется.Читать далее