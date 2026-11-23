Scout Motors нацелен выйти на 100 тысяч машин в год, и вот почему это возможно

К старту продаж внедорожника и пикапа Scout рассчитывает собрать 400 тысяч предварительных заявок. Но бронь стоит всего 100 долларов и возвращается при отказе, поэтому речь пока идет о потенциальном спросе, а не о гарантированных заказах.

К старту продаж внедорожника и пикапа Scout рассчитывает собрать 400 тысяч предварительных заявок. Но бронь стоит всего 100 долларов и возвращается при отказе, поэтому речь пока идет о потенциальном спросе, а не о гарантированных заказах.

Scout Motors, возрождающая марку при участии Volkswagen Group, подходит к старту серийного выпуска с портфелем примерно из 212 тысяч предварительных заявок на внедорожник Traveler и пикап Terra. Цифра выглядит внушительно, но измеряет она интерес, а не продажи: бронь стоит символические 100 долларов США и возвращается клиенту при отказе от сделки.

Около 212 тысяч заявок на две модели собраны на момент публикации материала о программе — эти данные компании приводит The Drive. Бронь составляет 100 долларов и является возвратной; сама по себе она не подтверждает ни заказ, ни покупку.

Проектная мощность предприятия в Блайтвуде (Южная Каролина) — до 200 тысяч автомобилей в год и более 4 тысяч постоянных рабочих мест. Площадка занимает порядка 16 тысяч акров; подготовка территории заняла более двух лет и потребовала около 2 миллиардов долларов.

Завод строится как отдельная площадка, а не как производство на действующем предприятии Volkswagen в США, и штамповка деталей, сварка кузова и окраска уже ведутся. В середине ноября Scout объявила о начале сборки опытных прототипов: первые 30–40 тестовых машин нужны для установки и отладки программного обеспечения и трудоемких испытаний, включая проверки надежности и безопасности. Испытания запланированы на 2027 год, поставка первых серийных автомобилей клиентам — на 2028-й, сообщает The State.

Генеральный директор Scout Motors Скотт Кио рассчитывает довести число заявок примерно до 400 тысяч к запуску автомобилей и именно на предварительные брони опирается, оценивая будущую загрузку конвейера. Потенциальную мощность линии глава компании оценивает примерно в 40 машин в час, а в первые годы Scout рассчитывает выйти на промежуточную цель около 100 тысяч автомобилей ежегодно.

По словам Кио, даже если в реальные продажи перейдет лишь половина заявок, завод будет обеспечен работой как минимум на полтора года. Дополнительный аргумент — лояльность поклонников марки: последний International Scout сошел с конвейера в 1980 году, и, по утверждению руководителя, многие ждали возвращения имени.

Ключевое ограничение состоит в том, что бронь не равна заказу: она возвратна, не фиксирует комплектацию и не создает обязательств ни для клиента, ни для производителя. Поэтому 212 тысяч заявок корректно читать как показатель спроса и медийного интереса, а не как портфель твердых контрактов.

Сборка опытных прототипов также не означает старт серийного выпуска: этот этап проверяет производственные процессы, программное обеспечение, надежность и безопасность. Компания отдельно уточняла, что заявленный уровень готовности относится к завершению производственной инфраструктуры, а не к обеспечению выпуска серийных машин, а планы по ежегодному объему в 200 тысяч автомобилей — это проектная мощность, а не подтвержденный график выпуска.

Traveler и Terra задуманы как две самостоятельные модели — внедорожник и пикап. В дальнейшем платформа Scout может стать основой для нового внедорожника Audi, что расширяет потенциал загрузки предприятия, но пока остается планом, а не действующим контрактом. Материал опирается на публикации The Drive и The State, а также на официальные сообщения Scout Motors; цифры по числу заявок, мощности завода, срокам испытаний и поставок приводятся со ссылкой на их первоисточник, а оценки будущих продаж и загрузки конвейера принадлежат менеджменту компании и обозначены как прогнозы, а не как установленные факты.